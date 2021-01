article of impeachment: דער אײַ֜נשולדיק־⁠פּאַראַגראַ֜ף, ־ן

[DER ÁYNShULDIK-PARAGRÁF, -N]

gavel: דאָס הע֜מערל, ־⁠עך

[DOS HÉMERL, -EKh]

impeach: אײַ֜נשו֜לדיקן; אימפּי֜טשן

[ÁYNShÚLDIKN; IMPÍTShN]

be impeachable: ווע֜רט זײַן אימפּי֜טשמענט

[VÉRT ZAYN IMPÍTShMENT]

impeachable offense: דער פֿאַרברע֜כן וואָס איז ווע֜רט אימפּי֜טשמענט

[DER FARBRÉKhN VOS IZ VÉRT IMPÍTShMENT]

impeachment: די אײַ֜נשולדיקונג; דער אימפּי֜טשמענט; דאָס אימפּי֜טשן

[DI ÁYNShULDIKUNG; DER IMPÍTShMENT; DOS IMPÍTShN]

incitement of insurrection: <דאָס אוי֜פֿהעצן צו אַ מרידה <אַן אוי֜פֿשטאַנד

[DOS ÚFHETSN TSU A MERÍDE ]

indict a sitting president (for): אײַ֜נקלאָגן <באַשו֜לדיקן> אַן אַמטי֜רנדיקן פּרעזידע֜נט (אין)

[ÁYNKLOGN <BAShÚLDIKN> AN AMTÍRNDIKN PREZIDÉNT (IN)]

indictment: די אײַ֜נקלאָגונג, ־⁠ען; דער באַשו֜לדיק־⁠אַקט, ־⁠ן

[DI ÁYNKLOGUNG, -EN; DER BAShÚLDIK-AKT, -N]

insurrection: דער אױ֜פֿשטאַנד, ־⁠ן; די מרידה, ־⁠ות; די אינסורע֜קציע, ־⁠ס

[DER ÚFShTAND, -N; DI MERÍDE, -S; DI INSURÉKTSYE, -S]

mob violence: דער מאַ֜סן־ג(ע)וואַ֜לד

[DER MÁSN-G(E)VÁLD]

official misconduct: דער או֜מאױ֜פֿפֿיר מצד באַאַ֜מטע

[DER ÚMÚFFIR MITSÁD BAÁMTE]

partisan position: די פּאַרטיי֜יִשע שטע֜לונג, ־ען

[DI PARTÉYIShE ShTÉLUNG, -EN]

partisanship: די/דאָס פּאַרטיי֜יִשקייט

[DI/DOS PARTÉYIShKEYT]

personal attorney: דער איי֜גענער <פּריוואַ֜טער> אַדוואָקאַ֜ט, ־ן

[DER ÉYGENER <PRIVÁTER> ADVOKÁT, -N]

sedition: די אױ֜פֿהעצונג (צו בגידה); די קראַמאָ֜לע; דער אױ֜פֿריר

[DI ÚFHETSUNG (TSU BEGÍDE)]; DI KRAMÓLE; DER ÚFRIR]

The president was impeached for the second time.

דעם פּרעזידע֜נט האָט מען שוין אימפּי֜טשט צום צווייטן מאָל.‮

[DEM PREZIDÉNT HOT MEN ShOYN IMPÍTShT TSUM TSVEYTN MOL.]

Reject sedition, tyranny and insurrection!

וואַרפֿט אָ֜פּ אוי֜פֿהעצונג, טיראַ֜ניע און אינסורע֜קציע!‮

[VARFT ÓP ÚFHETSUNG, TIRÁNYE UN INSURÉKTSYE!]