Por qué el 7 de octubre es un ataque contra el Occidente colectivo: el 7 de octubre fue la segunda parte del 11 de septiembre

La masacre del 7 de octubre fue un ataque no sólo contra Israel sino contra el Occidente colectivo. Israel, el corazón de las raíces y valores judeocristianos de Occidente, es el último puesto de avanzada del Occidente liberal en colapso, tanto un estado mental como una ubicación física real. Para ser claros, cuando hablo del «Occidente liberal», me refiero al concepto de «democracia liberal» tal como lo entendieron Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy y Ronald Reagan y no al «liberalismo progresista». Eso no tiene nada que ver con el liberalismo clásico y tiene más que ver con una nueva ideología totalitaria de inspiración marxista.

Tras la Guerra de los Seis Días de 1967, el político liberal italiano Ugo La Malfa dijo: «La libertad de Occidente se defiende bajo los muros de Jerusalén». [1] De hecho, esta frase es aún más cierta hoy. La batalla en Gaza no es sólo entre Israel y Hamás, ya que lo que está en juego no es sólo la existencia de Israel sino la de todo el Occidente colectivo, del que Israel forma parte.

Imágenes del 7 de octubre y del 11 de septiembre

Hamás no está interesado en Palestina sino en el califato

Hamás no lucha simplemente para crear un Estado palestino (que la mayoría de los israelíes aceptaría si la existencia de Israel no estuviera amenazada) sino para construir un «polo islamista» que desafíe al mundo unipolar liderado por Occidente. Como explica la autora, poeta y periodista egipcia Dra. Mouna Al-Hilmi, hija de la reconocida escritora feminista egipcia Nawal Al-Sa’dawi, Hamás no está interesado en liberar la patria palestina porque, en última instancia, no reconoce la idea del Estado nación y considera al islam como su patria. “Desde que ganó las elecciones a la legislatura [en 2006], el poder del terrorista Hamás ha crecido, y dado que es una rama de la Hermandad Musulmana, participa en la yihad [de la Hermandad] para establecer un califato islámico global», escribió Al-Hilmi. [2]

Un califato sería el polo islamista que tanto Qatar (el principal patrón de los Hermanos Musulmanes) como Irán (el patrón del Eje de la Resistencia) están patrocinando en el mundo musulmán y árabe a través de sus representantes. La formación de este polo islamista cuenta con el apoyo de otras potencias antiliberales, como la República Popular China (RPC), la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y la Rusia de Putin, que quieren configurar un mundo multipolar, en el que el Occidente liberal (y sus aliados locales) sean derrotados. [3]

Si Israel flaquea, todo el colectivo liberal occidental resultará herido

El 7 de octubre fue la segunda parte del 11 de septiembre. Antes de los ataques del 11 de septiembre, Occidente pensaba que se lograría “el fin de la historia”, la idea de Francis Fukuyama que predijo que la democracia liberal y los mercados libres prevalecerían como un orden global permanente. Sin embargo, el pensador político estadounidense Charles Krauthammer habló del «momento unipolar», ya que no estaba muy seguro de si sería permanente o no. Según el filósofo ruso antiliberal Alexander Dugin, el «momento unipolar», que comenzó en 1991 (con el colapso de la Unión Soviética), terminó en 2001. Dugin sostuvo que este sistema unipolar comenzó a erosionarse con los ataques del 11 de septiembre por terroristas islámicos en el World Trade Center y con el ascenso al poder del presidente Putin (en 2000). [4]

Mientras tanto, desde el 11 de septiembre, el liberalismo progresista comenzó a erosionar a Occidente desde dentro. El liberalismo progresista, o cultura del despertar, ha sido patrocinado también por China y Qatar con el objetivo de provocar el colapso del Occidente colectivo. De hecho, el despertar es uno de los peores enemigos de la democracia liberal y es por esta razón que se convirtió en el mejor aliado de otras fuerzas antiliberales, como los grupos islamistas. Han logrado agregar el antisionismo como parte de una mezcla de causas interseccionales que involucran cuestiones de género, raciales, anticapitalistas y otras cuestiones radicales. Aún más preocupante es que esta combinación tóxica se ha generalizado ahora en Occidente, en las ciudades gobernadas por la izquierda y en las instituciones liberales de élite.

El 7 de octubre, Hamás lanzó un ataque largamente preparado contra Israel con el objetivo de derrotar al componente más fuerte del debilitado Occidente. Al igual que sus aliados en Occidente, los islamistas quieren ver un fermento y una revuelta permanentes hasta que se logre la victoria final. Si Israel flaquea, todo el colectivo liberal «Occidente» (que también está compuesto por Corea del Sur, Taiwán y Japón) quedará profundamente herido. China se sentirá segura de invadir Taiwán y ocupar el Mar de China Meridional, Corea del Norte intentará unificar la península desde Baekdusan hasta Hallasan, [5] Rusia se apoderará de toda Ucrania y podrá utilizar armas nucleares tácticas, Irán y Qatar traerán consigo el retroceso para el mundo musulmán al siglo VII radicalizándolo aún más. Se trata de una batalla lanzada por los oponentes al dominio liberal occidental: Rusia, China, el mundo islamista (liderado por Qatar e Irán) y sus aliados quintacolumnistas incrustados como garrapatas en la sociedad occidental. «Después de todo, ésta es una lucha entre el mundo multipolar y el mundo unipolar», escribió Dugin, agregando que ha llegado el momento de la batalla final contra Occidente. [6]

Es hora de que el Occidente colectivo se una

Las fuerzas antiliberales se están organizando y uniendo para derrotar al Occidente colectivo que todavía no comprende lo que está en juego. La conspiración contra Occidente se está librando desde dentro y en los frentes de Gaza y el Líbano. Si el Occidente liberal no se une para defender sus valores y la verdad, su desaparición está condenada a ocurrir. La lucha se acerca a su clímax y se aproxima la noche. Recientemente, el presidente argentino Javier Milei dijo: «La verdad nunca ha sido derrotada como resultado de la oposición, sino sólo cuando sus amigos son demasiado débiles para defenderla». [7] Aparentemente, el liberalismo será derrotado no porque haya oposición, sino porque Occidente se permitió debilitarse demasiado para defender su propia libertad.

*Anna Mahjar-Barducci es investigadora Sénior de MEMRI.

[1] Ugo La Malfa (16 de mayo de 1903 – 26 de marzo de 1979) fue un político italiano y un importante líder del Partido Republicano Italiano (Partito Repubblicano Italiano; PRI), asociado con el liberalismo. La cita de La Malfa en italiano es: «La libertà dell’Occidente si difende sotto le mura di Gerusalemme».

[2] Véase MEMRI Despacho Especial No. 10939, Periodistas egipcios: Hamás es una organización terrorista empeñada en destruir a Israel y a los judíos; Su ataque del 7 de octubre involucró crímenes de guerra similares a los de ISIS, 5 de noviembre de 2023.

[3] Véase el Informe Diario de MEMRI No. 569, El llamado de Putin a la multipolaridad: ¿Qué tan bueno es para Estados Unidos? Por Anna Mahjar-Barducci, 12 de febrero de 2024.

[4] Véase Serie de Investigación y Análisis No. 1534, China, Rusia y la creación de un orden mundial multipolar: una perspectiva rusa, por Anna Mahjar-Barducci, 5 de octubre de 2020; MEMRI Informe Diario No. 569, El llamado de Putin a la multipolaridad: ¿Qué tan bueno es para Estados Unidos? Por Anna Mahjar-Barducci, 12 de febrero de 2024.

[5] Baekdusan (montaña Baekdu) es la montaña más alta de Corea del Norte. Se encuentra en la frontera entre China y Corea del Norte. Hallasan es una de las tres montañas principales de Corea del Sur y es el punto más alto del país. Véase MEMRI Despacho Especial No. 11404, La retórica norcoreana gana apoyo entre los manifestantes antiisraelíes, 18 de junio, 2024.

[6] Despacho Especial No. 10982 de MEMRI, Filósofo ruso antiliberal Dugin: ‘Ha llegado el momento de la batalla final’, 28 de noviembre, 2023.

[7] El 8 de mayo de 2024, el presidente argentino Javier Milei pronunció un discurso para el Día de Recordación del Holocausto (Yom HaShoah), citando al rabino Samson Raphael Hirsch. Casarosada.gob.ar/informacion/discursos/50478-palabras-del-presidente-de-la-nacion-javier-milei-en-el-cck-con-motivo-del-acto-por-el-dia-internacional- del-holocausto, 8 de mayo de 2024.