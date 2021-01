address the nation: ווענדן זיך צום פֿאָלק

[VENDN ZIKh TSUM FOLK]

administer the oath: משביע זײַן; באַשװע֜רן; (אָ֜פּ)נעמען אַ שבֿועה

[MAShBÍE ZAYN; BAShVÉRN; (ÓP)NÉMEN A ShVÚE]

call for unity: <אוי֜פֿפֿאָ֜דערן אַחדות <איי֜ניקייט/געא֜ייניקטקייט

[ÚFFÓDERN ÁKhDES <ÉYNIKEYT/GEÉYNIKTKEYT>]

chief justice: דער הױ֜פּטריכטער, ־ס

[DER HÓYPTRIKhTER, -S]

Constitution: די קאָנסטיטו֜ציע

[DI KONSTITÚTSYE]

four-year term: די פֿי֜ריאָריקע קאַדע֜נץ, ־ן

[DI FÍRYORIKE KADÉNTS, -N]

inaugural address: די אײַ֜נשװער־רע֜דע, ־ס; די ע֜רשטע רע֜דע, ־ס

[DI ÁYNShVER-RÉDE, -S; DI ÉRShTE RÉDE, -S]

inaugurate/swear in: אײַ֜נשװערן; אינױגורי֜רן

[ÁYNShVERN; INOYGURÍRN]

inauguration: די אײַ֜נשװערונג, ־ען; די אינױגוראַ֜ציע, ־ס

[DI ÁYNShVERUNG, -EN; DI INOYGURÁTSYE, -S]

National Guard: די לאַ֜נדװאַך; די נאַציאָנאַ֜לע גװאַ֜רדיע

[DI LÁNDVAKh; DI NATSYONÁLE GVÁRDYE]

National Guardsman: דער לאַ֜נדװעכטער, ־⁠ס

[DER LÁNDVEKhTER, -S]

oath of office: די אַ֜מט־שבֿועה, ־ות

[DI ÁMT-ShVÚE, -S]

presidency: די פּרעזידע֜נטשאַפֿט, ־ן

[DI PREZIDÉNTShAFT, -N]

swear on the (Christian) Bible: שווערן (זיך) אויף דער ביבל

[ShVERN (ZIKh) AF DER BIBL]

term of office: די קאַדע֜נץ, ־ן

[DI KADÉNTS, -N]

security measure: דאָס זי֜כערקייט־מיטל, ־ען

[DOS ZÍKhERKEYT-MITL, -EN]

serve (in office): אַמטי֜רן

[AMTÍRN]

The 46th president was inaugurated today.

הײַנט האָט מען אײַ֜נגעשוווירן ‹אינאויגורי֜רט› דעם 46סטן פּרעזידע֜נט.‮

[HAYNT HOT MEN ÁYNGEShVOYRN <INOYGURÍRT> DEM ZEKS UN FÉRTSIKSTN PREZIDÉNT.]

The United States now has its first female vice-president.

אין די פֿאַראיי֜ניקטע שטאַטן אַמטי֜רט איצט די ע֜רשטע ווי֜צעפּרעזידע֜נטקע.‮

[IN DI FARÉYNIKTE ShTATN AMTÍRT ITST DI ÉRShTE VÍTSE-PREZIDÉNTKE.]

“Without unity, there’s no peace, only bitterness and fury.”

‮„‮אָן אַחדות איז נישטאָ֜ קיין שלום, נאָר פֿאַרבי֜סעניש און צאָרן“.

[“ON ÁKhDES IZ NIShTÓ KEYN ShÓLEM, NOR FARBÍSENISh UN TSORN.”]