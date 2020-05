Diario Judío México - Palabras para el Primero de Mayo en Yiddish / MAY DAY // דער ערשטער מײַ // der ershter may

anarchism: דער אַנאַרכי֜זם

bourgeoisie: די בורזשואַ֜זיע

capitalism: דער קאַפּיטאַלי֜זם

class consciousness: די/דאָס קלאַ֜סן־⁠באַװוּ֜סטזיניקײט

communism: דער קאָמוני֜זם

comrade: דער חבֿר, ־⁠ים; דער טאָװאַ֜רישטש, ־⁠ן

Jewish Labor Bund – דער ייִ֜דישער אַ֜רבעטער־בונד

dialectic(s): די דיאַלע֜קטיק ל״י

hegemony: די העגעמאָ֜ניע

ideology: די אידעאָלאָ֜גיע

Internationale: דער אינטערנאַציאָנאַ֜ל

Marxism: דער מאַרקסי֜זם

May Day: דער ע֜רשטער מײַ

proletariat: דער פּראָלעטאַריאַ֜ט

revolution: די רעוואָלו֜ציע, ־ס

socialism: דער סאָציאַלי֜זם

socialist: דער סאָציאַלי֜סט, ־ן

strike/work stoppage: דער שטרײַק, ־⁠ן; די זאַבאַסטאָ֜װקע, ־⁠ס

USSR: דער פֿסס״ר; דער סאָווע֜טן־‹ראַ֜טן־›פֿאַרבאַ֜נד

worker: דער אַ֜רבעטער, ־ס

“Workers of the world, unite!”

“אַ֜רבעטערס פֿון דער וועלט, פֿאַראיי֜ניקט זיך!„

The red flag is flown on May Day.

דעם ערשטן מײַ לאָזט מען פֿלאַ֜טערן די פֿאָן; דעם ערשטן מײַ באַװײַ֜זט מען די רוי֜טע פֿאָן.

