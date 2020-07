Diario Judío México - Cuatro de Julio // דער פֿע֜רטער יו֜לי // DER FÉRTER YÚLI

barbecue (n.): דער באַרבעקיו֜; דאָס פֿע֜לדוואַרמעס

[DER BARBEKYÚ; DOS FÉLDVARMES]

barbecue (v.): באַרבעקיויִ֜רן; בראָטן אויפֿן פֿײַ֜ער

[BARBEKYUÍRN; BROTN AFN FÁYER]

Declaration of Independence: די או֜מאָפּהענגיקייט־דעקלאַראַ֜ ציע

[DI ÚMOPHENGIKEYT-DEKLARÁTSYE]

firecracker: דאָס פֿײַ֜ערווערקל, ־עך; דאָס קנאַ֜ק־פֿײַ֜ערל, ־עך

[DOS FÁYERVERKL, -EKh; DOS KNÁK-FÁYERL, -EKh]

fireworks: פֿײַ֜ערווערק

[FÁYERVERK]

flag: די פֿאָן, ־ען/פֿע֜נער

[DI FON, -EN/FÉNER]

Fourth of July: דער פֿע֜רטער יו֜לי

[DER FÉRTER YÚLI]

independence: די/דאָס או֜מאָפּהענגיקייט

[DI/DOS ÚMOPHENGIKEYT]

liberty: די פֿרײַ֜הייט

[DI FRÁYHAYT]

national anthem: דער נאַציאָנאַ֜לער הי֜מען, ־⁠ס

[DER NATSYONÁLER HÍMEN, -S]

national holiday: דער נאַציאָנאַ֜לער יום־טובֿ, ־ים

[DER NATSYONÁLER YÓNTEF/YÓNTEV, YONTÓYVIM]

patriot: דער פּאַטריאָ֜ט, ־ן

[DER PATRYÓT, -N]

patriotic: פּאַטריאָ֜טיש

[PATRYÓTISh]

Stars and Stripes: שטערן און שטרײַפֿן

[ShTERN UN ShTRAYFN]

Star-Spangled Banner: דער אַמעריקאַ֜נער נאַציאָנאַ֜לער הי֜מען

[DER AMÉRIKANER NATSYONÁLER HÍMEN]

wave the flag: וויי֜ע|ן מיט דער פֿאָן

[VÉYE|N MIT DER FON]

Listen to “America the Beautiful” sung in Yiddish: