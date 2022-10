19 de octubre 2022

El artículo del señor Luis E. Sabini Fernández (Uypress, publicado en Uruguay esta semana) tiene como título “Israel con su solución final de la cuestión palestina”.

Analizamos:

1 – Usa el término “solución final” para que el lector desprevenido asimile el problema palestino con lo que decretó Hitler en 1942 para eliminar a todo el pueblo judío del mundo. A esta actitud “subliminal” póngale usted el nombre. Aclaramos que los palestinos, que en 1947 en la zona eran unos cientos de miles, y muchos de ellos venidos de otros países árabes (Egipto, Jordania, Siria, etc.) ahora son varios millones, por lo que cuál es el problema palestino? Por qué nunca hubo un país palestino y un pueblo palestino antes de la existencia de Israel, como tampoco hubo un país palestino cuando esas tierras eran dominadas por (en orden cronológico): imperio otomano (turcos musulmanes), Egipto, Gran Bretaña, Jordania?

2 – La “cuestión palestina”, cuál es?. Lo que todos conocemos es que en 1947 las Naciones Unidas –todavía no desprestigiada en esa época- tomaron una parte del Medio Oriente, la dividieron en dos partes desiguales y las adjudicaron una a los judíos que la aceptaron tal como decidió la UN y formaron en 1948 el Estado de Israel. La “cuestión palestina” es entonces que los árabes que estaban allí en ese año (muchos de ellos nacidos en otros países) NO ACEPTARON LA DECISION, y no la aceptan hasta hoy en día. A todas las guerras que muchos países musulmanes hicieron para intentar eliminar a Israel (no para hacer un país palestino) desde 1948, póngale usted el nombre.

3 – A los efectos de informar al señor Luis E. Sabini, el sionismo es el nombre del Movimiento de Liberación Nacional del pueblo judío, movimiento muy anterior a las dos guerras mundiales y a la creación de la UN. Lo fundó el señor Teodoro Herzl en Basilea, a raíz de la repercusión mundial del infame “proceso Dreyfuss” en Francia.

Nada tiene que ver con el Movimiento de Liberación Nacional que nació en Uruguay y que el señor Sabini debe conocer muy pero muy bien.

Antes de existir el sionismo había muchos movimientos para que los judíos europeos se fueran a Palestina. Uno de ellos está escrito en el libro “Memoires sur les juifs”, de 1975, del escritor y diplomático belga Príncipe Charles-Josep de Ligne, que además en 1801 intentó convencer al sultán otomano que cediera un trozo de su imperio (la Palestina) para que los judíos vivieran allí. Recordemos las pintadas en muchos países de Europa y América, que decían “judíos a Palestina”.

4 – No queremos perder el tiempo ni hacerlo perder al lector discutiendo la sarta de disparates, mentiras e inventos estrafalarios que se incluyen en el artículo del señor Sabini. Sí queremos mencionar que dice una verdad histórica (UNA ¡!) : “el comisionado de la ONU para atender el diferendo palestino-sionista en 1947, Folke Bernadotte, sueco, es eliminado.” Esto es cierto, lo hizo un grupo clandestino llamado Lehi, los autores fueron arrestados, juzgados y condenados por las autoridades, y el grupo Lehi fue declarado ilegal y disuelto. La motivación de este atentado fue que se sabía que el conde Bernadotte había tenido muy buenas relaciones con Hitler y toda la cúpula nazi, por lo que ese atentado era evidentemente una venganza por el holocausto.

Mencionamos de pasada algunos de los inventos de la privilegiada mente del señor Luis E. Sabini Fernández:

– “La teoría de Sharon de hacerles la vida imposible”. (totalmente contradictoria con la historia: Sharon dejó totalmente libre de israelíes a la franja de Gaza, y ahora gracias a eso es el Hamas quien le hace la vida imposible a los palestinos que allí viven.)

– “no dejarles agregar ni siquiera una habitación…”

– “ no permitirles acumular ni agua de lluvia y venderles el agua …”

– “no permitir la reedificación de viviendas destruidas mediante bombardeos…”

– “ a veces incluso baleados botes y pescadores directamente en la costa…”

– “ Llevar hasta la desesperación el tratamiento médico de palestinos, a veces enfermos, a veces parturientas…”

–

Pero como? Por qué tiene la culpa Israel, si ellos tienen gobierno propio, leyes propias, hospitales propios, policía, ejército, más los miles de millones de dólares que les llueve de países europeos y árabes? No hay un señor Mahmud Abbas (o Abu Mazen, es el mismo) que es presidente vitalicio de los palestinos y los gobierna? No va ese señor a la UN a dar discursos contra Israel? No trata de “traidores” a los países árabes que se llevan bien con Israel?.

Aclaramos aquí: Mahmud Abbas era la mano derecha de Yasser Arafat y el tesorero de los terroristas que hicieron la masacre en las Olimpíadas de Munich. No obstante Israel no lo encarcela y juzga como corresponde a un terrorista asesino.

Dice el señor Sabini: “El remate de la política de “hacerles la vida invivible” se alcanzó finalmente con el “Acuerdo del Siglo” de 2020. Ya no los juegos escénicos de un Yaser Arafat con un Iszak Rabin más Bill Clinton (Oslo, 1993); o los de Taba (Sinaí, 2000) entre Barak y Arafat o el minuet totalmente inconducente entre Abbas y Sharon (Jerusalén, 2005).” Demuestra aquí el señor Sabini estar en contra de todos los acuerdos que se hicieron entre palestinos e israelíes para lograr la paz (Oslo,Taba y otros). Pero también le molesta que en el 2020 se hayan firmado acuerdos de paz y progreso entre Israel y países musulmanes (no palestinos) que oficialmente no tenían relaciones, por lo tanto el señor Sabini prefiere la guerra y no la paz, queda clarito.

Que haya paz y progreso entre países para el señor Sabini es “hacerles la vida invivible”, a quién?

Por último, nos llama la atención que el señor Sabini se molesta tanto por palestinos que mueren (no son tantos como dice, y la mayoría muere por luchar entre ellos), pero nunca escribe ni un párrafo por otras muertes en las que Israel nada tiene que ver. Para que esté enterado le menciono algunas:

a) La cantidad de muertos por día en el conflicto Rusia-Ucrania, del que todo el mundo habla, pero el señor Sabini nada dice. Un solo día de guerra ruso-ucraniana mata más gente que el conflicto palestino desde 1948 hasta hoy.

b) Paso el nombre y edad de algunas de las jovencitas asesinadas por el régimen de los ayatollahs iraníes en estos días, por resistirse a llevar el velo cubriendo su cabellera, por llevarlo mal puesto, o por negarse a cantar la canción que alaba al líder Jamenei:

Asra Panahi – 16 años

Mahsa Amini – 22 años

Nika Shahkaiami – 17 años

Sarina Esmailzadeh – 16 años

Veremos algún día algún artículo contra estos crímenes, firmado por el señor Luis E. Sabini Fernández? Claro, no es Israel quien las asesina.

El señor Nathan Sharansky, famoso ex: disidente, refúsenik y activista soviético por los derechos humanos , definió al antisemitismo con “las 3 D”: demonización, deslegitimación y doble rasero. Cuando alguien escribe usando uno de los tres conceptos, ese alguien es claramente antisemita. En los artículos del señor Sabini encontramos las “3 D”. Demoniza: siempre los malos son los israelíes, los palestinos son santas víctimas. Deslegitima: no acepta la existencia legal e internacionalmente reconocida de Israel. Doble rasero: acusa de todo a Israel, jamás acusa a otros países y menos aún a los terroristas palestinos, menciona bombardeos israelíes sobre palestinos pero no menciona los misiles palestinos de Hamas, Yihad Islámica o Hezbollah, menciona muertos palestinos pero nunca menciona a los asesinados israelíes en actos terroristas y bombardeos misilísticos de parte de los palestinos.

Señor lector, cuando usted lea (si los lee) los artículos del señor Sabini, después de leerlos, póngale usted el nombre. Se publican con título, pero en realidad no tienen nombre.