address the nation: ווענדן זיך צום פֿאָלק
[VENDN ZIKh TSUM FOLK]

administer the oath: משביע זײַן; באַשװע֜רן; (אָ֜פּ)נעמען אַ שבֿועה
[MAShBÍE ZAYN; BAShVÉRN; (ÓP)NÉMEN A ShVÚE]

call for unity: <אוי֜פֿפֿאָ֜דערן אַחדות <איי֜ניקייט/געא֜ייניקטקייט
[ÚFFÓDERN ÁKhDES <ÉYNIKEYT/GEÉYNIKTKEYT>]

chief justice: דער הױ֜פּטריכטער, ־ס
[DER HÓYPTRIKhTER, -S]

Constitution: די קאָנסטיטו֜ציע
[DI KONSTITÚTSYE]

four-year term: די פֿי֜ריאָריקע קאַדע֜נץ, ־ן
[DI FÍRYORIKE KADÉNTS, -N]

inaugural address: די אײַ֜נשװער־רע֜דע, ־ס; די ע֜רשטע רע֜דע, ־ס
[DI ÁYNShVER-RÉDE, -S; DI ÉRShTE RÉDE, -S]

inaugurate/swear in: אײַ֜נשװערן; אינױגורי֜רן
[ÁYNShVERN; INOYGURÍRN]

inauguration: די אײַ֜נשװערונג, ־ען; די אינױגוראַ֜ציע, ־ס
[DI ÁYNShVERUNG, -EN; DI INOYGURÁTSYE, -S]

National Guard: די לאַ֜נדװאַך; די נאַציאָנאַ֜לע גװאַ֜רדיע
[DI LÁNDVAKh; DI NATSYONÁLE GVÁRDYE]

National Guardsman: דער לאַ֜נדװעכטער, ־⁠ס
[DER LÁNDVEKhTER, -S]

oath of office: די אַ֜מט־שבֿועה, ־ות
[DI ÁMT-ShVÚE, -S]

presidency: די פּרעזידע֜נטשאַפֿט, ־ן
[DI PREZIDÉNTShAFT, -N]

swear on the (Christian) Bible: שווערן (זיך) אויף דער ביבל
[ShVERN (ZIKh) AF DER BIBL]

term of office: די קאַדע֜נץ, ־ן
[DI KADÉNTS, -N]

security measure: דאָס זי֜כערקייט־מיטל, ־ען
[DOS ZÍKhERKEYT-MITL, -EN]

serve (in office): אַמטי֜רן
[AMTÍRN]

The 46th president was inaugurated today.
הײַנט האָט מען אײַ֜נגעשוווירן ‹אינאויגורי֜רט› דעם 46סטן פּרעזידע֜נט.‮
[HAYNT HOT MEN ÁYNGEShVOYRN <INOYGURÍRT> DEM ZEKS UN FÉRTSIKSTN PREZIDÉNT.]

The United States now has its first female vice-president.
אין די פֿאַראיי֜ניקטע שטאַטן אַמטי֜רט איצט די ע֜רשטע ווי֜צעפּרעזידע֜נטקע.‮
[IN DI FARÉYNIKTE ShTATN AMTÍRT ITST DI ÉRShTE VÍTSE-PREZIDÉNTKE.]

“Without unity, there’s no peace, only bitterness and fury.”
‮„‮אָן אַחדות איז נישטאָ֜ קיין שלום, נאָר פֿאַרבי֜סעניש און צאָרן“.
[“ON ÁKhDES IZ NIShTÓ KEYN ShÓLEM, NOR FARBÍSENISh UN TSORN.”]

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