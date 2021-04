Como ya es usual con la llegada de fin de mes, Netflix acaba de presentar una selección de los títulos que debutarán en su plataforma dentro de los próximos 30 días.

En el caso de abril de 2021, la plataforma tiene preparados estrenos en grande algunas películas que nunca pudimos ver en el cine el año pasado e incluso unos cuantos clásicos de Steven Spielberg.

Entre ellas destaca THE LAST DAYS su documental ganador del Oscar, en 1998 sobre el Holocausto y producido por el mismo Spielberg como parte de la Shoah Foundation de la que es fundador

Las primeras palabras en la pantalla de esta película sobre el Holocausto son "Steven Spielberg". Pero esta no es una "Lista de Schindler".

Este es un documental sobre la experiencia de los judíos húngaros durante el Holocausto estará disponible para transmisión en Netflix a partir del día 19 de mayo

"The Last Days" cuenta la historia de los últimos meses del Holocausto a través de los ojos y las voces de cinco judíos húngaros sobrevivientes, Una artista, un congresista, una profesora,un empresario y una abuela:

Aunque el film se centra en los horrores de la vida en los campos de concentración nazis, también destaca el optimismo y el deseo de sobrevivir de los supervivientes.

El Film tiene momentos muy impactantes, muy bien realizado y en el participan Los supervivientes de la Shoah Bill Basch, Irene Zisblatt, Renee Firestone, Alice Lok Cahana, Tom Lantos, Dario Gabbai y Randolph Braham

"The Last Days" es producto de la Shoah Foundation, el ambicioso proyecto para grabar en video los recuerdos de supervivientes del Holocausto y que logró preservar para siempre las voces y las historias de la gente común que vivió esta trágica experiencia

Desde el principio, la Fundación Shoah ha sido un pájaro extraño, una amalgama de búsqueda académica y proyecto de Hollywood. Esta película, el primer producto de la fundación que se estrena en los cines, es un intento serio de crear algo emocionalmente poderoso y comercialmente viable a partir de material que de otra manera podría ser utilizado principalmente por estudiantes e investigadores.

La película que ganó un Oscar ha sido remasterización de la película original de 35 mm y fue dirigida por James Moll y producida por June Beallor y Kenneth Lipper junto con Steven Spielberg como productor ejecutivo y ahora se exhibirá en Netflix

Y se une a un gran catalogo de series y peliculas que esta plataforma ofrece a su publico alrededor del mundo y que incluyen

Schindler’s List (1993)

Hitler’s Steel Beast (2016)

Denial (2016)

Sarah’s Key (2010

Red Trees (2017)



The Accountant Of Auschwitz (2018)

Auschwitz: The Nazis and the Final Solution (2005)

Alone in Berlin (2016)

Numbered (2012)

AnneFrank. Parallel Stories (2019)

My Führer – The Really Truest Truth about Adolf Hitler (2007)

The Photographer of Mauthausen (2018)

Entre otras