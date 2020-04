Diario Judío México - “Un Pesaj mundial”

Sin duda alguna Hashem es el único que manda en este mundo, pero obvio necesita de sus representantes para demostrarse y por lo cual debemos hacer la pregunta: ¿Cómo se manifiesta Hashem en este mundo?

Tiene muchas herramientas y sobre todo, las aplica de diferentes formas, sin distinguir naciones o sociedades, cultura, poder político, etc, , Hashem da la orden de como camina el mundo a través de reglas de moralidad, de higiene, reglas que rigen a todos y quizás desde un principio pareciera algo difícil de creer aunque pareciera toda una exageración, sin embargo todo tiene sus razones y este mundo no solo se rige por algunos cuantos, las reglas anteriores que no se cumplen al 100% contaminan al planeta y a sus inquilinos, por falta quizás de interés, que lo llevan a intenciones no tan logicas que van provocando inestabilidad, ignorancia soberbia, injustcia, etc, por lo que Hashem las observa con su pequeña cámara oculta, independientemente de cualquier religión, de cualquier nivel socioeconómico, de cualquier poder y de pronto Hashem decide manifestarse en todas las naciones, así de sencillo, con señales evidentes y de ruego, para decir quien manda como lo hizo en Pesaj en Egipto, Hashem decidió este año manifestar su enojo de un Jametz de estas acciones inmorales por parte de algunos y que se la cobro a todos para decir su verdadera ley, presidentes de naciones, primeros ministros, artistas, deportistas, se vieron afectados por esta señal, sin importarle nada, pero si de importarle a ver cuando llegaremos a respetarnos y donde como lo sucedió Egipto ahora llego la plaga para manifestar su enojo a toda nación, hoy en nuestros días es una llamada de atención para decirnos: “Señores, ¿Qué está pasando con su actitud? ¿Qué está pasando con este mundo?” ¿Qué respeto hay?

Todo tiene una consecuencia y ya se vio, ahora debemos limpiar a marchas forzadas no solo el Jametz de Pesaj, sino también el Jametz de la inmoralidad e ignorancia para decirle a todo el mundo que hay que eliminar las malas acciones y , dejar de creer que solo nosotros mandamos y el que manda es Hashem.

Este año se presento un Pesaj mundial, aquí no es solamente el Pueblo Judío que hace un Pesaj para recordar la salida de Egipto, sino más bien un Pesaj para curarnos de las malas acciones, Pesaj tiene una premisa que es ¿Qué es lo que diferencia la noche de Pesaj con las otras noches? Ahora este año cambio esta premisa y es: ¿Qué es lo que se diferencia este Pesaj con los anteriores Pesaj? La respuesta es que este Pesaj se diferencia porque en este Pesaj estamos todos reconociendo que hay una Plaga que se provoco por las malas acciones y que se y en el cual tuvo que Hashem decir ¡Ya basta! y poner en cuarentena al mundo y poder llegar a una de introspección para conocer profundamente lo que está pasando ¿Cuál es el Jametz de este Pesaj que se tiene que eliminar? Es esto quitar las malas acciones y así se encontrará cura, es decir por una parte la medicina podrá encontrar la vacuna, eso es posible, sin embargo la cura es todo lo anterior, si queremos llegar a una libertad verdadera, cambiemos la actitud y salirnos de esta esclavitud.