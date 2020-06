Diario Judío México - A la luz de los acontecimientos actuales, estamos publicando una selección de palabras en relación con el tema del racismo. Agradecemos a Anthony Mordkhe-Tzvi Russell y Jonah S. Boyarin, quienes lideran una iniciativa más amplia para permitir que las personas hablen en yiddish sobre el racismo y la discriminación que los afroamericanos continúan experimentando hoy. Puedes leer el artículo de Anthony sobre esto aquí en Jewish Currents.

מיר גיבן די װאָך אַרױס אַן אָפּקלײַב פֿון װערטער אין שײַכות מיטן ענין ראַסיזם. מיר באַדאַנקען מרדכי־צבֿי ראָסל און יונה הערש באָיאַרין, װאָס פֿירן אָן מיט אַ ברײטערער איניציאַטיװ צו שאַפֿן רעסורסן צו דערמעגלעכן דאָס שמועסן אױף ייִדיש װעגן דער סיסטעמישער באַעװלונג און ראַסיזם װאָס אַפֿראָאַמעריקאַנער מאַכן ווײַטער דורך בײַם הײַנטיקן טאָג

Black (adj.): אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער (נישט־געבויגן); אַפֿראָאַמעריקאַ֜ניש

[AFROAMERIKÁNER (not declined); AFROAMERIKÁNISh]

Black Americans: *אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער

[AFROAMERIKÁNER]

Black culture: די אַפֿראָאַמעריקאַ֜נישע <אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער> קולטו֜ר

[DI AFROAMERIKÁNIShE <AFROAMERIKÁNER> KULTÚR]

Black Lives Matter (movement name): “בלעק לײַװס מע֜טער„

[“BLEK LAYVS MÉTER”]

Black lives matter! (statement/slogan):

אַ֜פֿראָ־לעבנס – נישט קיין הפֿקר!

אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער לעבנס האָבן אַ ווערט!

אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער לעבנס זע֜נען ווי֜כטיק!

אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער בלוט איז נישט קײן וואַ֜סער!

[ÁFRO-LEBNS – NIShT KEYN HÉFKER!; AFROAMERIKÁNER LEBNS HOBN A VERT!; AFROAMERIKÁNER LEBNS ZÉNEN VÍKhTIK!; AFROAMERIKÁNER BLUT IZ NIShT KEYN VÁSER!]

black-led movements: באַװע֜גונגען אָ֜נגעפֿירטע פֿון אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער; באַווע֜גונגען או֜נטער אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער (אָ֜נ)פֿי֜רערשאַפֿט

[BAVÉGUNGEN ÓNGEFIRTE FUN AFROAMERIKÁNER; BAVÉGUNGEN ÚNTER AFROAMERIKÁNER (ÓN)FÍRERShAFT]

civil disobedience: דער ציװי֜לער קע֜גנשטעל

[DER TSIVÍLER KÉGNShTEL]

collective liberation: די קאָלעקטי֜װע באַפֿרײַ֜ונג

[DI KOLEKTÍVE BAFRÁYUNG]

demonstration: די מאַניפֿעסטאַ֜ציע, ־ס; די דעמאָנסטראַ֜ציע, ־ס

[DI MANIFESTÁTSYE, -S; DI DEMONSTRÁTSYE, -S]

discrimination: די דיסקרימינאַ֜ציע

[DI DISKRIMINÁTSYE]

economic justice: די עקאָנאָ֜מישע גערע֜כטיקײט

[DI EKONÓMIShE GERÉKhTIKEYT]

excessive force: דאָס אָ֜נווענדן כּוח אי֜בער דער מאָס

[DOS ÓNVENDN KÓYEKh ÍBER DER MOS]

Jews for Black Lives: ייִדן פֿאַר אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער

[YIDN FAR AFROAMERIKÁNER]

looting: דאָס (צע)ראַ֜בעװען, דאָס (צע)ראַבי֜רן

[DOS (TSE)RÁBEVEN; DOS (TSE)RABÍRN]

peaceful protest: דער פֿרי֜דלעכער פּראָטע֜סט

[DER FRÍDLEKhER PROTÉST]

physical violence: די פֿי֜זישע גוואַ֜לד(־מעשׂים)

[DI FÍZIShE GVÁLD(-MÁYSIM)]

police violence: די פּאָליציי֜יִשע גוואַ֜לד(־מעשׂים)

[DI POLITSÉYIShE GVÁLD(-MÁYSIM)]

down with the police: דאַלוי פּאָליציי

[DALÓY POLITZÉY]

prejudicial treatment: די פּני֜ותדיקע באַהאַ֜נדלונג

[DI PNÍESDIKE BAHÁNDLUNG]

property damage: דער פֿאַרמע֜גן־שאָדן

[DER FARMÉGN-ShODN]

protest march: דער פּראָטע֜סטמאַרש, ־⁠ן

[DER PROTÉSTMARSh, -N]

racial justice: דער ראַ֜סן־יושר

[DER RÁSN-YÓYShER]

racial profiling: דאָס פּראָפֿילי֜רן לױט דער ראַ֜סע

[DOS PROFILÍRN LOYT DER RÁSE]

racism: דער ראַסי֜זם

[DER RASÍZM]

racist (adj.): ראַסי֜סטיש

[RASÍSTISh]

racist (n.): דער ראַסי֜סט, ־ן

[DER RASÍST, -N]

resistance: דער קע֜גנשטעל, ־ן; דאָס קע֜גנשטעלן זיך

[DER KÉGNShTEL, -N; DOS KÉGNShTELN ZIKh]

riot gear: די שי֜ץ־אוי֜סריכטונג

[DI ShÍTS-ÓYSRIKhTUNG]

systemic racism: דער סיסטע֜מישער ראַסי֜זם

[DER SISTÉMIShER RASÍZM]

tear gas: די טרע֜רנגאַז

[DI TRÉRNGAZ]

White Americans: װײַ֜סע אַמעריקאַ֜נער

[VÁYSE AMERIKÁNER]

white supremacy: די ווײַ֜סע איי֜בערמאַכט

[DI VÁYSE ÉYBERMAKhT]

*מיר האָבן אויף ייִדיש עטלעכע טערמינען פֿאַר דעם אָ ענגלישן וואָרט. טייל פֿון די טערמינען (אַרײַנגערעכנט דאָס וואָרט „שוואַרצער“), וואָס האָבן היסטאָריש געהאַט נייטראַלע קאָנאָטאַציעס, האָבן אָבער אין געוויסע תּקופֿות און בײַ געוויסע גרופּעס ייִדיש־רעדערס געשמעקט מיט ראַסיסטישע אונטערטענער; אַזאַ ביטלודיקן טאָן קען מען, צום באַדויערן, נאָך הערן בײַם הײַנטיקן טאָג, סײַ אויף ייִדיש סײַ אויף ענגליש. אונדזער פֿירלייג אין דער רשימה צו ניצן דאָס װאָרט „אַפֿראָאַמעריקאַנער“ שפּיגלט אָפּ דאָס, װאָס אַ מערקעװדיקער טײל פֿון דער ייִדישיסטישער קהילה װיל אױסמײַדן די נעגאַטיװע געשיכטע און קאָנאָטאַציעס װאָס „שװאַרצער“ האָט אָנגעזאַמלט, און אָנערקענט דעם פֿאַקט, אַז דער טערמין רופֿט אַרױס װײטיק און פֿאַרדראָס בײַ אַ סך אַפֿראָאַמעריקאַנער, נישט־געקוקט אױף די גוטע כּװנות פֿונעם רעדער, װעמען סע קען זיך אױסמאָלן אַז דאָס װאָרט איז נײטראַל. אַז מע ברייטערט נאָך מער אויס דעם באַגריף וואָלט מען אָנגערופֿן אַזוינע אײַנוווינערס/בירגערס פֿון אַנדערע לענדער מיט אַן ענלעכער קאָנסטרוקציע: אַפֿראָדײַטשן, אַפֿראָפֿראַנצויזן, אַפֿראָאיטאַליענער אאַז״וו

* Hay varios términos diferentes en yiddish para esta palabra en inglés. Sin embargo, aunque esos términos históricamente tenían connotaciones neutrales, algunos de ellos (incluido el término “shvartser”) han tenido en ocasiones y entre ciertos grupos de hablantes portadores de matices racistas y, desafortunadamente, todavía se los puede usar hoy de manera despectiva tanto en yiddish e inglés. Nuestra recomendación de usar “afroamerikaner” en lugar de “shvartser” en esta lista refleja el deseo compartido por muchos en la comunidad yiddishista de evitar perpetuar las connotaciones negativas que este término ha acumulado, así como el reconocimiento que muchas personas negras encuentran el término hiriente, independientemente de las intenciones del orador.Al expandir este concepto a nivel mundial, los negros en otros países también pueden ser llamados por términos similares: afro-alemán, afro-francés, afro-italiano y similares.