Pablo Piccaso fue un genio porque no era un artista, sino un vidente, un analista, un gran detallista y perfeccionista de las luces y las sombras, las perspectivas y las matemáticas.

Se destacaba en hacer autorretratos, lo que para muchos aparentaba ser una señal del alto ego.

Lo que hay que entender es que pocos como él, "nos animamos" a conducir en el sentido correcto que para la mayoría es el opuesto. Él dibujaba cómo lo veían de loco los demás y no cómo se veía él a sí mismo. Es por eso que no era un ego, sino una demostración de "me importa poco" lo que digan los demás. Era una inspiración.

Además, mientras más autorretratos elaboraba, más se estudiaba a sí mismo y sin penas mostraba sus propias fallas y locuras tratando de mejorar.