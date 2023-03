Palabras en Cascada || Una tarde junto a Rafael Cadenas

Pasé una tarde con Rafael Cadenas… Lo digo, lo escribo y todavía no termino de creerlo.

Una leyenda viva, un admirado poeta, un escritor reconocido mundialmente, un hombre de una estatura espiritual prodigiosa… y pasó una tarde conversando con él, leyéndole mis poemas, analizando la situación del mundo, mostrándole una parte de quien soy como mujer, como poeta y como judío… Lo digo, lo escribo y todavía no termino de creerlo.

Y el “poeta mayor de Venezuela” me escuchó con atención, me hizo preguntas, mostró interés en lo que yo tenía para decir, quería escuchar y leer mi poesía, quería entender mis opiniones y pensamientos, apreciaba lo que le podía compartir… Lo digo , lo escribo y todavía no termino de creerlo.

No sé cómo podría atrapar en imágenes y palabras una tarde mágica junto a mis amigos, los magos y los artífices de este encuentro, quienes lo orquestaron y lo facilitaron pues creen en mí, en lo que soy, en lo que escribo. Los hermanos Tomas y Miguel Osers, mis compañeros, mis guías y mis ejemplos dentro del Comité Venezolano de Yad Vashem. De las pocas personas que conozco que cumplen lo que prometen. De los pocos magos que existen capaces de hacer magia real, la magia que realmente importa… Lo digo, lo escribo y todavía no termino de creerlo.

Miguel, Tomas y Solangel, y su amiga (ahora también mi amiga) la doctora Gladys Michelena… me dieron un regalo que siempre atesoraré dentro de mi alma y de mis recuerdos, un regalo en forma de momento, de conexión, de encuentro, de maravilla. Un regalo que compartí junto a mi hermosa, talentosa y encantadora hija, Samantha Finckler Markus… un regalo que se presentó en forma de una larga velada junto a Rafael Cadenas. Lo digo, lo escribo y todavía no termino de creerlo.

Tal vez estas imágenes que aquí comparto muestren la veracidad de mis palabras, tal vez logren trasmitir una parte del ambiente que reinó en este encuentro, tal vez me sirvan para recordar sus detalles más pequeños en el futuro… Tal vez den testimonio de que le regalé mis dos poemarios publicados “Escribir para existir” y “Donde reside la belleza”, que se los pude dedicar, que él los recibió y me los agradeció. Lo digo, lo escribo y todavía no termino de creerlo.

Lo que no pueden hacer estás imágenes es mostrar el temblor de mis manos y de mi voz, la emoción que me atenazaba el pecho, la sensación de estar viviendo un sueño con todos mis sentidos bien despiertos… Después de todo, ¿cuántas personas tienen o tendrán la suerte de pasar una tarde acompañada de uno de sus héroes personales?… Lo digo, lo escribo y todavía no termino de creerlo.

Tal vez en algún momento me termine de creer. Tal vez también me crea que, si ese encuentro se dio, es porque de alguna manera me lo merecía, que es porque soy una persona afortunada o porque tengo muy buenos amigos… tal vez por una de las tres, tal vez por todas juntas al mismo tiempo…

Seguiré volando en las alas de la poesía, pues ya no sé ni quiero hacer otra cosa… seguiré creyendo en la magia de la poesía, pues ya no sé ni quiero creer en otro tipo de magia… seguiré vertiendo mi alma en forma de poesías, pues ya no sé ni quiero plasmarme más que en forma de versos…

Le debo mucho al vuelo que me ha traído hasta aquí, me enamoré del vuelo que me ha traído hasta aquí… y ya no sé ni quiero vivir sin ese viento soplando a mi favor… sin la sensación de vértigo, sin esa pasión que me corre por las venas…

¿Quién sabe? Tal vez el destino me tenga guardados otros encuentros igualmente trascendentes. Tal vez seguiré conociendo y compartiendo con la gente que admiro y respeto. Tal vez se repita la ocasión y pueda pasar otra tarde junto al “poeta mayor” y pueda seguir aprendiendo de la hondura de su alma, de su hablar pausado, de sus silencios necesarios, de su humildad y de su sencillez, de su talento muy por encima del promedio, de su visión intensa de la vida.. del hombre que está por viajar a España para recibir el Premio Miguel de Cervantes.

Lo digo, lo escribo y todavía no termino de creerlo.