Palabras Yiddish de la semana: De regreso a clases

¡Los niños vuelven a la escuela! Algunos llegarán en autobús escolar, otros en coche compartido. Los estudiantes serán orientados sobre dónde está su salón de clases y quién es su maestro; después de eso sacarán los útiles escolares de sus mochilas. Descubrirán qué materias aprenderán durante el año, incluidos cursos obligatorios y optativos. Aprenderán algo el primer día.
backpack: דער רוקזאַק, …זעק; דאָס פּלײצע־זעקל, ־עך
[DER RÚKZAK, …ZEK; DOS PLÉYTSE-ZEKL, -EKh]
back-to-school sale: דער סוף־זומער־אױספֿאַרקױף
[DER SOF-ZÚMER-ÓYSFARKOYF]
calculator: דער קאַלקולאַטאָר, ־ס; דער רעכענער, ־ס
[DER KALKULÁTOR, -S; DER RÉKhENER, -S]
