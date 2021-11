Trabajo más que cualquier mortal, pero más fácilmente, porque lo hago segundo a segundo, tengo que hacer miles de tic tac para formar un día pero dispongo de un segundo para hacer cada uno de ellos.

No los quiero ni puedo hacer todo a la vez, nunca me preocupo por lo que hice ayer, ni de lo que tendré que hacer mañana, mi ocupación es hoy, aquí y ahora, sé que, si hago lo de hoy bien, no tendré que molestarme por el pasado, ni preocuparme por el futuro.

Tú que eres persona, si quieres vivir tan tranquilo y feliz como yo, no trates de vivir toda tu vida, ni echarte todo el peso de tu trabajo en un solo día.

VIVE AHORA.

Haz el trabajo de cada día en su día, te convencerás de que si se toma tiempo…

SIEMPRE HAY TIEMPO PARA TODO.

Hay un modo difícil y un modo fácil de hacer el trabajo que tiene que hacerse.

Si quieres encontrar el modo fácil, mírame a mí, nunca me preocupo, nunca me apresuro, pero nunca me retraso. Lo que tengo que hacer, lo hago.

ESTE ES EL SECRETO…