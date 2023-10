El ataque terrorista a gran escala de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, en el que al menos 1.300 personas fueron asesinadas y unas 200 fueron secuestradas, provocó amplias reacciones en los periódicos sauditas, tanto los publicados en el reino como en Londres. Junto a muchos artículos que se manifestaban contra Israel y culpaban de los acontecimientos a su política hacia los palestinos y su negativa a hacer la paz con ellos, no eran pocos los artículos que dirigían duras críticas a Hamás. Al describir el ataque de Hamás como «suicida» e «imprudente», los artículos afirmaban que Hamás es una organización fundamentalista que no trae al pueblo palestino más que guerras y desastres al servicio de Irán. Al mismo tiempo argumentaron que el ataque de Hamás no sólo no benefició a los palestinos, sino que causará un daño enorme al provocar la destrucción de Gaza y la muerte de muchos civiles allí, un resultado que sólo beneficia a Irán y su agenda de frustrar la paz en Oriente Medio. Uno de los autores atacó a Hamás por declarar su «victoria» y preguntó: «¿Qué tipo de victoria se logra sobre los cadáveres de la gente?».

Algunos de los artículos compararon el ataque de Hamás con el secuestro de soldados israelíes por parte de Hezbollah en 2006, que condujo a la guerra en el Líbano ese año, una guerra tan devastadora que el propio Nasrallah dijo que lamentaba haberla iniciado. Un importante periodista saudita escribió que aparentemente el mundo no ha aprendido la lección de ataques terroristas como el 11 de septiembre, es decir, que no debe aceptar la existencia de organizaciones terroristas.

Cabe señalar que muchos periodistas saudíes expresaron opiniones similares en sus cuentas de X (anteriormente Twitter), criticando a Hamás y sus acciones «inmorales», «inhumanas» y «no islámicas». Sobre esto véanse los informes de MEMRI: Usuarios de redes sociales árabes critican el ataque a gran escala de Hamás: “Desfigurar cadáveres, violar a niñas y secuestrar a mujeres mayores van en contra del islam”;

Lo siguiente son extractos traducidos de los artículos saudíes contra Hamás y su reciente ataque.

Destacado periodista saudí: “No hemos aprendido del 11 de septiembre; Occidente es tolerante con Hamás, Hezbollah e Irán”

En un artículo publicado el 15 de septiembre de 2023 en Al-Sharq Al-Awsat, el periodista saudita Tariq Al-Homayed – ex editor del diario saudí con sede en Londres y actualmente columnista del mismo -escribió: “¿Acaso no hemos aprendido nada de los acontecimientos del 11 de septiembre, el día en que el islam y los musulmanes fueron tomados como rehenes? ¿O por haber ignorado a Irak el día que los estadounidenses lo invadieron y se lo entregaron a Irán en bandeja de plata? ¿Hemos aprendido algo de la guerra de 2006, cuando los soldados de Hezbollah secuestraron a soldados israelíes? ¿Hemos aprendido algo de la destrucción de Beirut, que dejó a su paso más de 1.000 libaneses muertos? ¿No nos dimos cuenta del peligro inherente a aceptar la existencia de las milicias, especialmente el día en que [el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah salió y dijo: ‘Quien ama al Líbano debería poner fin a esta guerra’, y luego agregó: ‘si hubiera sabido cuáles serían las consecuencias, no lo habría hecho [o sea, el secuestro de los soldados]’?[1]

La lista de ‘¿acaso no hemos aprendido’ es larga, [y también] incluye a Al-Qaeda e ISIS y lo que hicieron las milicias en Irak y Siria, y lo que hicieron los hutíes en Yemen. Por supuesto, detrás de todo esto está el destructivo papel de Irán. Y la respuesta [a todas estas preguntas] es: Nadie ha aprendido las lecciones, a pesar de toda esta sangre y destrucción… Lo que es seguro es que Hamás no ha logrado nada mediante su [reciente] operación, y ahora el temor es que la Autoridad Palestina en Cisjordania sea destruida y que la causa [palestina] regrese no al punto cero sino a un punto bajo cero…

Está claro que las milicias de la región están ahora en conflicto con la comunidad internacional, que durante mucho tiempo las ha tratado con tolerancia y ha mantenido relaciones con ellas, [por ejemplo] cuando veía a Hamás como un [elemento] que respeta las reglas. Esto fue ingenuo por parte de [el ex presidente estadounidense George W.] Bush y más tarde de [Barack] Obama. Occidente –particularmente Francia– fue igualmente ingenuo cuando hizo la vista gorda ante Hezbollah y lo consideró como un partido libanés [legítimo]. El mayor [ejemplo de] ingenuidad es la tolerancia de la actual administración estadounidense hacia Irán, que patrocina a las milicias en la región…” [2]

Periodista y autor saudita: “¿Qué tipo de victoria se logra sobre los cadáveres de las personas y destruyendo sus hogares?”

El periodista y autor saudita Abdo Khal escribió en su columna en el diario Okaz: «Lo primero que Hamás debe hacer es regresar al redil de la OLP… porque, según las normas diplomáticas, es imposible apoyar a una fuerza que se escindió de la OLP, que es el [partido gobernante] reconocido internacionalmente, mientras que los países occidentales consideran a Hamás como una organización terrorista…

Incluso ignorando el hecho de que Hamás se ha desviado del camino [de la Autoridad Palestina] – y esto no es una desviación religiosa, sino [una desviación] de la percepción de la lucha – formó alianzas políticas basadas en una fuente terrorista de autoridad en muchos países, y su lucha, que tiene lugar fuera del consenso palestino, causa un gran daño al pueblo [palestino]. Todas las guerras que [Hamás] emprendió por su cuenta contra Israel tuvieron resultados devastadores para el pueblo palestino, desde la muerte de civiles hasta la completa destrucción de la Franja de Gaza…

Es legítimo condenar a Hamás cuando afirma haber obtenido una victoria, porque ¿qué tipo de victoria se logra sobre los cadáveres de las personas y la destrucción de sus hogares y sus medios de vida? ¿Qué clase de victoria es ésta, si destruye las vidas normales de los residentes [de Gaza], quienes tendrán que esperar mucho tiempo antes de que sus vidas vuelvan a ser como eran antes de la última guerra? La vida era miserable incluso antes de esto, y ahora es mucho peor…” [3]

Columnista saudí: “Hamás sigue el falso ejemplo de Khamenei; Sus acciones contra Israel causan más daño que bien; La diplomacia y la paz son más efectivas”

El periodista saudita Majid bin Nwaiser criticó a Hamás en un artículo en el diario saudí Makkah titulado: «Oh pueblo de Palestina, ¿no hay un solo hombre honesto entre ustedes?»: «Una breve mirada al gobierno de Hamás en Gaza en los últimos 20 años años muestra cómo siguen repitiendo las mismas acciones inútiles [contra Israel] y declaraciones vacías… Estas acciones pueden estar motivadas por consideraciones políticas o por [un deseo de] venganza, pero sus horribles implicaciones generalmente van más allá de su intención original…

Las facciones palestinas que están engañadas por las ambiciones de [el líder de Irán] Khamenei deben evaluar el costo y beneficio de estas operaciones militares y analizar sus posibles resultados. Aunque las facciones palestinas tienen el derecho de defender los derechos de su pueblo y oponerse a la ocupación israelí, deben ser lo suficientemente inteligentes como para elegir los medios que permitan alcanzar sus objetivos. Es legítimo cuestionar la eficacia de estas operaciones militares para lograr el cambio esperado, especialmente porque resultan en una escalada de la violencia…

En lugar de depender sólo de la acción militar, las facciones palestinas deberían actuar para reforzar el frente internacional y obtener apoyo internacional para la causa [palestina]. Pueden utilizar medios diplomáticos y no violentos para ejercer presión política y económica sobre Israel y mejorar la situación global de conciencia de su causa y sus derechos… La resistencia no violenta, las negociaciones diplomáticas y las campañas internacionales pueden ser mucho más efectivas para lograr sus derechos y aspiraciones legítimas. Las estrategias pacíficas pueden ganarles mucho más apoyo en la comunidad internacional y fortalecerlos en su búsqueda de justicia y autogobierno.

La [guerra] actual no se parece a las anteriores, y todo parece indicar que se avecinan días oscuros. Israel reaccionó con dureza e invadió el sur del Líbano o la profundidad de Gaza por razones mucho menores. Esta vez, más de 1.000 civiles y soldados fueron asesinados. asesinados, secuestrados y heridos, y ni siquiera mujeres y niños se salvaron.

Como de costumbre, Isma’il Haniya emitió un mensaje grabado – como suelen hacer los miembros de la resistencia [como el secretario general de Hezbollah Hassan] Nasrallah, el líder hutí o la nueva cara prometedora de la Yihad Islámica [palestina], Ziad Al-Nakhaleh – y declaró la victoria, la liberación y que los judíos estaban a punto de ser arrojados al mar. ¡Cuán grande es el pecado de esta pandilla corrupta, que está manipulando el destino y el honor de las mujeres musulmanas puras! Los vengativos tanques israelíes invadirán los barrios de Gaza y, como cada vez, las familias desplazadas y hambrientas serán abandonadas a su destino desconocido…”[4]

Columnista saudita: “Los cálculos de Yahya Sinwar lo llevaron a iniciar una aventura imprudente y suicida que causará una tragedia humanitaria en Gaza”

Abdallah Al-Judaya’, columnista del diario saudí Al-Watan, escribió el 16 de octubre bajo el titular «¿Quién decidió el ataque del 7 de octubre?»: «Todos los indicios señalan que Yahya Sinwar y su círculo cercano fueron quienes decidieron sobre el [ataque] del 7 de octubre sin siquiera consultar a los demás líderes políticos. Quería sorprender al mundo con una operación a gran escala, y probablemente pensó que esto obligaría [al mundo] a mirar a Gaza y fijarse en él.

Pensó que, al capturar tantos rehenes israelíes como fuera posible, obligaría [a los israelíes] a negociar y defendería al movimiento [Hamás] de las represalias [israelíes]. Sus cálculos fueron una aventura peligrosa desde la perspectiva política, casi equivalente a suicidio, y conducirán a una tragedia humanitaria en Gaza cuyos resultados aún están envueltos en la niebla de la guerra.»[5]

Periodista saudí: “Este es un intento iraní de destruir los esfuerzos de paz, hasta la última gota de sangre en Gaza”

En una columna publicada el 13 de octubre de 2023 en Al-Sharq Al-Awsat titulada «Irán está exprimiendo la sangre de la causa [palestina]», el periodista saudita Mishari Al-Dhaidi escribió: «… Irán usa la sangre [derramada] de los miserables Los palestinos para aumentar su ‘cuenta de ahorros’ política y estratégica… El régimen de Khomeini aprovecha la cuestión [palestina] más que nadie, incluso en la actual guerra de Gaza.

Al colocar la [causa] sagrada palestina en las puntas de las lanzas iraníes, los líderes en Teherán obtienen beneficios políticos y propagandísticos y se infiltran en los ámbitos árabe e islámico… Todo [se hace] en nombre de Jerusalén, pero Jerusalén no se ni un poco de esta conmoción iraní. Por el contrario, pierde oportunidades políticas, los frutos de una vida pacífica y los momentos [de] tranquilidad.

Irán, por medio de su Guardia Revolucionaria [Islámica] y las bandas subordinadas a él en el mundo árabe, es quien destruyó y sigue destruyendo, a diario, los esfuerzos [para promover] las soluciones políticas [cuyos principios] fueron aprobados por los árabes una y otra vez, cuya esencia es la retirada [israelí] a las fronteras del 67 y el establecimiento de dos estados, Israel y Palestina, el aumento de la presión sobre Israel y la movilización del apoyo de la comunidad internacional en esta dirección.

Irán exprime hasta la última gota de sangre de Gaza de la esponja de la causa palestina. Es Irán el que abandonó a los habitantes de Gaza y antes que ellos al pueblo del sur del Líbano a las garras y los dientes de la terrible fuerza israelí, y no hizo más que echar más leña al fuego hasta que [quemó] la última rama palestina. Ni Israel ni Irán pierden nada que no pueda ser reemplazado… Los únicos perdedores son el pueblo de Gaza y el resto de Palestina, así como la esperanza árabe de un futuro seguro y próspero.” [6]

Las Brigadas Izz ad-Din Al-Qassam, representan la esencia del plan fundamentalista de las fuerzas que se rebelan contra la paz. Después de que los árabes presenciaron el daño causado al Líbano en la inútil guerra de 2006, Hamás está repitiendo esta experiencia con los miserables residentes de Gaza. Esto es una repetición de ese experimento fallido… Este desprecio por los intereses de los civiles en Palestina y el Líbano debe cesar. Desafortunadamente, [Hamás] no se detendrá y no reconocerá su error hasta que Israel lleve a cabo un ‘ataque punitivo’ a gran escala, y sólo entonces comprenderán que la realidad es más fuerte que los deseos.” [7]

Periodista saudita: “Si los árabes vieran las horribles imágenes del ataque de Hamás, entenderían a Israel”

En su columna en el diario saudita editado en Londres Al-Sharq Al-Awsat, el periodista saudita Abdullah Bin Bjad Al-Otaibi condenó enérgicamente el ataque de Hamás, escribiendo:

«El asalto sin precedentes de Hamás a los asentamientos israelíes [sic] cerca de Gaza, que fueron alcanzados por hombres armados, vehículos aéreos no tripulados y cohetes, provocará una [reacción] israelí demencial, que actualmente se está preparando. Cada acción tiene una reacción, y Hamás, con sus propias dos manos, dio a Israel la espada para matarlo.

En el curso de este ataque, Hamás cometió terribles atrocidades y cometió un gran error al fotografiarlos y hacer videos que luego hicieron circular por sus miembros, los atacantes, en Internet… Estos hechos sucedieron, fueron documentados y publicitados, [pero] la mayoría de los medios árabes no mostraron estos videos de Hamás o incluso versiones borrosas. Eso fue un error, porque si los hubieran mostrado, habrían permitido a los espectadores y lectores entender [racionalmente] – no tolerar – la respuesta sin precedentes de Israel y el veloz y eficaz apoyo occidental que rápidamente logró movilizar.

Los líderes de Hamás, desde sus hoteles de lujo en el Golfo, continúan difundiendo su discurso que incita a los pueblos árabes contra sus líderes y estados, al servicio de las agendas externas que causaron que [Hamás] llevara a cabo esta acción tonta… Con esta operación Hamás pretendía promover su agenda regional que es hostil a los estados árabes, [una agenda que] busca socavar el programa de normalización y paz y luego acusa a los estados árabes y a sus líderes de traición, llama al caos [en estos estados] y trae a los líderes del terror hacia adentro de ellos…

En las [tres] décadas siguientes, entre 1993 y 2023, las empresas y ejes regionales que son hostiles a los árabes se recuperaron [gradualmente], y algunos de ellos ocuparon estados árabes y asumieron la toma de decisiones en ellos por la fuerza; En ellos se encendió el terror internacional –sunita y chiíta– y proliferaron organizaciones y milicias. Hamás tomó como rehén al gobierno de Gaza mediante un golpe de estado y el uso de la fuerza; Hezbollah se apoderó del Líbano y surgieron milicias, principalmente en Irak, Siria y Yemen. También surgieron Al-Qaeda e ISIS, y sus diversas ramas, y luego vino el desastre de la negra y destructiva ‘Primavera Árabe’…

En conclusión, el discurso que los líderes de Hamás dirigen a los pueblos árabes está lleno de incitación al caos, al terror, al rechazo de la paz y a la oposición a la política de los estados [árabes] y sus líderes. En esta delicada coyuntura, es mejor atenerse al camino de la sabiduría y la prudencia y evitar acciones temerarias.»[8]

