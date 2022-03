Previo a su muerte hace unas semanas, Y., un vecino de Modi'in de 86 años, le dijo a su familia que quería ser enterrado en un ataúd, en la sección civil del cementerio municipal. El Departamento de Asuntos Religiosos de la ciudad y la hevra kadisha local (sociedad de entierros religiosos), que de hecho también realiza entierros civiles, no se mostraron entusiasmados con la solicitud de la familia. “Es importante que sea enterrado como judío”, dijeron.

En sus momentos difíciles, la familia se vio obligada a absorber los comentarios críticos y rechazar la presión de un entierro religioso. Resulta que incluso en la pequeña sección deliberadamente descuidada designada para el entierro secular, es difícil escapar de la dominación ortodoxa.

Aunque el sitio web del municipio de Modi'in promete que “brinda la opción de un entierro pluralista ”, resulta que no garantiza la protección para el ejercicio de este derecho básico. Mientras la familia esperaba para fijar una fecha para el entierro, las autoridades religiosas intentaron influir en ella. Junto con reclamos "técnicos", como la afirmación de que el ataúd requerido no se ajustaría a las dimensiones de la tumba en la sección civil, continuaron enfatizando la importancia de ser enterrado de acuerdo con las reglas ortodoxas . También resulta que no hay momento que no sea adecuado para demostrar el monopolio ortodoxo sobre la definición del judaísmo.

Solo después de que la familia insistió en su deseo de un entierro civil con otra llamada telefónica agotadora, los servicios religiosos de Modi'in aceptaron la solicitud. Podemos suponer que no todas las familias podrían exhibir una determinación similar en tales condiciones.

A principios de este mes, Itay Almagor-Bar de la facción Free Modi'in planteó este caso durante una discusión en el concejo municipal. Sugirió reemplazar la vaga expresión "entierro pluralista" en el sitio web municipal con la expresión "entierro civil", incluida la opción de entierro en un ataúd (en la mayoría de los funerales israelíes no hay ataúd), y designar a alguien que estaría obligado a respetar las peticiones de una ceremonia secular.

El alcalde Haim Bibas destaca la “retroalimentación positiva” que recibe el Departamento de Servicios Religiosos con respecto al entierro y rechazó las propuestas. (La municipalidad dijo en respuesta que “por regla general, no se intenta convencer a las personas de que renuncien a un entierro civil. Si existe tal solicitud, coordinamos las expectativas con quienes hacen la solicitud”).

El derecho a ser sepultado en un cementerio civil, de acuerdo con la cosmovisión de la persona a ser enterrada, fue reconocido en 1996 en la Ley Alternativa de Entierro, y se consagró reglamentariamente dos años después. Sin embargo, desde entonces, el Ministerio de Servicios Religiosos de Israel, en todas sus encarnaciones, ha impedido la implementación de la ley.

Incluso hoy en día, la mayoría de los residentes israelíes no pueden ser enterrados de una manera que esté libre de las ataduras de la ortodoxia: de las 32 organizaciones funerarias en todo el país con una licencia para el entierro civil del ministerio del gobierno, solo unas cinco son seculares. El campo está dominado por los consejos religiosos y las ONG hevra kadisha. Uno de ellos, en una gran ciudad del centro del país, inició hace unos meses unas extrañas negociaciones: enterrarlo en un ataúd en la sección civil a cambio de recitar el Kadish en el funeral.

La concesión de una licencia para el entierro civil a las organizaciones ortodoxas adolece de una contradicción interna. No es de extrañar que no funcione. Varios de los reglamentos de los grupos hevra kadisha, incluso los que operan en secciones civiles, prometen “enterrar al difunto según el Shulján Aruj” (un código de la ley judía), según informa la ONG Hiddush - Fore Religious Freedom and Equality. Incluso restringir la membresía en una hevra kadisha a hombres judíos observantes no está de acuerdo con la obligación de permitir que cada persona elija la forma en que quiere ser enterrada.

No se trata sólo de una cuestión de principios; también implica importantes intereses económicos. El consentimiento del establecimiento religioso para aceptar la responsabilidad del entierro civil, aunque solo sea por el bien de las apariencias, indica que teme a la competencia y desprecia la idea de que perderá millones de shekels en el negocio del entierro. Unos 25 años después de la aprobación de la Ley de Entierros Alternativos, ha llegado el momento de liberar el campo de la dominación ortodoxa.