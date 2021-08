Habrá una amplia investigación sobre la decisión de Estados Unidos en abril de dar una fecha segura para septiembre y retirarse de Afganistán, pero los acontecimientos de los últimos meses dejan en claro que las decisiones finales de Estados Unidos se basaron en una comprensión deficiente de los daños que ya se habían producido, debido a la moral, autoridad y capacidad del gobierno afgano por las negociaciones de Estados Unidos con los talibanes, durante los dos últimos años de la administración Trump los talibanes habían utilizado los últimos dos años mientras negociaban con los Estados Unidos para fortalecer su posición política y militar en Afganistán, basándose en las quejas de todo el país y el espacio político creado por las divisiones entre los líderes de Kabul, así como la corrupción persistente y la mala gobernanza en muchos niveles, incluso en partes de los servicios de seguridad. Estados Unidos redujo efectivamente la credibilidad del gobierno de Kabul por la forma en que condujo las negociaciones con los talibanes y el tratamiento de seguimiento del gobierno de Kabul. La reiterada insistencia de Trump en retirar las tropas estadounidenses reforzó los mensajes desmoralizantes.

Hubo muchos análisis y estudios que advirtieron que esto estaba sucediendo y ofrecieron recomendaciones alternativas, pero no fueron escuchadas ni aceptadas durante la administración de Trump ni por el nuevo equipo de Biden. Tras la decisión de retirarse, la administración estadounidense continuó socavando gravemente la moral afgana con mensajes públicos diseñados para una audiencia nacional estadounidense sobre cómo no se podía ganar el conflicto afgano. Esto afectó fuertemente las opiniones y la moral de los civiles, militares y gobiernos locales afganos. Estados Unidos prometió un apoyo diplomático, económico y de defensa continuo para Afganistán durante y después de la salida de las tropas, pero no tomó medidas claras y concretas para demostrar ese apoyo, lo que habría impulsado la voluntad de quienes se resistieron a los talibanes. Para quienes observaban de cerca en los Estados Unidos o en Afganistán, era difícil detectar algún esfuerzo prioritario para brindar apoyo adicional a Kabul. En cambio, Estados Unidos se apresuró a retirar su presencia de formas que debilitaron y obstaculizaron gravemente la capacidad de las fuerzas de seguridad afganas para luchar contra los talibanes. Los elementos clave de esas fuerzas no habían sido entrenados para luchar contra los talibanes sin el apoyo aéreo cercano de los Estados Unidos o el apoyo técnico para mantener los aviones volando. Retirar repentinamente ese apoyo militar / de contratistas socavó gravemente la capacidad de la Fuerza Aérea afgana, que no contaba con personal o repuestos suficientemente capacitados para llenar los vacíos. Esto, a su vez, socavó la capacidad de las fuerzas especiales afganas bien entrenadas para responder a las necesidades en todo el país. Las unidades locales afganas en varias partes del país se sintieron aisladas y abandonadas. Estos problemas se destacaron en comentarios y mensajes públicos, incluso de aliados europeos, y sin duda, se reflejaron en discusiones privadas y reuniones informativas entre funcionarios estadounidenses durante los últimos meses. Debería haber habido una mayor conciencia del devastador costo que esto tendría.

La credibilidad de EE. UU. Se ha visto dañada y será necesario trabajar duro para reconstruirla:

Hay pocas dudas de que el manejo de Estados Unidos de esta retirada ha alimentado la narrativa de los rivales y críticos de esta nación, afirmando que es una potencia en declive y una en la que no se puede confiar para cumplir con sus compromisos. Esos rivales y críticos también intentarán utilizar esta cadena de eventos para socavar el enfoque de la Administración Biden en fortalecer las asociaciones y alianzas de Estados Unidos y sus esfuerzos por obtener apoyo para la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. Como comentó en privado un exministro de Relaciones Exteriores de Europa Occidental, "parece que Estados Unidos está perdiendo mucho poder y credibilidad rápidamente".

Los pasos que toma la administración de los Estados Unidos y los mensajes que envía en los días, semanas y meses venideros son extremadamente importantes. Los indicadores a tener en cuenta que revelarán la efectividad, confiabilidad y credibilidad de los Estados Unidos incluyen:

La evacuación de los afganos que trabajaban para el gobierno de los Estados Unidos, así como de los estadounidenses.

Medidas para proteger y, según sea necesario, evacuar a las activistas afganas y otros líderes de la sociedad civil que trabajan por la democracia, los derechos humanos y la educación.

Un proceso para proteger y, según sea necesario, evacuar a ex funcionarios del gobierno afgano y de las fuerzas de seguridad que trabajaron en estrecha colaboración con los Estados Unidos.

Un esfuerzo humanitario internacional para proteger y cuidar a los cientos de miles de afganos desplazados internos y aquellos que buscan refugio en países vecinos.

Estos indicadores deberían incluir una estrategia sólida para establecer relaciones claras y eficaces con el nuevo gobierno dominado por los talibanes. Estados Unidos debe tomar medidas para movilizar a otras naciones a un enfoque unido de estos temas, incluso para que las Naciones Unidas actúen y el uso de varios tipos de sanciones y edulcorantes como palanca para alentar el buen comportamiento de los talibanes y aumentar los costos de mal comportamiento. Estados Unidos deberá tratar de unir en un enfoque común a sus socios, rivales y países vecinos preocupados, incluidos Pakistán e Irán, que tienen intereses y políticas divergentes de los de Washington. Esta será una prueba importante para la diplomacia estadounidense y debe tener una prioridad mucho más alta que la que se le dio en los últimos meses.

Pasos para garantizar la seguridad de EE. UU .: A mediano plazo, la administración de EE. UU. Necesitará = demostrar que tiene la capacidad de monitorear con precisión la actividad potencialmente amenazante de terroristas y radicales en Afganistán y actuar según sea necesario para proteger los objetivos de EE. UU. En la región y más allá del ataque. Dado que Al-Qaida sigue manteniendo una presencia y una relación con los talibanes y otros grupos terroristas presentes en Afganistán, esto también debería ser una preocupación constante para la seguridad nacional. No está nada claro que Estados Unidos ya tenga capacidad efectiva en la región en la actualidad.

Prioridades para la acción inmediata

Asegurar el aeropuerto de Kabul y proporcionar evacuación para los más amenazados: Como vemos en las noticias, esta es una empresa muy complicada y llena de riesgos, pero que es esencial para proteger a los estadounidenses, los empleados afganos actuales y anteriores del gobierno de los EE. UU., Las figuras de la sociedad civil y los ex funcionarios del gobierno que trabajaron con los Estados Unidos. y que ahora están en peligro. Esta será una operación muy compleja sobre el terreno en Kabul e implicará trabajar con los talibanes para asegurar el paso libre al aeropuerto, así como para gestionar los flujos de afganos asustados que buscan huir. Además, Estados Unidos necesita trabajar urgentemente a través de los pasos burocráticos de Estados Unidos necesarios para seleccionar a aquellos que buscan los diversos tipos de entrada a los Estados Unidos, ya sea a través de las Visas Especiales de Inmigrante para ex intérpretes o la categoría más amplia de admisiones de refugiados ( P2) abierto recientemente para Afganistán, y que sigue siendo muy oneroso. Estados Unidos también debería considerar una libertad condicional humanitaria para los afganos. Otros gobiernos y ONG y organizaciones no afganas también están tratando de organizar sus propios vuelos de evacuación que deben coordinarse con un control estadounidense más prolongado en el aeropuerto de Kabul y que serían facilitados por él.

Establecer mecanismos de protección para aquellos a quienes los talibanes pueden perseguir: Ya hay informes de talibanes yendo de puerta en puerta alentando a la gente a identificar a quienes trabajaban para el antiguo gobierno afgano y que participaban activamente en actividades contra los talibanes, incluido el apoyo a los derechos de las mujeres y la libertad de prensa. Estas personas ya fueron objeto de una campaña anterior de asesinatos de los talibanes y ahora podrían ser detenidas o castigadas de otro modo bajo un régimen dominado por los talibanes. La creación de un sistema de protección de este tipo requerirá una estrecha cooperación con los socios internacionales, incluidas las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Una coalición internacional deberá establecer un marco de protección para coordinar cuidadosamente los pasos y mensajes esenciales para tener la mejor oportunidad de influir en el comportamiento de un gobierno dominado por los talibanes. Las acciones y los mensajes del Consejo de Seguridad de la ONU pueden ser importantes aquí. Además, el nuevo gobierno afgano necesitará fondos para funcionar. El gobierno saliente recibió alrededor del 80% de su financiamiento de la comunidad internacional y el nuevo gobierno deberá enfrentar desafíos económicos, de salud y humanitarios aún más serios, así como mantener en funcionamiento los servicios públicos básicos.

Satisfacer las necesidades humanitarias : Los pasos específicos serán cruciales para satisfacer las necesidades de los cientos de miles de afganos que huyeron de los combates en Afganistán este año con poco más que las ropas en la espalda. Estos nuevos flujos de desplazados internos se suman a los ya fuertes esfuerzos del Banco Mundial para brindar un mayor apoyo humanitario para los efectos de COVID 19 en las personas en medio del conflicto sostenido en Afganistán. La comunidad internacional y las ONG humanitarias intentarán llegar a acuerdos con las nuevas autoridades afganas y organizar alimentos, refugio y atención médica para los necesitados.

Establecer un modus vivendi con los talibanes y cualquier nuevo gobierno que surja : para tomar pasos prácticos tan importantes, Estados Unidos y otros necesitarán establecer relaciones de trabajo con las nuevas autoridades talibanes y cualquier nuevo gobierno de unidad nacional que surja. Estados Unidos claramente ha estado manteniendo algún diálogo con los talibanes en Doha, pero eso no ha sido muy transparente. El desafío ahora es regularizar los canales de comunicación y hacerlos lo más fructíferos posible, en una situación en la que los talibanes todavía sienten el impulso de sus victorias.

Earl Anthony Wayne, trabajó en Afganistán de 2009 a 2010 como Embajador Adjunto y Coordinador de Desarrollo y de 2001 a 2003 como Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos y Comerciales. Es becario de políticas públicas en el Woodrow Wilson Center y diplomado distinguido en residencia en la Escuela de Servicio Internacional de la American University.