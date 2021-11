Verter fun der Vokh - Thanksgiving

carve the turkey: צע)שנײַ֜דן <אױ֜פֿשנײַדן> דעם אי֜נדיק)

[(TSE)ShNÁYDN <ÚFShNAYDN> DEM ÍNDIK]

cranberry sauce: דער זשורעכלי֜נע־סאָס

[DER ZhUREKhLÍNE-SOS]

feast: די סעודה, ־ות

[DI SÚDE, -S]

give thanks for: זאָגן אַ דאַנק פֿאַר

[ZOGN A DANK FAR]

gravy: די (בראָ֜ט)יױך; דער ראָסל; די זו֜זע; דער סאָס

[DI (BRÓT)YOYKh; DER ROSL; DI ZÚZE; DER SOS]

honey-glazed sweet potatoes: באַטאַ֜טעס אָ֜פּגעגלאָזט <אָ֜פּגלאַזירט> מיט האָ֜ניק

[BATÁTES OPGEGLOST <ÓPGLAZIRT> MIT HÓNIK]

Indian (adj./native American): אינדיאַ֜ניש

[INDYÁNISh]

Indian (n./m./unsp./native American): דער אינדיאַ֜נער, – ׳

[DER INDYÁNER, –]

Indian (n./f./native American): די אינדיאַ֜נערקע ‹אינדיאַ֜נערין›, ־ס

[DI INDYÁNERKE <INDYÁNERN>, -S]

mashed potatoes: די קאַרטאָ֜פֿל־קאַ֜שע (ל״י); די קאַ֜שע־בו֜לבע (ל״י)

[DI KARTÓFL-KÁShE (sg.); DI KÁShE-BÚLBE (sg.)]

pumpkin pie: דער די֜ניעפּײַ

[DER DÍNYEPAY]

stuffing: דאָס (גע)פֿי֜לעכץ; די פֿאַרש

[DOS (GE)FÍLEKhTS; DI FARSh]

stuff oneself: אָ֜נשטאָפּן זיך; עסן ‹קײַ֜ען› אױף בײ֜דע באַקן; אָ֜נפֿילן די קי֜שקע

[ÓNShTOPN ZIKh; ESN <KÁYEN> AF BÉYDE BAKN; ÓNFILN DI KÍShKE]

Thanksgiving: דער דאַ֜נקטאָג

[DER DÁNKTOG]

turkey: דער אי֜נדיק, ־עס

[DER ÍNDIK, -ES]

Every Thanksgiving my family gets together in my house, but probably not this year.

.יעדן דאַ֜נקטאָג טרעפֿט זיך די משפּחה בײַ מיר אין דער היים, אָבער הײַ֜יאָר מסתּמא נישט

[YEDN DÁNKTOG TREFT ZIKh DI MIShPÓKhE BA MIR IN DER HEYM, ÓBER HÁYYOR MISTÁME NIShT.]

Thanksgiving is a day to appreciate everything that we’re blessed with in America.

.דאַ֜נקטאָג איז אַ טאָג ווען מע שאַצט אָפּ אַלץ מיט וואָס מ׳איז געבע֜נטשט אין אַמע֜ריקע

[DÁNKTOG IZ A TOG VEN ME ShATST OP ALTS MIT VOS M’IZ GEBÉNTShT IN AMÉRIKE]

He quit smoking cold turkey.

.ער האָט פֿון דער הע֜לער הױט אױ֜פֿגעהערט ריי֜כערן; ער האָט מיט אַ מאָ֜ל אױ֜פֿגעהערט ריי֜כערן

[ER HOT FUN DER HÉLER HOYT ÚFGEHERT RÉYKhERN; ER HOT MIT A MÓL ÚFGEHERT RÉYKhERN]

That topic is a (political) hot potato.

.יע֜נע טע֜מע איז אַ פּאָלי֜טיש קאָ֜כעדיקער ענין; יע֜נע טע֜מע איז דאָס שװע֜בעלע װאָס קען או֜נטערצינדן אַ שׂרפֿה

[YÉNE TÉME IZ A POLÍTISh KÓKhEDIKER ÍNYEN; YÉNE TÉME IZ DOS ShVÉBELE VOS KEN ÚNTERTSINDN A SRÉYFE]