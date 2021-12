Cada vez que se habla de feminismo, se habla de igualdad. Según esto, la mujer busca la igualdad en ambos géneros.

A ver si me queda claro:

¿La mujer busca que ella sea juzgada igual que el hombre o que el hombre sea juzgado igual que la mujer?

La mujer busca que ella en todos los trabajos haya igualdad de géneros, es decir 50% de hombres y 50% de mujeres ¿Aplica también para el servicio militar como soldados en guerra o sólo en oficinas?

En México vemos taxis, metro bus y colectivos que aquí les llaman peseros exclusivos para mujeres ¿La mujer busca que también haya exclusivos para hombres?

Cuando una mujer golpea a un hombre y este se defiende, él es acusado por violencia de género ¿La mujer quiere que ellas también sean acusadas por lo mismo al golpear y defenderse o pretenden que el hombre no pueda defenderse?

Hemos visto protestas por películas claramente machistas ¿Acaso han habido protestas por la película Titanic cuando se decía "mujeres y niños primero"?

Si gustan, pueden continuar esta enorme lista en comentarios.

Los leo.

Conozco una mujer que se percibe hombre y dice que la menstruación no es para "él".

Luego conozco otra mujer que se percibe hombre y se queja que no puede eyacular. Se fue al doctor a ver qué pasa y hoy está en el manicomio.

Otra mujer que se percibe hombre se quejó con el seguro médico porque no "lo" quieren asegurar contra el cáncer de próstata. Dice que no "lo" respetan como hombre.

Luego conozco un hombre que se percibe mujer y fue a una clínica a abortar. Es "compañera" del "loco" del manicomio anterior.

Pero el mejor caso es el de una mujer que dice que es mujer porque ella así lo percibe y no porque nació mujer. De hecho niega haber nacido mujer. Ésta se queja porque no tiene buenas medidas femeninas.

Lo bueno es que "los locos" del manicomio le dijeron que ella no tiene que vestirse y verse como se lo impone el patriarcado. Así que ahora se viste de hombre siendo mujer porque así lo percibe.

Lo malo es que hay un gay que gusta de ella ya que aparenta ser hombre.

Ella dice que es un acoso por ser que asegura ser mujer, pues así lo percibe.

El tema es que el gay se viste de mujer sabiendo que es hombre y se percibe hombre, pero no quiere vestirse de hombre porque otras locas le han dicho que no debe dejarse oprimir por el matriarcado. De hecho, le gustan las mujeres, pero lo niega porque eso que a un hombre que se cree hombre porque nació hombre y se percibe hombre que le guste una mujer, es una imposición del matriarcado. Es por eso que prefiere a los hombres. Aunque al hombre que prefiere realmente es una mujer que nació mujer y se percibe mujer, pero se viste de hombre para no seguir la imposición del hétero patriarcado capitalista macho opresor.

¿Entendieron? Yo no.