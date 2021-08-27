Women’s Equality Day - August 26
דער טאָג פֿון גלײַכרעכטיקייט פֿאַר פֿרויען – דעם 26סטן אויגוסט
DER TOG FUN GLÁYKhREKhTIKEYT FAR FRÓYEN –
DEM ZEKS UN TSVÓNTSIKSTN OYGÚST
activist (f.): די אַקטיוויסטקע, ־ס
[DI AKTIVÍSTKE, -S]
advocate (n.): דער שטיצער, ־ס; דער אָנהענגער, ־ס
[DER ShTÍTSER, -S; DER ÓNHENGER, -S]
advocate for: אַקטיװ שטיצן (+ אַק׳); אײַנשטעלן זיך פֿאַר; אַרױסטרעטן פֿאַר
[AKTÍV ShTITSN (+ acc.); ÁYNShTELN ZIKh FAR; ARÓYSTRETN FAR]
anti-suffrage: <די באַוועגונג קעגן סופֿראַזש <שטימרעכט
[DI BAVÉGUNG KEGN SUFRÁZh <ShTÍMREKhT>]
bloomers: בלומערס
[BLÚMERS]
disenfranchise: אָפּנעמען דאָס שטימרעכט
[ÓPNEMEN DOS ShTÍMREKhT]
enfranchise: געבן שטימרעכט
[GEBN ShTÍMREKhT]
women’s equality: די/דאָס גלײַכרעכטיקייט פֿאַר פֿרויען
[DI/DOS GLÁYKhREKhTIKEYT FAR FRÓYEN]
flapper: דאָס פֿלאַ֜מפּלעצל, ־עך
[DOS FLÁMPLETSL, -EKh]
19th amendment: דער נײַנצעטער <נײַנצנטער> אַמענדמענט
[DER NÁYNTSETER <NÁYNTSNTER> AMÉNDMENT]
petition (n.): די פּעטיציע, ־ס
[DI PETÍTSYE, -S]
petition (v.): <פּעטיציאָני֜רן; דערלאַ֜נגען (+ דאַט׳) אַ פּעטי֜ציע <בקשה
[PETITSYONÍRN; DERLÁNGEN (+ dat’) A PETÍTSYE <BAKÓShE>]
ratification: די ראַטיפֿיצירונג, ־ען
[DI RATIFITSÍRUNG, -EN]
ratify: ראַטיפֿיצירן
[RATIFITSÍRN]
right to vote: דאָס שטימרעכט
[DOS ShTÍMREKhT]
suffrage: דער סופֿראַ֜זש; דאָס שטי֜מרעכט
[DER SUFRÁZh; DOS ShTÍMREKhT]
suffrage movement: <די באַוועגונג פֿאַר סופֿראַזש <שטימרעכט
[DI BAVÉGUNG FAR SUFRÁZh ]
suffragette: די סופֿראַזשעטקע, ־ס
[DI SUFRAZhÉTKE, -S]
suffragist: די סופֿראַזשיסטקע, ־ס
[DI SUFRAZhÍSTKE, -S]
taxation without representation: די באַשטײַערונג אָן רעפּרעזענטאַנץ
[DI BAShTÁYERUNG ON REPREZENTÁNTS]
universal suffrage: דאָס אוניווערסאַלע שטימרעכט; דאָס שטימרעכט פֿאַר אַלעמען
[DOS UNIVERSÁLE ShTÍMREKhT; DOS ShTÍMREKhT FAR ÁLEMEN]
women’s rights: דאָס פֿרױ֜ענרעכט (ל״י)
[DOS FRÓYENREKhT (sg.)]