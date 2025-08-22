Palabras Yiddish de la semana: De regreso a clases

¡Los niños vuelven a la escuela! Algunos llegarán en autobús escolar, otros en coche compartido. Los estudiantes serán orientados sobre dónde está su salón de clases y quién es su maestro; después de eso sacarán los útiles escolares de sus mochilas. Descubrirán qué materias aprenderán durante el año, incluidos cursos obligatorios y optativos. Aprenderán algo el primer día.

backpack: דער רוקזאַק, …זעק; דאָס פּלײצע־⁠זעקל, ־⁠עך

[DER RÚKZAK, …ZEK; DOS PLÉYTSE-⁠ZEKL, -⁠EKh]


back-to-school sale: דער סוף־⁠זומער־⁠אױספֿאַרקױף

[DER SOF-⁠ZÚMER-⁠ÓYSFARKOYF]

calculator: דער קאַלקולאַטאָר, ־⁠ס; דער רעכענער, ־⁠ס

[DER KALKULÁTOR, -⁠S; DER RÉKhENER, -⁠S]

