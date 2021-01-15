article of impeachment: דער אײַ֜נשולדיק־פּאַראַגראַ֜ף, ־ן
[DER ÁYNShULDIK-PARAGRÁF, -N]
gavel: דאָס הע֜מערל, ־עך
[DOS HÉMERL, -EKh]
impeach: אײַ֜נשו֜לדיקן; אימפּי֜טשן
[ÁYNShÚLDIKN; IMPÍTShN]
be impeachable: ווע֜רט זײַן אימפּי֜טשמענט
[VÉRT ZAYN IMPÍTShMENT]
impeachable offense: דער פֿאַרברע֜כן וואָס איז ווע֜רט אימפּי֜טשמענט
[DER FARBRÉKhN VOS IZ VÉRT IMPÍTShMENT]
impeachment: די אײַ֜נשולדיקונג; דער אימפּי֜טשמענט; דאָס אימפּי֜טשן
[DI ÁYNShULDIKUNG; DER IMPÍTShMENT; DOS IMPÍTShN]
incitement of insurrection: <דאָס אוי֜פֿהעצן צו אַ מרידה <אַן אוי֜פֿשטאַנד
[DOS ÚFHETSN TSU A MERÍDE ]
indict a sitting president (for): אײַ֜נקלאָגן <באַשו֜לדיקן> אַן אַמטי֜רנדיקן פּרעזידע֜נט (אין)
[ÁYNKLOGN <BAShÚLDIKN> AN AMTÍRNDIKN PREZIDÉNT (IN)]
indictment: די אײַ֜נקלאָגונג, ־ען; דער באַשו֜לדיק־אַקט, ־ן
[DI ÁYNKLOGUNG, -EN; DER BAShÚLDIK-AKT, -N]
insurrection: דער אױ֜פֿשטאַנד, ־ן; די מרידה, ־ות; די אינסורע֜קציע, ־ס
[DER ÚFShTAND, -N; DI MERÍDE, -S; DI INSURÉKTSYE, -S]
mob violence: דער מאַ֜סן־ג(ע)וואַ֜לד
[DER MÁSN-G(E)VÁLD]
official misconduct: דער או֜מאױ֜פֿפֿיר מצד באַאַ֜מטע
[DER ÚMÚFFIR MITSÁD BAÁMTE]
partisan position: די פּאַרטיי֜יִשע שטע֜לונג, ־ען
[DI PARTÉYIShE ShTÉLUNG, -EN]
partisanship: די/דאָס פּאַרטיי֜יִשקייט
[DI/DOS PARTÉYIShKEYT]
personal attorney: דער איי֜גענער <פּריוואַ֜טער> אַדוואָקאַ֜ט, ־ן
[DER ÉYGENER <PRIVÁTER> ADVOKÁT, -N]
sedition: די אױ֜פֿהעצונג (צו בגידה); די קראַמאָ֜לע; דער אױ֜פֿריר
[DI ÚFHETSUNG (TSU BEGÍDE)]; DI KRAMÓLE; DER ÚFRIR]
The president was impeached for the second time.
דעם פּרעזידע֜נט האָט מען שוין אימפּי֜טשט צום צווייטן מאָל.
[DEM PREZIDÉNT HOT MEN ShOYN IMPÍTShT TSUM TSVEYTN MOL.]
Reject sedition, tyranny and insurrection!
וואַרפֿט אָ֜פּ אוי֜פֿהעצונג, טיראַ֜ניע און אינסורע֜קציע!
[VARFT ÓP ÚFHETSUNG, TIRÁNYE UN INSURÉKTSYE!]