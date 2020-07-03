Diario Judío México - Cuatro de Julio // דער פֿע֜רטער יו֜לי // DER FÉRTER YÚLI
barbecue (n.): דער באַרבעקיו֜; דאָס פֿע֜לדוואַרמעס
[DER BARBEKYÚ; DOS FÉLDVARMES]
barbecue (v.): באַרבעקיויִ֜רן; בראָטן אויפֿן פֿײַ֜ער
[BARBEKYUÍRN; BROTN AFN FÁYER]
Declaration of Independence: די או֜מאָפּהענגיקייט־דעקלאַראַ֜
[DI ÚMOPHENGIKEYT-DEKLARÁTSYE]
firecracker: דאָס פֿײַ֜ערווערקל, ־עך; דאָס קנאַ֜ק־פֿײַ֜ערל, ־עך
[DOS FÁYERVERKL, -EKh; DOS KNÁK-FÁYERL, -EKh]
fireworks: פֿײַ֜ערווערק
[FÁYERVERK]
flag: די פֿאָן, ־ען/פֿע֜נער
[DI FON, -EN/FÉNER]
Fourth of July: דער פֿע֜רטער יו֜לי
[DER FÉRTER YÚLI]
independence: די/דאָס או֜מאָפּהענגיקייט
[DI/DOS ÚMOPHENGIKEYT]
liberty: די פֿרײַ֜הייט
[DI FRÁYHAYT]
national anthem: דער נאַציאָנאַ֜לער הי֜מען, ־ס
[DER NATSYONÁLER HÍMEN, -S]
national holiday: דער נאַציאָנאַ֜לער יום־טובֿ, ־ים
[DER NATSYONÁLER YÓNTEF/YÓNTEV, YONTÓYVIM]
patriot: דער פּאַטריאָ֜ט, ־ן
[DER PATRYÓT, -N]
patriotic: פּאַטריאָ֜טיש
[PATRYÓTISh]
Stars and Stripes: שטערן און שטרײַפֿן
[ShTERN UN ShTRAYFN]
Star-Spangled Banner: דער אַמעריקאַ֜נער נאַציאָנאַ֜לער הי֜מען
[DER AMÉRIKANER NATSYONÁLER HÍMEN]
wave the flag: וויי֜ע|ן מיט דער פֿאָן
[VÉYE|N MIT DER FON]
Listen to “America the Beautiful” sung in Yiddish: