Palabras Yiddish de la semana: Gustar y Querer

1. like someone = (געפֿעלן (פֿאַרקערטע קאָנסטרוקציע + דאַטיוו

He likes her a lot.

זי געפֿעלט אים זייער ‹שטאַרק‫›.

[ZI GEFÉLT IM ZÉYER ‹ShTARK›.]

2. love someone = ליב ‹האָלט› האָבן

They love each other and will probably get married.

זי‫י האָבן זיך ליב ‹האָלט› און וועלן מסתּמא חתונה האָבן.

[ZEY HOBN ZIKh LIB ‹HOLT› UN VELN MISTÁME KhÁSENE HOBN.]

3. in love with someone = פֿאַרליבט אין

Eli’s in love with him.

א‫לי איז אין אים פֿאַרליבט.

[ÉLI IZ IN IM FARLÍBT.]

4. fall in love with someone = פֿאַרליבן זיך אין

Eli fell in love with him.

א‫לי האָט זיך אין אים פֿאַרליבט.

[ÉLI HOT ZIKh IN IM FARLÍBT.]

5. like/love a specific food in general = ליב ‹האָלט› האָבן

I like/love pizza.

א‫יך האָב ליב ‹האָלט› פּיצע.

[IKh HOB LIB ‹HOLT› PÍTSE. ]

6. like/love a specific food in a specific instance

= (שמעקן (פֿאַרקערטע קאָנסטרוקציע + דאַטיוו

This pizza is really delicious – he loves it!

אָט די פּיצע איז גאָר געשמאַק – זי שמעקט אים זייער‫!

[OT DI PÍTSE IZ GOR GEShMÁK – ZI ShMEKT IM ZÉYER.]

7. would love (some)… (‘have a sudden desire for’)

= (גלוסטן זיך (פֿאַרקערטע קאָנסטרוקציע + דאַטיוו

I would love a slice of pizza (= right now).

ס‫ע גלוסט זיך מיר אַ רעפֿטל פּיצע.

[SE GLUST ZIKh MIR A REFTL PÍTSE. ]

8. would like/love to…

(וואָלט געוואָלט (+ אינפֿיניטיוו); וואָלט געווען אַ בעלן צו (+ אינפֿיניטיוו); וואָלט גערן (+ פּאַרטיציפּ

I would like/love to buy a slice of pizza.

כ׳וואָלט‫ געוואָלט ‹כ׳וואָלט געווען אַ בעלן צו› קויפֿן אַ רעפֿטל פּיצע. / ער וואָלט גערן געקויפֿט אַ רעפֿטל פּיצע.

[Kh’VOLT GEVÓLT ‹Kh’VOLT GEVÉN A BALN TSU› KOYFN A REFTL PÍTSE. / Kh’VOLT GERN GEKÓYFT A REFTL PÍTSE.]

**Please note! would like/love to ≠ וואָלט ליב געהאַט צו

9. like/love something (in a specific instance) = (געפֿעלן (פֿאַרקערטע קאָנסטרוקציע + דאַטיוו

I like/love her new hairstyle.

סע‫ געפֿעלט מיר איר נײַע פֿריזור. / איר נײַע פֿריזור געפֿעלט מיר.

[SE GEFÉLT MIR IR NÁYE FRIZÚR. / IR NÁYE FRIZÚR GEFÉLT MIR.]

10. like/love to (‘enjoy doing something’): ליב ‹האָלט› האָבן

Miriam likes/loves to play cards.

מר‫ים האָט ליב ‹האָלט› צו שפּילן אין קאָרטן.

[MÍRIAM HOT LIB ‹HOLT› TSU ShPILN IN KORTN.]

11. take a liking to: (ליב קריגן ‹באַקומען›; געפֿעלן ווערן (פֿאַרקערטע קאָנסטרוקציע + דאַטיוו

Reyzl took a liking to Chaim.

רי‫יזל האָט ליב געקראָגן ‹געקריגן/באַקומען› חיימען. / חיים איז רייזלען געפֿעלן געוואָרן.

[REYZL HOT LIB GEKRÓGN ‹GEKRÍGN/BAKÚMEN› KhÁYEMEN. / KhÁYEM IZ RÉYZLEN GEFÉLN GEVÓRN.]