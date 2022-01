¿Cómo hablar de seis, de siete, o de ocho millones?

¿Cómo entender un número tan repleto de ceros

y de rostros sin nombre?

¿Cómo medir la dimensión del dolor de todos

cuando apenas puedo con la de uno solo?

Porque allí estás tú, parada en mi memoria,

con olor a krepalaj y kneidalaj recién cocinados

Porque allí estás tú, entre mis recuerdos de niña,

con un abrazo afectuoso y un saludo yiddish que todavía me emociona.

Detrás de aquella puerta de madera que aún sigue de pie.

No había llegada a tu casa sin un abrazo inmenso,

sin un main shein meidale (mi querida muchachita) saliendo de tus labios

Esos labios suaves que besaban, sonreían y callaban tanta historia

pero ahora puedo decirte, si de alguna forma me escuchas,

que solo ellos callaban, solo ellos ocultaban la memoria

pues tus manos y tus ojos contaban demasiado…

Hablaban de un pasado del que no sabía nada antes,

y que, ahora, me da miedo adivinar…

¿Dónde quedaron sembrados tu madre y tu padre?

¿Dónde quedó regada como polvo la hermana que no se logró escapar?

¿Dónde están aquellos sueños de niña que jamás se cumplieron?

¿Dónde está esa casa que llenaste de esperanzas y retratos familiares?

¿Dónde descansa aquel niño que no lograste salvar,

el que se llamaba Samuel, el que ha debido ser mi tío?

Dejaste media alma en el camino, dejaste media vida en el camino…

Dejaste regado por Europa un relato que apenas comenzaba…

Y tú eras la afortunada, la que se salvaba, la que nunca fue cremada.

Y tú eras la afortunada, la que no llegó a ser asfixiada en una cámara de gas…

La que pudo levantarse como el ave fénix, la que pudo cruzar el mar,

la que forjó su existencia en otras tierras, la que logró tener más hijos,

la que pudo darse el lujo de callar, la que siempre estaba tratando de olvidar…

Recuerdo tu mirada dolorida, tus suspiros sin nombre, tus espacios silenciosos…

No quisiste dejarme como herencia tus recuerdos repletos de pesadillas y temores

No quisiste dejarme como herencia el miedo, la rabia, el sufrimiento y la escasez…

¿Quién sabe a dónde fueron las palabras que ocultaste, las historias que nunca me contaste?

¿Quién sabe del dolor que guardabas escondido entre cajones repletos de naftalina?

¿Quién sabe cómo hacías para seguir sonriendo, para mimar a tus nietos, para atender la cocina?

Recuerdo que nunca te quejabas, tal vez sentías que no tenías derecho.

Recuerdo que siempre sonreías, posiblemente solo llorabas a escondidas.

Recuerdo tus manos rugosas, partidas, fraccionadas, agrietadas como madera.

Recuerdo tus ojos profundos y el verde oliva que ocultaba tu mirada cansada.

¿Cómo entender la historia de todos si apenas entiendo la tuya?

¿Cómo abarcar la herida de tantos, si apenas alcanzo a percibir la tuya?

Seis millones, siete millones, ocho millones, y yo solo sé que fuiste más que un número

Seis millones, siete millones, ocho millones, fuiste mi abuela y te llamabas Haike

Fuiste la afortunada, la que se salvó, la que nunca fue cremada.

Fuiste la afortunada, la que se calló, la que nunca se quejaba.

Seis millones, siete millones, ocho millones y yo todavía pronuncio tu nombre…

El 27 de enero el mundo debería pararse para conmemorar el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, proclamado así por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas desde el año 2006, pero estamos viviendo tiempos “interesantes”, y me parece que pocos tomarán conciencia sobre el verdadero significado de esa fecha tan dolorosa para el pueblo judío, al cual pertenezco.

Con este poema que les comparto en la segunda entrega de “Palabras en Cascada” quise rendir homenaje a la memoria de mi abuela Haike, y de alguna manera también a su esposo, mi abuelo Mordejai. Ambos sobrevivientes del Holocausto, aunque los judíos preferimos llamar “Shoá” al terrible proceso de aniquilación masiva llevado adelante por la maquinaria nazi contra el pueblo judío y otras minorías que habitaban Europa en ese entonces.

Tal vez sea momento de que la tercera generación de sobrevivientes de la Shoá, a la cual pertenezco, comience a levantar su voz para contrarrestar un poco el tremendo eco de las consignas antisemitas, antisionistas y de los negacionistas del Holocausto. Tal vez es momento de que asumamos que nosotros estamos vivos, pues nuestros abuelos, y en algunos casos nuestros padres, fueron los afortunados, los que lograron salvarse, los que pudieron escapar, los que no fueron asesinados, los que lograron reconstruir sus vidas.

No sé cómo será cada caso particular, pero yo casi no tengo familiares por la rama paterna. Los nazis me robaron la posibilidad de pertenecer a una familia numerosa, a una familia con tíos y primos segundos, con tíos y primos terceros, a tener retratos de bisabuelos sonrientes en los marcos de la sala. No cuento con historias contadas de generación en generación, ni con otras personas con las que compartir el apellido Markus, no tengo conexión con mis raíces europeas. No hablo el idioma de mis ancestros. Mi árbol genealógico es bastante pequeño. No es poco lo que me robaron.

Pero, tal vez, allí no radica lo más terrible de lo que perdí debido a la maldad de unos pocos y la indiferencia del resto del mundo, pues, tal como dice Elie Wiesel “Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia”, y si el mundo no se da cuenta de que es gracias a la indiferencia de los países que sabían lo que estaba ocurriendo mientras miraban hacia otra parte, pues lo que pasaba a los judíos no era su problema; es seguro que este tipo de atrocidades cometidas por unos seres humanos contra otros seres humanos se volverá a repetir una y otra vez. La historia es un espiral y el hombre sigue siendo el lobo del hombre.

En todo caso, lo más terrible que experimenté como tercera generación de sobrevivientes fueron las secuelas psicológicas, emocionales y espirituales que quedaron clavadas para siempre en el centro de mis abuelos paternos, de mi padre y de mi tío.

Mis abuelos perdieron a su primogénito, a sus padres, a sus hermanos, a los hijos de sus hermanos, a su familia extendida, sus vecinos, sus hogares, su sentido de pertenencia y su propia identidad. Alguien decidió que ellos no merecían vivir por el solo hecho de ser judíos y, durante años, todas sus energías tuvieron que centrarse en el simple hecho de sobrevivir, de lograr permanecer con vida un día más, un mes más, un año más… en medio de la guerra, de la persecución, del hambre, de enfermedades, del miedo y del odio.

Solo quienes crecimos junto a abuelos y padres tocados por ese terror, sabemos lo que eso significa… y no soy capaz de ser más clara al respecto. No es fácil. Mi infancia y mi adolescencia pasó rodeada de temas que no se tocaban, de conversaciones en yiddish para que los niños no comprendieran, de comida de más en las despensas por si venía alguna guerra, de pequeños tesoros escondidos en lugares estratégicos para poder tomarlos rápidamente en caso de necesitar salir corriendo. Crecí rodeada por el dolor y el miedo en la mirada de mis abuelos. De los traumas que heredaron a sus hijos (mi padre y mi tío), pero que se negaron a transmitir a sus nietos… crecí entre verdades a medias, mentiras piadosas, miradas doloridas y muchos silencios incomprensibles.

Pero estoy viva, y no solo es eso, me casé, tengo dos hijos espectaculares, y sé que ellos tendrán hijos a su vez. Somos descendientes de sobrevivientes del Holocausto. Somos la evidencia de que Hitler y los nazis no pudieron destruir, aniquilar y desbastar al pueblo judío. Los nazis no pudieron ganarnos. Ahora también tenemos un país propio, el Estado de Israel, que pese a quien pese, duela a quien duela… es garantía de que el pueblo judío más nunca volverá a ser atacado sin la oportunidad de defenderse, sin luchar por su derecho a la vida.

Hoy levanto mi voz como miembro de la tercera generación de sobrevivientes, hoy le grito a los nazis, a los antisemitas, a los negacionistas, a los que todavía defienden la cultura de la intolerancia… que el pueblo de Israel vive, y que seguirá viviendo a pesar del odio, de la discriminación, de sus creencias equivocadas, de sus ideales deshumanizados.

Hoy les recuerdo que Hitler fue derrotado y que yo, Raquel Markus – Finckler, sigo pronunciando el nombre de mis abuelos: Haike Ajzen y Mordejai Markus.

Hoy grito con toda la fuerza que me permiten estas letras plasmadas en negro sobre blanco titilando en las pantallas de cientos, o quizás, de miles de computadoras y dispositivos móviles: ¡PROHIBIDO OLVIDAR! ¡AM ISRAEL JAI!

Gracias por leerme, gracias por dejarme entrar…

¡Nos vemos en dos semanas!