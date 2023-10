En el contexto de las amenazas de Hezbollah de involucrarse en la guerra de Hamás contra Israel, como parte del plan del eje de resistencia para «unir los frentes», políticos y funcionarios libaneses han pedido a la organización que se mantenga al margen del conflicto entre Israel y Hamás y no involucre al Líbano en un error que le costará caro al país.

Incluso el primer ministro interino libanés, Najib Mikati, y el ministro de Relaciones Exteriores, Abdallah Bou Habib, advirtieron que el Líbano no quiere que Hezbollah se involucre en la guerra actual.

Asimismo, Ali Hamada, columnista del diario libanés Al-Nahar, llamó a las Fuerzas Armadas Libanesas a impedir cualquier intento de Hezbollah de unirse a la lucha contra Israel.

Vehículo de la FPNUL en la frontera entre Líbano e Israel (Fuente: Jeddahpost.com, 9 de octubre de 2023)

A continuación se presentan extractos de varias declaraciones sobre el tema:

Ministro de Relaciones Exteriores libanés: “Hezbollah nos prometió que no habría participación en la guerra ´Inundación de Al-Aqsa´”

En relación con la posibilidad de participación libanesa en la guerra ´Inundación de Al-Aqsa´ (también conocida como Tormenta de Al-Aqsa), el primer ministro interino libanés, Najib Mikati, ha dicho en comunicaciones con factores internacionales, árabes y locales que “la preferencia del gobierno es mantener la seguridad y estabilidad en el sur del Líbano, continuar la calma en la línea azul y comprometerse con la Resolución 1701…”[1]

Después de una reunión con Mikati, el ministro de Relaciones Exteriores libanés, Abdallah Bou Habib, declaró que «no queremos que el Líbano entre en la guerra actual… Todos los factores internacionales también nos piden que no entremos en la guerra, y esta es la posición del Líbano». [2] El ministro le dijo al diario londinense Al-Sharq Al-Awsat el 8 de octubre: «Al primer ministro [Mikati] se le prometió que Hezbollah no intervendría en lo que está sucediendo. Si Israel no nos provoca, no habrá provocación por su parte, y [los miembros de Hezbollah] no interferirán en este momento…»[3]

Ex primer ministro libanés Siniora: “Apoyamos a los palestinos, pero el Líbano no debería involucrarse en las hostilidades”

El ex primer ministro libanés Fouad Siniora escribió en un mensaje del 8 de octubre de 2023: «Junto con nuestro énfasis en fortalecer y apoyar a los combatientes palestinos en sus tierras y su lucha por lograr sus derechos legítimos, al mismo tiempo enfatizamos que el Líbano no debe ser involucrado en ninguna hostilidad con el enemigo israelí porque la resistencia del Líbano está agotada y no puede soportar esto debido al detrioro [del Líbano] a tres crisis muy importantes que han hecho la situación frágil y muy inestable…»[4]

Parlamentarios libaneses: «Hezbollah destruirá el Líbano si entra en la batalla en Gaza»

El líder de las «Fuerzas Libanesas» cristianas, Samir Geagea, escribió en X (antes Twitter) el 7 de octubre: «Lo más importante es no implicar a los libaneses en nada que no puedan afrontar, a la luz de la difícil situación que están experimentando”.

Twitter.com/DrSamirGeagea/status/1710619800559378935, 7 de octubre de 2023.

Pierre Bou Assi, miembro del bloque «República Fuerte» de las Fuerzas Libanesas, dijo a Radio Líbano Libre el 9 de octubre: «No hay confianza en las promesas de Hezbollah o de este despreciable gobierno que está observando todo lo que sucede. En 2006, [el líder de Hezbollah] Hassan Nasrallah prometió, a principios de julio, que el verano sería tranquilo y próspero. Sin embargo, unos días después, el ‘partido [de Dios, es decir, Hezbollah]’ secuestró a dos soldados israelíes y estalló la guerra de julio, se abrió el infierno sobre nosotros y la infraestructura en el Líbano fue destruida. Hezbollah destruirá al Líbano si entra en la batalla en Gaza. Espero que el nivel político y el pueblo libanés se abstengan de enredar al Líbano en la batalla actual.» [5]

El Partido Kataeb (Falanges) del Líbano adoptó una postura similar: “Lo que ocurrió ayer [9 de octubre] en el sur [del Líbano, es decir, los morteros lanzados desde el Líbano hacia Israel] amenaza con llevar al Líbano a caer en una nueva guerra que no necesita, al servicio de un plan cuyo objetivo es reforzar el equilibrio de poder en la región y conceder prioridad a los intereses externos en detrimento del interés libanés. El uso del territorio libanés y su vinculación al ámbito palestino es manifiestamente inaceptable. Ni Hezbollah ni ninguna de las facciones palestinas pueden hablar en nombre del Líbano, en cuestiones de guerra o paz, porque esta decisión está en manos del Estado del Líbano y de todas sus instituciones. Por ello, el Partido Falanges advierte contra arrastrar al Líbano a enfrentamientos en Gaza y considera la soberanía libanesa una línea roja. Cualquier paso apresurado conducirá a consecuencias que el Líbano no necesita soportar, particularmente en su situación actual cuando todos los sectores e instituciones están colapsando.” [6]

Al mismo tiempo, Mark Bahjat Daou, miembro del bloque “Fuerzas del Cambio”, escribió en X: “Defender al Líbano de cualquier ataque es absolutamente la máxima prioridad. Ni Hezbollah ni Irán tienen derecho a enredar al Líbano en el horno de una guerra total al servicio de una agenda regional…»[7]

Organizaciones libanesas anti-Irán: “Nos convertiremos en sacos de arena si Irán decide llevar al Líbano a la guerra”

La organización cristiana libanesa Saydet Al Jabal y el Consejo Nacional para el levantamiento de la ocupación iraní del Líbano anunciaron que exigirían que el primer ministro interino libanés, Najib Mikati, convoque inmediatamente una reunión plenaria gubernamental para establecer una unidad nacional de emergencia que mantuviera los contactos necesarios para defender al pueblo libanés y «advertir a Hezbollah que no arrastre al Líbano hacia un aventurerismo militar que seguramente traerá muerte y destrucción a todos los libaneses. Todos los libaneses entienden la amarga verdad: que su patria ha quedado cautiva de las aspiraciones de Irán en la región y todos nosotros nos convertiremos en sacos de arena – en todas las regiones y en todas las comunidades étnicas – si el régimen de Teherán decide llevar al Líbano a la guerra actual.»[8]

Columnista de Al-Nahar: “Hezbollah no debe interferir en la guerra ni enredar al Líbano en el conflicto; El ejército libanés debe impedir cualquier movimiento armado en la frontera”

En el diario libanés Al-Nahar, el columnista Ali Hamada escribió: «Quien crea que lo que está sucediendo en Gaza no es una guerra está equivocado. La operación Inundación de Al-Aqsa del movimiento Hamás es una guerra en el pleno sentido de la palabra, y «no hay otra opción para Israel -que ha recibido el golpe más poderoso a su ejército y su moral desde su creación- que declarar una guerra total a la Franja de Gaza. Lo que nos preocupa aquí en el Líbano es que ningún grupo libanés debe equivocarse respecto a su lectura de la situación…

Por lo tanto, le sugiero a quienquiera que haya secuestrado la decisión sobre la guerra y la paz en el Líbano [es decir, Hezbollah], quien impone su gobierno sobre todas las decisiones soberanas en el país y arrastra consigo a todos los que trabajan aquí, desde los mayores hasta los menores, que no cometa ningún error por el cual el Líbano pagará enormemente… Esto se debe a que la mayoría de los residentes, de todos los segmentos [de la sociedad libanesa], se oponen a llevar al Líbano al horno de una guerra regional contra Israel y Estados Unidos, que se decidió en Teherán y es conducida hoy por el pueblo palestino.

Es cierto que la operación llevada a cabo por Hamás el pasado sábado por la mañana [7 de octubre de 2023] no tiene precedentes. Es cierto que entrará en los anales de la historia militar mundial y se enseñará en las academias militares como modelo para guerras que son cualitativamente únicas en cuanto a planificación, ejecución y éxito táctico. También es cierto que [el ataque] ha dañado a Israel hasta lo más profundo de su alma, primero con [el golpe a] la sociedad, a través de [el golpe al] país, a los militares y los aparatos de seguridad. Pero también es cierto que el Líbano no está interesado en una lucha armada con Israel o ningún otro [país]. Por lo tanto, es importante que Hezbollah comprenda que no debe cometer un error e intervenir en la guerra de cualquier manera, para no involucrar a todo el país y a toda la gente [en ella].

En esta etapa, el ejército libanés debe cumplir con su deber de impedir cualquier movimiento armado cuestionable en el lado libanés de la frontera. Reitero mi oposición a una farsa que presenta a las facciones como imprudentes cuando en realidad la Jihad Islámica [palestina], que está subordinada a Irán, no es una facción imprudente sino una [organización] palestina a la vanguardia de la agenda para ‘unir los frentes’ en el Líbano – [una agenda] liderada por Hezbollah en nombre de Irán.

Aprovecho esta oportunidad para preguntar: ¿Dónde está el gobierno libanés? ¿Por qué no hay una posición oficial libanesa contra los esfuerzos por enredar al Líbano y a los libaneses en una guerra que es más grande que ellos y que su país? No cometan un gran error: ¡esto es una guerra!»[9]

[1] Al-Arabi Al-Jadid (Londres), 9 de octubre, 2023.

[2] Al-Arabi Al-Jadid (Londres), 9 de octubre, 2023.

[3] Al-Sharq Al-Awsat (Londres), 8 de octubre, 2023.

[4] Al-Nahar (Líbano), 9 de octubre, 2023.

[5] Al-Quds Al-Arabi (Londres), 9 de octubre, 2023.

[6] nidaalwatan.com, 10 de octubre de 2023.

[7] Twitter.com/DaouMark, 8 de octubre de 2023.

[8] Al-Nahar (Líbano), 10 de octubre, 2023.

[9] Al-Nahar (Líbano), 10 de octubre, 2023.