Diario Judío México - En Israel el domingo es un día de trabajo normal y eso incluye el funcionamiento de la bolsa de valores de Tel Aviv, que generalmente responde a lo que pasó el viernes en las bolsas de valores del mundo y en especial Nueva York, donde las bolsas cayeron fuerte. En Israel los viernes no se negocian los valores.

Hoy me levanto y veo que pasó en Israel ya que, con las diferencias de horas, el día por venir, para allí ya es historia para mí y la historia dirá domingo 23 de febrero 2020 día malo para los inversores.

Muchos estarán contentos de esa baja, pero me despiertan pena, porque cuando baja la bolsa todos sufren esas bajas porque las perdidas hay que licuarlas y por lo general se hace con dinero público, algunos recordaran los grandes apoyos a los bancos. El último año fue un año muy bueno para los inversores. ¿Acaso a alguno le mejoraron la jubilación por esa razón?

Recibí, como recibo todas las semanas de esa empresa y también de otras el resumen de la semana pasada y les respondí con las fotos a continuación.

Esta crisis, la del coronavirus es una crisis real por los daños económicos que produce la enfermedad y los intentos de evitar la propagación de la epidemia. Ikea cerró sus 33 negocios en China, Apple informó que se puede ver afectado el inventario de celulares, etc. Un enlace que puede dar indicación más precisa y recomiendo su lectura (1)

En lo personal no estoy muy preocupado, aunque esta semana emprenderé el largo viaje a Israel para festejar los 13 años de mi nieto Ariel. Cuando digo preocupado es por el temor al contagio ya que la enfermedad se expande y nadie esta exento de contagiarse. Como digo no estoy muy preocupado, pero si, un poco me atemoriza. Las bolsas de valores seguramente se recuperarán después que pase este corto trance en la larga historia de la humanidad.

Hace un par de días al leer sobre la discriminación a chinos (1) por el tema del coronavirus me hizo pensar que realmente el mundo, las personas en realidad, no hemos cambiado en nada ya que me vino a la mente un relato que seguramente muchos no saben, pero sorprendentemente es muy parecido (3), del texto extraigo:

“Desde el amanecer, un barullo indescriptible llenó las calles de Estrasburgo: era el sonido de la marcha, avanzando al ritmo de canciones salvajes, acompañado por los gritos de las mujeres desatadas. Cuando rompieron las barreras que cerraban la entrada del barrio judío, la multitud se precipitó en el gueto. Hombres y mujeres, niños y ancianos fueron masacrados sin piedad. En las casas quemadas, familias enteras desaparecieron sin dejar rastro.»

Eso fue el 14 de febrero de 1349 y los judíos fueron acusados por la supuesta propagación de la peste negra. No eran chinos, sino los judíos que siempre son fáciles de identificar como responsables, aparentemente por la demonización del otro.

(1) https://www.bbc.com/mundo/noticias-51390427

(2) https://www.semana.com/mundo/articulo/chefs-deportistas-y-ninos-chinos-las-victimas-de-la-xenofobia-por-coronavirus/651079

(3) https://www.enlacejudio.com/2015/02/14/dia-de-san-valentin-febrero-1349-la-masacre-de-los-judios-de-estrasburgo/