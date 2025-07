Para combatir el antisemitismo y preservar la democracia, los educadores y la comunidad judía deben colaborar estrechamente

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Este es un momento doloroso y precario para todos aquellos que se preocupan por la seguridad de los judíos, la educación pública, nuestro futuro y nuestra democracia.

No hay duda: el antisemitismo está en aumento. Desde actos de violencia masiva hasta intentos de marginar o atacar a los judíos en escuelas, campus y otros espacios clave, esta amenaza es real. Viene acompañada de un aumento generalizado del odio y el extremismo, y amenaza a todas nuestras comunidades y la esencia de nuestra democracia.

Las voces más fuertes y extremistas están aprovechando este momento para enfrentar aún más a nuestras comunidades, alimentando la división y la polarización en lugar de soluciones constructivas.

Existen sentimientos, con razón, fuertes —y debates y críticas importantes— sobre los acontecimientos en el mundo, incluida la crisis humanitaria en Gaza. Pero también hemos visto esfuerzos deliberados en ambos extremos para enfrentar explícitamente a los judíos estadounidenses contra los sindicatos de docentes, las instituciones académicas y la propia educación pública. Estos esfuerzos buscan dividir a comunidades e instituciones que históricamente han trabajado juntas.

Por eso, nuestras organizaciones, la AFT y el Consejo Judío para Asuntos Públicos (JCPA), lanzaron recientemente una nueva alianza diseñada para modelar la interacción constructiva. Comenzó en 2024, cuando el JCPA habló sobre el antisemitismo ante una sala abarrotada en una reunión de Educación Superior de la AFT. Inmediatamente quedó claro que los educadores ansiaban información veraz y diálogo para comprender y combatir el odio.

Este año, hemos fortalecido nuestra alianza. Nuestro compromiso se ha vuelto aún más crucial a medida que la administración Trump, buscando explotar las legítimas preocupaciones de la comunidad judía, ha impulsado una agenda extrema que recorta los fondos federales para las universidades, arresta y busca deportar a estudiantes sin el debido proceso, y ataca fundamentalmente principios democráticos fundamentales, como la libertad académica.

Al mismo tiempo, la administración también está destruyendo las instituciones y herramientas que necesitamos para proteger a los estudiantes judíos y a todos los estudiantes vulnerables. Este mes, la Corte Suprema dictaminó que la administración Trump puede proceder con el despido de más de un tercio del personal del Departamento de Educación. Aunque la administración afirma priorizar la lucha contra el antisemitismo, ha diezmado la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, que investiga la discriminación en las escuelas y en los campus.

Las acciones perjudiciales de la administración no invalidan el hecho de que los educadores y estudiantes judíos están experimentando odio y prejuicios reales, desde acoso o exclusión por conexiones reales o percibidas con Israel, hasta intentos de minimizar la urgencia del creciente antisemitismo y violencia explícita.

La verdadera preocupación por el antisemitismo y la mejor manera de combatirlo se puso de manifiesto recientemente, con la votación en una reunión de la Asociación Nacional de Educación (NEA) sobre una resolución que buscaba boicotear los recursos de la Liga Antidifamación (ADL). Aplaudimos a la NEA por rechazar finalmente esta divisiva resolución. Lo que se perdió en la controversia fueron las resoluciones constructivas que la NEA aprobó para proteger a los estudiantes y educadores judíos, y a todos los demás. Ninguna de nuestras organizaciones está en sintonía con la ADL, pero la solución al antisemitismo y al odio en general no es cortar el diálogo. Al contrario, necesitamos construir las coaliciones más sólidas posibles, incluso a través de líneas de desacuerdo.

Las formas en que el antisemitismo y el extremismo antidemocrático se refuerzan mutuamente amenazan no solo a la comunidad judía, sino a todos nosotros. Estas amenazas nos exigen fomentar un enfoque que una a las personas, reconociendo que nuestra seguridad está inextricablemente ligada.

Nuestro trabajo conjunto se basa en tres pilares: crear entornos seguros y acogedores; combatir y contrarrestar todos los actos de odio, incluido el antisemitismo; y proteger el derecho de las personas a la libre expresión y a la seguridad en las aulas y campus. Necesitamos combatir el discurso de odio, pero también debemos cambiar las mentalidades.

A través de programas y talleres, empoderamos a educadores y líderes sindicales para que reconozcan y combatan el antisemitismo, así como el odio y el extremismo en general, y para que aborden de forma constructiva los matices de las cuestiones relacionadas con Israel y Palestina. También estamos reuniendo a sindicatos locales y comunidades judías para promover prioridades compartidas.

No somos ingenuos; sabemos que esta labor es difícil y que los desafíos son reales. Demasiados estudiantes y educadores judíos en escuelas primarias y secundarias, así como en nuestros campus universitarios, se sienten marginados e inseguros. Esto es completamente inaceptable y debe cambiar.

Al abordar estos problemas, rechazamos radicalmente la idea de que una educación pública sólida y unas instituciones académicas sólidas, unos sindicatos docentes prósperos y unos valores democráticos sólidos estén de alguna manera reñidos con la seguridad judía. Al contrario: los educadores, en colaboración con los líderes de la comunidad judía, tienen un papel fundamental que desempeñar en la lucha contra el antisemitismo y todo tipo de odio. La seguridad de la comunidad judía está íntimamente ligada a un sistema educativo público sólido, un movimiento laboral próspero y una democracia inclusiva que proteja los derechos y las libertades de todos.

Las voces extremistas que afirman que no debemos o no podemos trabajar juntos se equivocan. Por el bien de nuestro futuro colectivo, no podemos permitir que triunfen.