Será que soy de otra época, será que no pertenezco a la última generación, será que me falta capacidad de entendimiento (o que me sobra); pero me cuesta mucho medir qué beneficio obtuvo el Tigre de Bengala cuando dos “activistas ecológicas” le lanzaron sopa de tomate al cuadro de “Los girasoles” de Vincent Van Gogh; tampoco puedo captar en qué beneficia al Elefante Asiático que otros dos “activistas” llenaran de puré de papas a un cuadro de Claude Monet.

Ambas especies están en la lista de animales en peligro de extinción, pero estoy segura de que Van Gogh no era cazador de tigres, tampoco me imagino a Monet a favor de matar elefantes asiáticos para vender el marfil de sus colmillos.

Entonces, me atrevo a preguntar ¿en dónde está el impactante mensaje que pretende enviar esta generación de activistas climáticos a ultranza al atacar el arte creado por dos genios del siglo XIX?

¿De qué manera el arte, la cultura y la creación perjudican al planeta y a sus criaturas?… ¿será que hay alguna conexión mágico-religiosa que yo no estoy viendo pues nací a finales del siglo XX y no a principios del siglo XXI? ¿será que me faltan genes, que vine defectuosa a este mundo hiper tecnológico que no existía cuando yo nací?

Si no se trata de un desperfecto de fábrica, si no es un problema de entendimiento lo que me impide ver de qué manera atacar el arte beneficia a este planeta azul que llamamos hogar… entonces no me queda más que comparar tan barbárico acto cometido por esos supuestos activistas ecológicos contra lo mejor de nuestra humanidad con la quema de libros perpetrada por los nazis apenas tomaron el poder en Alemania.

Quememos libros, dañemos el arte… convirtamos en basura todo vestigio de cultura, conocimiento y espíritu humano. Dejemos que nuestro lado salvaje nos gane. Permitamos que nuestras sombras tomen control sobre nuestra civilización. Ya sabemos que los resultados serán tan buenos como los obtenidos por los nazis una vez se cansaron de quemar libros y empezaron a quemar edificios, personas y países.

Seguramente después de estos ataques a los cuadros de Van Gogh y de Monet, el Tigre de Bengala y el Elefante Asiático salieron de la lista de animales en peligro de extinción. Así que algo tendremos que agradecerles a estos verdaderos héroes y heroínas que se sacrificaron en nombre de nuestras especies en peligro. También tenemos que agradecer a los grupos tras bambalinas que los preparan, los intoxican de ideologías disparatadas y hasta los financian. Están haciendo verdaderos cambios en el mundo. Están haciendo aportes extraordinarios a la humanidad.

Realmente hay que reconocer que “Los Girasoles” de Van Gogh representaban un verdadero atentado contra el ecosistema, dañaban la barrera de coral, creaban agujeros en la capa de ozono, eran culpables del descongelamiento de los glaciares y de la tala de árboles en el Amazonas.

Tampoco podemos poner en duda que el cuadro de Monet en el Museo Barberini de Alemania era sumamente peligroso para el hábitat de los osos panda por la gran cantidad de bambú que consumía, que era un gran generador de contaminación atmosférica con aquella larga columna de smog saliendo de su lienzo todo el día y que estaba lanzando toneladas de plástico al mar cada día que pasaba guindado en aquella infame pared.

Mundo, ya puedes estar tranquilo, estos verdaderos héroes y heroínas pertenecientes a “The last generation” acaban de ocuparse de tus principales problemas ambientales.

Todos los animales en peligro de extinción acaban de ser salvados, el Amazonas ya se está recuperando, los polos dejaron de descongelarse, la capa de ozono volvió en todo su esplendor… haberlo sabido antes.

¿Cuántos libros más todavía faltan por quemar?, ¿cuántos obras de arte más se están por dañar?… todo por cuenta de los integrantes de esta última generación que se empeña en darle la razón a Albert Einstein cuando afirmaba “Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro”.