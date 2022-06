Hay veces que NO se dice lo que se siente con tal de evitar, negar o callar lo que en realidad uno quisiera poder decir por miedo a enfrentar las consecuencias temidas.

Para muchos, poder hablar de sus sentimientos es una cuestión delicada y complicada a pesar de que estas son una necesidad básica para vivir en paz. Ser incapaces de expresar sentimientos conduce a que la frustración y la insatisfacción surjan en el panorama y arruine sus relaciones personales.

Expresar los sentimientos debería ser una experiencia gratificante y enriquecedora a través de la cual uno se pueda comunicar logrando que los otros comprendan la forma del sentir personal. Estas explicaciones son complejas ya que cada persona siente y se expresa según su mundo interno le permita.

A pesar de poder expresarse con claridad es una necesidad primordial no siempre se sabe cómo por lo que sin querer se opta por evitar conflictos. Tristemente esta elección sólo conduce a crear nuevos y peores problemas que fácilmente se hubieran podido evitar con el hecho de poder expresarse con libertad.

Detrás de cada persona incapaz de expresar lo que siente, existe una carencia o una razón secreta que impide poder hablar o articularse con sinceridad.

Muchas personas son incapaces de expresar lo que sienten, porque no saben cómo hacerlo. Posiblemente no posean un vocabulario amplio y adecuado para poder entender y describir sus emociones. O les resulta difícil identificar qué sentimiento están experimentando, ya que nadie les enseñó a reconocerlos en su temprana edad, o no lo han podido identificar que sienten en una forma consciente.

También existe la posibilidad de que exista el temor al rechazo y la crítica que prefieren ignorar y evadir el sentir para no enfrentarse con ellos mismos y con el mundo.

Es prácticamente imposible comprender, gestionar y compartir con otros el mundo interno cuando se carece de valor y de herramientas emocionales para poder aclararse internamente para después poder expresar con claridad lo que se ha comprendido internamente.

Las personas que viven llenas de contradicciones, miedos y alambradas generan gran sufrimiento a sus parejas, familiares y amigos e incluso se traspasan a sus relaciones laborales ya que sus problemas para expresar sentimientos les impide tener una comunicación fluida, sincera y sin conflictos.

El miedo al rechazo, la pena, la culpa y la vergüenza o más aún, el evitar exponer su “vulnerabilidad” hace que las personas se aíslen y se cierren muchas puertas que podrían darles entrada a una vida sana, libre y llena de posibilidades para vivir en plenitud y acompañadas.

Hay que aprender a expresar los sentimientos. Esta cuestión no surge de forma natural o espontánea. Se necesita conciencia plena y práctica para aprender a escucharse internamente y luego poder expresar lo que se siente sin tener la necesidad de pelear, herir, amenazar, discutir o juzgarse cruelmente.

Los sentimientos son naturales y necesarios para poder comunicar las emociones que no se pueden ver.

Sentir y poderse expresar con confianza es una forma bella y sana de vivir.

La receta

Expresando mis sentimientos con libertad

Ingredientes:

Seguridad – confianza y claridad para entender lo que se siente

Amor propio – reconocer el valor y el derecho que cada persona tiene

Conciencia – compromiso personal para valorarse y respetarse

Consideración – entenderse a uno mismo y al entorno donde se vive

Reflexión e intuición – comprensión y trabajo personal para poderse entender

Afirmación Personal para poder comunicar los sentimientos propios

Confió en mi intuición y en el poder para entender mis emociones para aprender a expresarme con libertad, claridad y sinceridad. Entiendo que mis emociones me ubican y me permiten comunicarme con otros. Fluyo y dejo fluir. Entiendo que la vida cambia y los sentimientos se adaptan continuamente. Lo que siento es real, válido y es importante. Me respeto y permito que otros se expresen con la misma libertad. Libero mis miedos y aprendo a amar.

Como aceptar y liberar mis sentimientos.

1. Aceptar mis emociones con naturalidad me facilita describir mis sentimientos con claridad. Mis emociones son solo una manera que me ayuda a describir y entender lo que me pasa internamente.

2. Reconocer cómo me siento me libera y ayuda a tener mejores relaciones. Un momento de autocompasión libera el malestar y cambia el rumbo de cualquier malentendido o una discusión incómoda.

3. El valor y la confianza me ayudan a poder expresarme sin miedo o culpabilidad. Tener fortaleza interna para poder aceptar los momentos insertos y las emociones incómodas me facilita poder expresar con certeza y sin la necesidad de herir o callar.

"Ser vulnerable es la llave que abre las puertas a la conexión, la compasión, la libertad. Poder expresarse con sinceridad permite vivir en armonía y plenitud."

