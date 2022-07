En medio de la Segunda Guerra Mundial y los horrores del Holocausto se levantó un grupo de diplomáticos polacos en Suiza llamados el grupo Ładoś, quienes expidieron pasaportes latinoamericanos a cientos de judíos para librarlos de su destino inminente en los campos de exterminio.

Esta labor ardua y peligrosa logró que cientos de personas fueran rescatadas de la muerte.

Te invitamos a un evento virtual por ZOOM sobre esta increíble historia.

🔴 INSCRÍBETE AQUÍ: https://forms.gle/iDfidkusFkLX42fh6

Conoce a Alexandra Van Ryn Reiter, nieta de Stefan Jan Ryniewicz, uno de los diplomáticos que arriesgó todo por salvar vidas. Ella nos narrará la historia de su abuelo. Por otro lado, conoce a Heidi Fishman, descendiente de la familia Lichtenstern, familia salvada con los pasaportes paraguayos expedidos por estos diplomáticos y que también contará la historia de su familia.

También tendremos la participación especial del historiador y autor inglés Roger Moorhouse, quien nos hablará sobre el grupo Ładoś y cómo llevó a cabo su labor. Por último tendremos la participación exclusiva de un representante de la embajada de Polonia en México.

The Voice of the Silence, Diario Judío México, La Embajada de la República de Polonia en México e IMPAJOVEN te invitan.

El siguiente jueves 11 de agosto a las 12pm hora Ciudad de México.

