Diario Judío México - assemble: צונױ֜פֿשטעלן; צוזאַ֜מענשטעלן; צונױ֜פֿמאָנטי֜רן

[TSUNÓYFShTELN; TSUZÁMENShTELN; TSUNÓYFMONTÍRN]

delivery day: דער צו֜שטעלטאָג, …טעג

[DER TSÚShTELTOG, …TEG]

disassemble: צענע֜מען; דעמאָנטי֜רן

[TSENÉMEN; DEMONTÍRN]

bill of lading: דער פֿראַ֜כטצעטל, ־⁠ען

[DER FRÁKhTTSETL, -EN]

dolly: דאָס האַ֜נט־⁠װע֜געלע, ־⁠ך

[DOS HÁNT-VÉGELE, -Kh]

door-to-door service: די באַדי֜נונג פֿון טיר צו טיר

[DI BADÍNUNG FUN TIR TSU TIR]

estimate (n.): די (אָ֜פּ)שאַ֜צונג, ־⁠ען; דער אָ֜פּשאַץ, ־⁠ן

[DI (ÓP)ShÁTSUNG, -EN; DER ÓPShATS, -N]

furniture: דאָס מעבל

[DOS MEBL]

hazard insurance: <די סכּנה־⁠פֿאַרזיכערונג<־⁠סטראַכי֜רונג

[DI SAKÓNE-FARZÍKhERUNG<-STRAKhÍRUNG>]

inventory list: די אינווענטאַ֜ר־רשימה, ־ות

[DI INVENTÁR-REShÍME, -S]

load (v.): ׳ (אָ֜נ)לאָדן; (אָ֜נ)לאָ֜דעװע|ן; (אָ֜נ)גרו֜זע(װע)|ן

[(ÓN)LODN; (ÓN)LÓDEVE|N; (ÓN)GRÚZE(VE)|N]

move (in) to: אַרײַ֜נציִען <אַרײַ֜נקלײַבן> זיך אין

[ARÁYNTSIEN <ARÁYNKLAYBN> ZIKh IN

mover: דער מע֜בל־⁠פֿי֜רער, ־⁠ס

[DER MÉBL-FÍRER, -S]

moving cost: הוצאָות פֿו֜נעם אַרי֜בערציִען זיך (ל״ר)

[HOYTSÓES/HETSÓES FÚNEM ARÍBERTSIEN ZIKh (pl.)]

moving company: דאָס מע֜בל־פֿירערײַ֜, ־ען

[DOS MÉBL-FIRERÁY, -EN]

moving van: די מע֜בלפֿור, ־⁠ן

[DI MÉBLFUR, -N]

packing supplies: דאָס אײַ֜נפּאַקוואַרג (קאָל׳)

[DOS ÁYNPAKVARG (coll.)]

stretch-wrap: דער עלאַ֜סטישער פּאַ֜קפֿילם

[DER ELÁSTIShER PÁKFILM]

travel cross-country: פֿאָרן אי֜בערן לאַנד

[FORN ÍBERN LAND]

unload: אױ֜סלאָדן; אױ֜סהרוזע|ן

[ÓYSLODN; ÓYS’HRUZE|N]

The sofas were wrapped in stretch-wrap.

די סאָ֜פֿעס האָט מען אײַ֜נגעוויקלט אין עלאַ֜סטישן פּאַ֜קפֿילם.

[DI SÓFES HOT MEN ÁYNGEVIKLT IN ELÁSTIShN PÁKFILM]

We moved to another state.

מיר האָבן זיך אַרי֜בערגעצויגן ‹אַרי֜בערגעקליבן› אין אַן אַ֜נדער שטאַט.

[MIR HOBN ZIKh ARÍBERGETSOYGN <ARÍBERGEKLIBN> IN AN ÁNDER ShTAT]

Congratulations on the move!

משנה מקום משנה מזל!

[MEShÁNE MÓKEM MEShÁNE MAZL]

