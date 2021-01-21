address the nation: ווענדן זיך צום פֿאָלק
[VENDN ZIKh TSUM FOLK]
administer the oath: משביע זײַן; באַשװע֜רן; (אָ֜פּ)נעמען אַ שבֿועה
[MAShBÍE ZAYN; BAShVÉRN; (ÓP)NÉMEN A ShVÚE]
call for unity: <אוי֜פֿפֿאָ֜דערן אַחדות <איי֜ניקייט/געא֜ייניקטקייט
[ÚFFÓDERN ÁKhDES <ÉYNIKEYT/GEÉYNIKTKEYT>]
chief justice: דער הױ֜פּטריכטער, ־ס
[DER HÓYPTRIKhTER, -S]
Constitution: די קאָנסטיטו֜ציע
[DI KONSTITÚTSYE]
four-year term: די פֿי֜ריאָריקע קאַדע֜נץ, ־ן
[DI FÍRYORIKE KADÉNTS, -N]
inaugural address: די אײַ֜נשװער־רע֜דע, ־ס; די ע֜רשטע רע֜דע, ־ס
[DI ÁYNShVER-RÉDE, -S; DI ÉRShTE RÉDE, -S]
inaugurate/swear in: אײַ֜נשװערן; אינױגורי֜רן
[ÁYNShVERN; INOYGURÍRN]
inauguration: די אײַ֜נשװערונג, ־ען; די אינױגוראַ֜ציע, ־ס
[DI ÁYNShVERUNG, -EN; DI INOYGURÁTSYE, -S]
National Guard: די לאַ֜נדװאַך; די נאַציאָנאַ֜לע גװאַ֜רדיע
[DI LÁNDVAKh; DI NATSYONÁLE GVÁRDYE]
National Guardsman: דער לאַ֜נדװעכטער, ־ס
[DER LÁNDVEKhTER, -S]
oath of office: די אַ֜מט־שבֿועה, ־ות
[DI ÁMT-ShVÚE, -S]
presidency: די פּרעזידע֜נטשאַפֿט, ־ן
[DI PREZIDÉNTShAFT, -N]
swear on the (Christian) Bible: שווערן (זיך) אויף דער ביבל
[ShVERN (ZIKh) AF DER BIBL]
term of office: די קאַדע֜נץ, ־ן
[DI KADÉNTS, -N]
security measure: דאָס זי֜כערקייט־מיטל, ־ען
[DOS ZÍKhERKEYT-MITL, -EN]
serve (in office): אַמטי֜רן
[AMTÍRN]
The 46th president was inaugurated today.
הײַנט האָט מען אײַ֜נגעשוווירן ‹אינאויגורי֜רט› דעם 46סטן פּרעזידע֜נט.
[HAYNT HOT MEN ÁYNGEShVOYRN <INOYGURÍRT> DEM ZEKS UN FÉRTSIKSTN PREZIDÉNT.]
The United States now has its first female vice-president.
אין די פֿאַראיי֜ניקטע שטאַטן אַמטי֜רט איצט די ע֜רשטע ווי֜צעפּרעזידע֜נטקע.
[IN DI FARÉYNIKTE ShTATN AMTÍRT ITST DI ÉRShTE VÍTSE-PREZIDÉNTKE.]
“Without unity, there’s no peace, only bitterness and fury.”
„אָן אַחדות איז נישטאָ֜ קיין שלום, נאָר פֿאַרבי֜סעניש און צאָרן“.
[“ON ÁKhDES IZ NIShTÓ KEYN ShÓLEM, NOR FARBÍSENISh UN TSORN.”]