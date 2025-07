Pinjás, el judío reseteado. Reflexión.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Por lo tanto, declara: He aquí que Yo le otorgó mi alianza de paz.

Mi cólera de sobre los Hijos de Israel al vengar mí celo en medio de ellos, y no consumí a los hijos de Israel en mi celo.

Resetear y su significado.

Significa en general, volver a un estado original o inicial. Y por el lado de la informática se refiere a reiniciar un dispositivo o sistema para que funcione de la misma forma cuando fue encendido por primera vez, eliminando configuraciones o datos recientes.

Hashem en la búsqueda.

De aquel hombre, figura o líder o restaurador de las leyes, que se adelante a poner las cosas en su lugar original.

Y es que, así es desde el comienzo de los tiempos del hombre.

Ante el peligro del caos, del desmadre y desorden aparecen figuras que logran con una gran dosis de fuerza y valentía volver a colocar las cosas en su lugar.

Puede que a muchos no nos guste, pero la palabra clave es “orden” y ” funcionalidad”. Y devolver al colectivo esas medidas o topes en las conductas, y volver a establecer sanos vínculos entre las personas y con la Divinidad.

Riesgos y premios.

Una conocida artista dijo: ” No hay gloria sin riesgo”. Y lo cierto es que D’os premia la actitud de Pinjás con un pacto de paz y de Sacerdocio a

eternidad, ya que El y solo El, escudriña o investiga los corazones y conoce las motivaciones de cada uno y uno del pueblo

hebreo.

Volviendo al presente.

En esta comunidad judía porteña, que también se encuentra siempre en peligro, tanto por los clásicos enemigos externos, y ahora por ciertos oportunistas de adentro, esta es nuestra hora cero.

Poder separar ” la paja del trigo” y poder diferenciar al verdadero Pinjás del otro que simula ser su copia, pero en verdad es un trucho.

Para concluir, la Torá es por encima de todo una enseñanza moral. Y no debería (a modo de ejemplo) participar de la comisión de nuestra entidad madre que es AMIA cualquier persona que tuviera malos antecedentes. Y, no obstante, se tolera.

No se puede poner a un zorro en el gallinero.

Dado que hasta donde yo conozco, falta una oposición con poder de crítica constructiva, y la posibilidad de contar con Rabinos de elevada altura moral, que puedan indignarse y arriesgarse o jugarse frente a las injusticias, y un Tribunal de Ética que funcione con fuerza e independencia.

Siempre debemos recordar que existen diversos caminos para “prostituir” a un colectivo comunitario.

Hoy como ayer. Final.

A muchos esto puede no gustarles o incomodarlos, pero esto es la lección del reseteado en comunidad. Y una reflexión adicional al Capítulo del nieto de Aharón el sacerdote.

Y lo que nos falta es lo que no tenemos. No tenemos un Pinjás y por ahora me planto aquí.

Shavua Tov!

Dr Natalio Daitch

Buenos Aires-Argentina