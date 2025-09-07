Periodistas y clérigos cercanos a Catar siguen glorificando a los líderes de Hamás y el atentado del 7 de octubre de 2023: un modelo para la crianza de nuestros hijos. 4 de septiembre de 2025

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Los periodistas en Qatar, especialmente los empleados de la cadena catarí Al-Jazeera, así como los miembros de la Unión Internacional de Académicos Musulmanes (IUMS), con sede en Doha, respaldada y financiada por Qatar y que actúa como una rama del régimen catarí que difunde la ideología islamista extremista antioccidental[1], continúan alabando y glorificando abiertamente a la organización terrorista Hamás y a sus líderes, autores del atentado terrorista del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Estas figuras presentan a los líderes de Hamás como modelos a seguir y emblemas de valentía, sacrificio y gloria, una postura que se corresponde con la postura política y mediática general de Qatar respecto a Hamás[2]. Recientemente, después de que Israel informara de la eliminacióndel portavoz militar de Hamás, Abu Obeida[3], y tras la publicación de un video de Hamás que glorifica el ataque del 7 de octubre e incluye nuevas imágenes de altos mandos de Hamás eliminados, periodistas y clérigos afiliados a Qatar difundieron numerosas publicaciones en las que elogiaban a Hamás y a sus líderes eliminados, incluyendo al portavoz Abu Obeida, al jefe de la oficina política de Hamás, Ismail Haniya, al líder del movimiento y artífice del ataque del 7 de octubre, Yahya Sinwar, al comandante del ala militar de Hamás, Mohammed Deif, y a su lugarteniente, Marwan Issa.

Los autores describieron a estos funcionarios de Hamás como «luminarias que iluminaron los cielos del honor», «determinaron el curso de la historia» y sacudieron la tierra bajo los pies de Israel, y como modelos a seguir para la joven generación de la nación islámica. Al mismo tiempo, declararon que la eliminación de estas figuras de alto rango no terminaría con la resistencia palestina, que continuaría «hasta alcanzar la victoria o el martirio».

A continuación se muestra una muestra de sus publicaciones X:

Presentador de Al-Jazeera Mubasher: «Nuestros hijos deben aprender a seguir el camino de los líderes de Hamás»

El presentador de Al Jazeera Mubasher, Mostafa Ashoor, compartió una foto del portavoz militar de Hamás, Abu Obeida, y escribió: «Oh, nación islámica, Abu Obeida es solo uno de los hombres y siervos de Alá, elegidos para proteger la Mezquita de Al-Aqsa. Alá sabe que [Abu Obeida] y sus hermanos anhelan una de las dos cosas mejores: la victoria o el martirio. Levanten la cabeza y eduquen a sus hijos para que valoren la razón de ser de los líderes de Hamás, incluyendo a Yahya Ayyash,[4] Abu Obeida, Ismail Haniya, Muhammad Deif, Yahya Sinwar, el jeque Ahmad Yasin, fundador de Hamás, y todos los demás mártires que murieron por la dawa [predicación islámica], la nación y Palestina».[5]

Exdirector de Al-Jazeera: La procesión de la luz partió el 7 de octubre; En Gaza, una generación de ángeles lucha contra los demonios

Yasser Abu Hilalah, exdirector de Al-Jazeera en árabe, también compartió una foto de Abu Obeida y comentó: «Abu Obeida y la procesión de luz [es decir, los demás líderes de Hamás asesinados], que partieron con la inundación de Al-Aqsa [nombre que Hamás da al ataque del 7 de octubre] y nunca se detuvieron, [ahora] ocupan un lugar de honor junto a Alá y han alcanzado un estatus que nadie en la ilustre historia de nuestra nación islámica ha alcanzado. Gaza es un punto brillante en la oscuridad de este mundo. [Tiene] una generación de ángeles que, durante los últimos dos años, han estado librando la batalla de la nación [islámica] contra los demonios aquí en la tierra».[6]

Comentarista de Al-Jazeera: Los líderes de Hamás crearon la gloria del 7 de octubre de 2023

El comentarista de Al-Jazeera, Saeed Ziad, compartió Una captura de pantalla de un video de Hamás que muestra al jefe asesinado de la oficina política del movimiento, Ismail Haniya, junto a los líderes militares eliminados Yahya Sinwar, Mohammed Deif y Marwan Issa, y escribió: «Somos los hijos del Diluvio [de Al-Aqsa]. Somos los hijos de la gloria que estos hombres crearon».[7]

Publicación de Saeed Ziad (X.com/saeedziad, 30 de agosto de 2025)

Miembro de la UIMS: Los líderes de Hamás son luminarias que iluminaron los cielos del honor

Un miembro de la Junta Directiva de la Unión Internacional de Eruditos Musulmanes (IUMS), Muhammad Al-Sagheer, compartió una foto de altos funcionarios de Hamás y escribió: «Aquí están las luminarias de Gaza que iluminaron los cielos del honor. Estas son las últimas fotos que muestran al comandante Mohammed Deif junto al líder de Hamás Abu Al-Abd, también conocido como Ismail Haniya, y al caballero del Diluvio de Al-Aqsa, Yahya Sinwar. Oh, Alá, permítenos unirnos a ellos y al resto de los justos en el Mundo Venidero. #Gaza_resiste_y_ganará_si_Alá_lo_quiere.»[8]

Publicación de Muhammad Al-Sagheer (X.com/drassagheer, 31 de agosto de 2025)

Miembro de la IUMS: Los líderes de Hamás marcaron el rumbo de la historia; Muhammad Deif desestabilizó a Israel

Wasfi Ashour Abu Zeid, miembro de la IUMS, compartió imágenes de los líderes de Hamás y escribió: «Vivían y se comportaban en la sombra, sin luz que los acompañara, pero su influencia iluminó el camino de las naciones y sus pasos marcaron el rumbo de la historia con piedras de honor. Muhammad Deif no era visto a menudo [en público], pero su presencia en los escenarios de honor sacudió el suelo bajo los pies de los invasores, hizo tambalear los pilares del ocupante y avergonzó al mundo».[9]

Presidente de la UIMS: Silenciar a Hamás no extinguirá su idea; Continuaremos hasta alcanzar la victoria o el martirio

El presidente de la UIEM, Ali Al-Qaradaghi, compartió una foto de Abu Obeida y comentó: «El ocupante se engaña si cree que una idea puede ser suprimida silenciando a sus defensores. No se da cuenta de que la sangre derramada deja lenguas tras de sí y que el martirio enciende corazones que no dejan de arder. Una idea no puede eliminarse, sino que se transmite como legado… Abu Obeida ha sido coronado con el honor del martirio, si Alá lo ha querido. Cientos de miles de hombres de esta nación islámica anhelan unirse a la procesión de mártires… El convoy de la verdad no se detiene… Nosotros, el convoy del Profeta Muhammad, continuaremos hasta el Día del Juicio, buscando una victoria aplastante o un martirio honorable. La paz sea con Abu Obeida, ya sea que esté vivo o sea un mártir…».[10]

Publicación de Ali Al-Qaradaghi (X.com/Ali_AlQaradaghi, 31 de agosto de 2025)

Periodista del diario qatarí: La resistencia no será eliminada por el martirio de un solo agente

Hafid Derradji, columnista del diario oficial qatarí Al-Raya y comentarista del canal deportivo qatarí beIN, compartió una foto de Al-Obeida y escribió: «Abu Obeida es un mártir que vive en el corazón de su nación. Que Alá lo proteja, ya sea que camine entre nosotros con vida o que Alá lo haya elegido para formar parte de la asamblea de mártires… Abu Obeida es solo un hombre en un pueblo que ha luchado durante décadas y ha sacrificado caravanas de mártires. Recorrió el camino de la resistencia, sabiendo que era un mártir en potencia e incluso anhelando convertirse en uno… Israel, que ayer [30 de agosto] anunció que lo había atacado, seguramente sabe que no se está enfrentando a un solo hombre, sino una idea y un conjunto completo de combatientes de la resistencia. Una idea no muere con el martirio de sus impulsores. Muchos son los comandantes que han muerto, pero la bandera continuó ondeando en manos de sus sucesores hasta que la resistencia se volvió más grande que el pueblo y más firme que los nombres [de los individuos]. Quienes no comprenden el significado del martirio no pueden comprender que Abu Obeida es un mártir viviente: si vive, [continuará] resistiendo, y si ha sido martirizado, es un privilegio de Alá, que Él confiere a quien Él elige. Así, [el mártir] permanece presente como un símbolo entre su pueblo, vivo en los corazones incluso si no está físicamente presente. Este es el único camino sin igual, como dijo Abu Obeida: «La yihad es victoria o martirio».[11]

[1] Véase el Despacho Especial de MEMRI n.º 11978, Ali Al-Qaradaghi, presidente de la Unión Internacional de Eruditos Musulmanes (IUMS), que desde su fundación ha incitado al terrorismo y la yihad, afirma en una entrevista: «Qatar y Turquía son nuestros mayores patrocinadores y financiadores; a diferencia de algunos países árabes, la ONU no nos ha clasificado como organización terrorista y estamos cooperando con ella», 14 de mayo de 2025.

[2] Véase, por ejemplo, el Despacho Especial de MEMRI n.º 11611, «DE LOS ARCHIVOS DE MEMRI: Desde el ataque de Hamás del 7 de octubre contra Israel, el apoyo incondicional de Qatar a Hamás y la incitación contra Israel continúan en los niveles político, mediático, educativo y religioso», 20 de mayo de 2025. Despacho Especial de MEMRI n.° 11793, Medios del Gobierno de Qatar sobre el alto el fuego en Gaza: Una «victoria histórica aplastante» para Hamás y una «derrota significativa» para Israel; El acuerdo es como el Tratado de Hudaybiya; La resistencia continuará en nuevas rondas de combate, 23 de enero de 2025.

[3] Cabe señalar que Hamás aún no ha confirmado la muerte de Abu Obeida.

[4] Ayyash fue uno de los fundadores del ala militar de Hamás y responsable de la ola de atentados suicidas en Israel durante la década de 1990, en la que murieron más de cien israelíes. [5] X.com/moashoor, 31 de agosto de 2025.

[6] X.com/abuhilalah, 1 de septiembre de 2025.

[7] X.com/saeedziad, 30 de agosto de 2025.

[8] X.com/drassagheer, 31 de agosto de 2025.

[9] X.com/dr_wasfy, 31 de agosto de 2025.

[10] X.com/Ali_AlQaradaghi, 31 de agosto de 2025.

[11] X.com/derradjihafid, 31 de agosto de 2025.