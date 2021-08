Women’s Equality Day - August 26

דער טאָג פֿון גלײַכרעכטיקייט פֿאַר פֿרויען – דעם 26סטן אויגוסט

DER TOG FUN GLÁYKhREKhTIKEYT FAR FRÓYEN –

DEM ZEKS UN TSVÓNTSIKSTN OYGÚST

activist (f.): די אַקטיוויסטקע, ־ס

[DI AKTIVÍSTKE, -S]

advocate (n.): דער שטיצער, ־⁠ס; דער אָנהענגער, ־⁠ס

[DER ShTÍTSER, -S; DER ÓNHENGER, -S]

advocate for: אַקטיװ שטיצן (+ אַק׳); אײַנשטעלן זיך פֿאַר; אַרױסטרעטן פֿאַר

[AKTÍV ShTITSN (+ acc.); ÁYNShTELN ZIKh FAR; ARÓYSTRETN FAR]

anti-suffrage: <די באַוועגונג קעגן סופֿראַזש <שטימרעכט

[DI BAVÉGUNG KEGN SUFRÁZh <ShTÍMREKhT>]

bloomers: בלומערס

[BLÚMERS]

disenfranchise: אָפּנעמען דאָס שטימרעכט

[ÓPNEMEN DOS ShTÍMREKhT]

enfranchise: געבן שטימרעכט

[GEBN ShTÍMREKhT]

women’s equality: די/דאָס גלײַכרעכטיקייט פֿאַר פֿרויען

[DI/DOS GLÁYKhREKhTIKEYT FAR FRÓYEN]

flapper: דאָס פֿלאַ֜מפּלעצל, ־⁠עך

[DOS FLÁMPLETSL, -EKh]

19th amendment: דער נײַנצעטער <נײַנצנטער> אַמענדמענט

[DER NÁYNTSETER <NÁYNTSNTER> AMÉNDMENT]

petition (n.): די פּעטיציע, ־ס

[DI PETÍTSYE, -S]

petition (v.): <פּעטיציאָני֜רן; דערלאַ֜נגען (+ דאַט׳) אַ פּעטי֜ציע <בקשה

[PETITSYONÍRN; DERLÁNGEN (+ dat’) A PETÍTSYE <BAKÓShE>]

ratification: די ראַטיפֿיצירונג, ־ען

[DI RATIFITSÍRUNG, -EN]

ratify: ראַטיפֿיצירן

[RATIFITSÍRN]

right to vote: דאָס שטימרעכט

[DOS ShTÍMREKhT]

suffrage: דער סופֿראַ֜זש; דאָס שטי֜מרעכט

[DER SUFRÁZh; DOS ShTÍMREKhT]

suffrage movement: <די באַוועגונג פֿאַר סופֿראַזש <שטימרעכט

[DI BAVÉGUNG FAR SUFRÁZh ]

suffragette: די סופֿראַזשעטקע, ־⁠ס

[DI SUFRAZhÉTKE, -S]

suffragist: די סופֿראַזשיסטקע, ־⁠ס

[DI SUFRAZhÍSTKE, -S]

taxation without representation: די באַשטײַערונג אָן רעפּרעזענטאַנץ

[DI BAShTÁYERUNG ON REPREZENTÁNTS]

universal suffrage: דאָס אוניווערסאַלע שטימרעכט; דאָס שטימרעכט פֿאַר אַלעמען

[DOS UNIVERSÁLE ShTÍMREKhT; DOS ShTÍMREKhT FAR ÁLEMEN]

women’s rights: דאָס פֿרױ֜ענרעכט (ל״י)

[DOS FRÓYENREKhT (sg.)]