Verter fun der Vokh - Thanksgiving
carve the turkey: צע)שנײַ֜דן <אױ֜פֿשנײַדן> דעם אי֜נדיק)
[(TSE)ShNÁYDN <ÚFShNAYDN> DEM ÍNDIK]
cranberry sauce: דער זשורעכלי֜נע־סאָס
[DER ZhUREKhLÍNE-SOS]
feast: די סעודה, ־ות
[DI SÚDE, -S]
give thanks for: זאָגן אַ דאַנק פֿאַר
[ZOGN A DANK FAR]
gravy: די (בראָ֜ט)יױך; דער ראָסל; די זו֜זע; דער סאָס
[DI (BRÓT)YOYKh; DER ROSL; DI ZÚZE; DER SOS]
honey-glazed sweet potatoes: באַטאַ֜טעס אָ֜פּגעגלאָזט <אָ֜פּגלאַזירט> מיט האָ֜ניק
[BATÁTES OPGEGLOST <ÓPGLAZIRT> MIT HÓNIK]
Indian (adj./native American): אינדיאַ֜ניש
[INDYÁNISh]
Indian (n./m./unsp./native American): דער אינדיאַ֜נער, – ׳
[DER INDYÁNER, –]
Indian (n./f./native American): די אינדיאַ֜נערקע ‹אינדיאַ֜נערין›, ־ס
[DI INDYÁNERKE <INDYÁNERN>, -S]
mashed potatoes: די קאַרטאָ֜פֿל־קאַ֜שע (ל״י); די קאַ֜שע־בו֜לבע (ל״י)
[DI KARTÓFL-KÁShE (sg.); DI KÁShE-BÚLBE (sg.)]
pumpkin pie: דער די֜ניעפּײַ
[DER DÍNYEPAY]
stuffing: דאָס (גע)פֿי֜לעכץ; די פֿאַרש
[DOS (GE)FÍLEKhTS; DI FARSh]
stuff oneself: אָ֜נשטאָפּן זיך; עסן ‹קײַ֜ען› אױף בײ֜דע באַקן; אָ֜נפֿילן די קי֜שקע
[ÓNShTOPN ZIKh; ESN <KÁYEN> AF BÉYDE BAKN; ÓNFILN DI KÍShKE]
Thanksgiving: דער דאַ֜נקטאָג
[DER DÁNKTOG]
turkey: דער אי֜נדיק, ־עס
[DER ÍNDIK, -ES]
Every Thanksgiving my family gets together in my house, but probably not this year.
.יעדן דאַ֜נקטאָג טרעפֿט זיך די משפּחה בײַ מיר אין דער היים, אָבער הײַ֜יאָר מסתּמא נישט
[YEDN DÁNKTOG TREFT ZIKh DI MIShPÓKhE BA MIR IN DER HEYM, ÓBER HÁYYOR MISTÁME NIShT.]
Thanksgiving is a day to appreciate everything that we’re blessed with in America.
.דאַ֜נקטאָג איז אַ טאָג ווען מע שאַצט אָפּ אַלץ מיט וואָס מ׳איז געבע֜נטשט אין אַמע֜ריקע
[DÁNKTOG IZ A TOG VEN ME ShATST OP ALTS MIT VOS M’IZ GEBÉNTShT IN AMÉRIKE]
He quit smoking cold turkey.
.ער האָט פֿון דער הע֜לער הױט אױ֜פֿגעהערט ריי֜כערן; ער האָט מיט אַ מאָ֜ל אױ֜פֿגעהערט ריי֜כערן
[ER HOT FUN DER HÉLER HOYT ÚFGEHERT RÉYKhERN; ER HOT MIT A MÓL ÚFGEHERT RÉYKhERN]
That topic is a (political) hot potato.
.יע֜נע טע֜מע איז אַ פּאָלי֜טיש קאָ֜כעדיקער ענין; יע֜נע טע֜מע איז דאָס שװע֜בעלע װאָס קען או֜נטערצינדן אַ שׂרפֿה
[YÉNE TÉME IZ A POLÍTISh KÓKhEDIKER ÍNYEN; YÉNE TÉME IZ DOS ShVÉBELE VOS KEN ÚNTERTSINDN A SRÉYFE]