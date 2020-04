Queremos que estos días aproveches tu tiempo y disfrutes, aprendas y te entretengas con las selecciones de contenido de Diariojudio.com y nuestros sitos asociados

Diario Judío México - A punto de festejar una de las fiestas más emblemáticas de nuestra comunidad, la cocina se prepara para recordar la salida de los nuestros de Egipto, cuando más de 600 mil familias judías comenzaron su éxodo de Egipto buscando la tierra prometida, con la frente en alto y alegres canciones que iban entonando.

Nuestra festividad viene cargada de orgullo y de emoción por la salida de los nuestros de una esclavitud que por años los mantuvo realizando tareas duras y pasando cansancio y necesidades; pero también de simbolismos representados en nuestra comida, que en estos días nos recuerda el arduo trabajo de nuestros ancestros realizaron por años.

Pesaj puede tener un toque dulce y adecuado para nuestras costumbres, esta fiesta que para muchos es la predilecta de nuestro pueblo, también puede renovar nuestras creencias y costumbres sobre la alimentación y la comida.

Pesaj viene a marcar el inicio de la primavera, una temporada en que nuestros platillos se pintan de mil colores con la presencia de frutas de distintas regiones, así como vegetales y verduras que se antojan frescos y sin tanto proceso de elaboración.

La matza que reemplaza por 8 días el pan de uso común, puede usarse en distintas preparaciones, en este caso te recomiendo usarla para preparar una granola que puedes comer como botana, con fruta o simplemente con una ensalada.

También la matza puede servir para empanizar algunas carnes, como acompañamiento para ensaladas, como base de canapés o simplemente para acompañar un dip o una botana.

Sin embargo no hay que olvidar que parte de la esencia de esta fiesta es que es muy familiar, muy de casa. Y es que el centro de cada hogar generalmente gira alrededor de la cocina, es allí donde todos confluyen, donde se platica, se planea, se discute y se llega a acuerdos.

Si bien en nuestras mesas el pan no estará presente, y lo reemplazaremos por nuestro ácimo o matza, lo que debemos recordar es que no importa que tengamos servido en nuestros platos, mientras que estemos acompañados de quienes comparten con nosotros la dicha de contar con libertad.

Te comparto estas dos recetas de granola, una para que la puedas disfrutar en Pesaj porque está hecha con Matza; y otra receta que puedes preparar todo el año y usarla como botana, llevarla a tu trabajo como snack o simplemente desayunarla con una buena porción de fruta y yogurt.

GRANOLA DE MATZA

4 TAZAS

INGREDIENTES

3 piezas de matza integral picada

½ taza de nuez picada

¼ taza de aceite de canola

3 cucharadas de azúcar mascabado

3 cucharadas de miel de abeja

½ cucharadita de sal

½ taza de fruta seca picada

Preparación:

Precalentar el horno a 300 ° F (170° C). Revolver los ingredientes en un tazón, excepto la fruta seca, extender en una charola galletera con tapete de silicón o papel encerado. Hornear por 20 minutos.

Dejar enfriar y quebrar en trozos pequeños, incorporar la fruta seca picada.

GRANOLA HECHA EN CASA

6 TAZAS

INGREDIENTES

½ taza de miel de abeja taza de azúcar mascabado

3½ tazas de avena en hojuelas

¼ taza de aceite de canola

Una pizca de sal

2 cucharaditas de extracto de vainilla

1 cucharadita de canela

¾ taza de nuez picada ó almendra rebanada

¼ taza de arándano hidratado en jugo de naranja

Preparación:

Precalentar el horno a 300 °F (170°C). Forrar una charola galletera con papel encerado (también puedes usar un tapete de silicón). En una olla calentar la miel, el azúcar y dejar fundir; retirar del fuego y reservar.

Aparte, en un tazón amplio mezclar la avena, el aceite, la sal, la vainilla, la canela, las nueces y los arándanos hidratados. Incorporar a esa mezcla la salsa de miel y azúcar. Extender la preparación en la charola y hornear por 20 minutos aproximadamente. Retirar, dejar enfriar y quebrar en trozos.