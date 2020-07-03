Diario Judío México - Cuatro de Julio // דער פֿע֜רטער יו֜לי // DER FÉRTER YÚLI

barbecue (n.): דער באַרבעקיו֜; דאָס פֿע֜לדוואַרמעס
[DER BARBEKYÚ; DOS FÉLDVARMES]

barbecue (v.): באַרבעקיויִ֜רן; בראָטן אויפֿן פֿײַ֜ער
[BARBEKYUÍRN; BROTN AFN FÁYER]

Declaration of Independence: די או֜מאָפּהענגיקייט־דעקלאַראַ֜ציע
[DI ÚMOPHENGIKEYT-DEKLARÁTSYE]

firecracker: דאָס פֿײַ֜ערווערקל, ־עך; דאָס קנאַ֜ק־פֿײַ֜ערל, ־עך
[DOS FÁYERVERKL, -EKh; DOS KNÁK-FÁYERL, -EKh]

fireworks: פֿײַ֜ערווערק
[FÁYERVERK]

flag: די פֿאָן, ־ען/פֿע֜נער
[DI FON, -EN/FÉNER]

Fourth of July: דער פֿע֜רטער יו֜לי
[DER FÉRTER YÚLI]

independence: די/דאָס או֜מאָפּהענגיקייט
[DI/DOS ÚMOPHENGIKEYT]

liberty: די פֿרײַ֜הייט
[DI FRÁYHAYT]

national anthem: דער נאַציאָנאַ֜לער הי֜מען, ־⁠ס
[DER NATSYONÁLER HÍMEN, -S]

national holiday: דער נאַציאָנאַ֜לער יום־טובֿ, ־ים
[DER NATSYONÁLER YÓNTEF/YÓNTEV, YONTÓYVIM]

patriot: דער פּאַטריאָ֜ט, ־ן
[DER PATRYÓT, -N]

patriotic: פּאַטריאָ֜טיש
[PATRYÓTISh]

Stars and Stripes: שטערן און שטרײַפֿן
[ShTERN UN ShTRAYFN]

Star-Spangled Banner: דער אַמעריקאַ֜נער נאַציאָנאַ֜לער הי֜מען
[DER AMÉRIKANER NATSYONÁLER HÍMEN]

wave the flag: וויי֜ע|ן מיט דער פֿאָן
[VÉYE|N MIT DER FON]

Listen to “America the Beautiful” sung in :

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