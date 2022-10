Tercer paso: hablar con la persona. Si el comportamiento de alguien te preocupa ten una conversación en privado de forma cariñosa y libre de prejuicios. No discutas con la persona, no minimices su dolor ni le des consejos, escucha y hazte presente. La conducta suicida está vinculada a un alto grado de sufrimiento y nunca es voluntaria, evita comentarios como “échale ganas”, ya que no es suficiente tener fuerza de voluntad para superarlo, requiere atención profesional. Sin embargo, si una víctima te pide que le prometas mantener en secreto alguna acción que ponga en peligro su vida, rehúsa amablemente, pero con firmeza. Su vida y su seguridad tienen prioridad sobre la confidencialidad.