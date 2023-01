Película “Ella dijo”, la historia que originó el movimiento #MeToo.

JORGE VILLEGAS HERNÁNDEZ

Con sello de GARANTÍA CINÉPOLIS , las actrices Carey Mulligan y Zoe Kazan revelan uno de los casos más oscuros de agresión sexual en la industria cinematográfica.

En 2017, uno de los casos más delicados de la industria cinematográfica salió a la luz; un artículo publicado por The New York Times exponía al famoso productor de cine Harvey Weinstein, como un acosador sexual de más de 80 mujeres a lo largo de tres décadas.

Las responsables de dicha investigación fueron Jodi Kantor y Megan Twohey. Ahora, en la película “ELLA DIJO”, las periodistas serán representadas por la ganadora del BAFTA a mejor actriz Carey Mulligan (El Gran Gatsby, Drive) y Zoe Kazan (Ruby Sparks, What If).

La película, que está dirigida por la ganadora del Emmy a mejor dirección por la miniserie Unorthodox, Maria Schrader, estuvo basada en el libro del mismo nombre escrito por Kantor y Twohey. Rebecca Lenkiewicz, guionista de la ganadora al Óscar por mejor película internacional, Ida (2013), fue la encargada de escribir el guión.

A continuación, algunas razones por las que debes ver Ella dijo, que cuenta con el sello de Garantía Cinépolis .

UN CASO REAL QUE DEBEMOS CONOCER

En octubre de 2017, las reporteras de investigación del New York Times Jodi Kantor y Megan Twohey publicaron un reportaje que afirmaba que el productor de cine Harvey Weinstein había pagado a lo largo de los años a quienes lo habían acusado de acoso sexual.

A través de una extensa investigación que involucraba entrevistas con empleados y exempleados de Weinstein, expedientes legales, correos electrónicos y documentos internos de Miramax, compañía productora que fundó junto a su hermano, la verdad salió a la luz.

En 2019 su investigación rindió frutos y publicaron su libro “ELLA DIJO”, en el que está basado la película.

CAREY MULLIGAN REGRESA CON UN IMPONENTE ROL

Para Carey Mulligan esta no será la primera película en donde el acoso sexual es el tema principal.

En “HERMOSA VENGANZA” (2020), la vimos como una mujer persistente que conspira contra todos los hombres que quisieron abusar de ella. Su actuación impresionó a todos y la llevó a ser nominada en los Premios Óscar como mejor actriz. De una u otra forma, los personajes de Mulligan buscan impartir esa justicia que muchas mujeres no pudieron obtener.

MEJOR AMBIENTADA, IMPOSIBLE

El esmero que se puso en esta película a nivel de vestuario, diseño de producción y música es incalculable. En cuanto al atuendo, la diseñadora de vestuario Brittany Loar revisó fotografías de Twohey y Kantor en la oficina, en ceremonias de premios y otras más personales para replicar su personalidad de la mejor forma posible.

El diseño de producción, por su parte, estuvo a cargo de Meredith Lippincott. Para esta tarea entrevistó a Twohey y Kantor, las visitó en sus casas, y observó cada detalle; desde la decoración hasta los electrodomésticos que usaban en su vida diaria. Lippincott quería conocer quiénes eran, qué las impulsó a ser periodistas y las similitudes y diferencias entre las dos.

UNA HISTORIA

MUY APEGADA A LA REALIDAD

A pesar de que “ELLA DIJO” no es un documental, sí está basada es una investigación que tomó lugar en el mundo real. La historia, sacada a la luz por Kantor y Twohey, en sí no trata de los abusos cometidos por Weinstein, sino del gran número de mujeres que valientemente alzaron la voz y rompieron el silencio que había reinado durante tantos años.

Para mantenerse fiel a la historia, la guionista Rebecca Lenkiewicz trabajó a la par de Kantor y Twohey en la redacción de su libro. Incluso, las tres llegaron a reunirse para conversar y le enviaron a Lenkiewicz capítulos y borradores del libro.

Así, la guionista pudo escribir a partir de la perspectiva de las autoras e incluyó en la película algunos diálogos textuales.

