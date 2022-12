Conocer los motivos que conducen a actuar y reaccionar ayuda a mejorar la forma de reaccionar con los demás .

Cuando uno espera que otros actúen o no como uno supone, limita la forma de ser de la otra persona, ya que cada uno tiene su propia percepción, motivos y sentimientos que lo hacen ser y actuar de una forma específica.

Es necesario aclarar que el actuar como uno quiere a pesar de que se sienta que se está actuando en contra de la voluntad de otros no hace que la persona sea mala o necesite un tratamiento psicológico simplemente cada quien tiene su forma de ser que hay que aprender a respetar aun no sea lo que uno aprueba o le gustaría.

Claro que hay comportamientos que espantan y dejan mucho que desear. Pero estas actuaciones cuando son fuertes, desagradables, incómodas, etc. sólo son gritos que piden auxilio en un tono más intenso.

Tener la fortaleza para no someterse al pleito o la discusión con la persona que sufre o está molesta, permite ver con mayor claridad el dolor o la frustración ajena.

Cuando uno no se involucra ni toma a personal los diálogos negativos, abre la posibilidad para entender sin sentirse acosado, puede escuchar sin ser culpable o tener la necesidad de hacerse responsable por la situación.

Principios elementales para entender la forma como funciona la mente y la forma de actuar:

La verdad y el sentido común por más importantes que son, no hacen referencia lógica a la forma cómo uno percibe la realidad.

El comportamiento humano es motivado por la percepción de cada persona.

La forma de sentir influye en la forma de percibir el mundo y las relaciones.

La única forma de cambiar la percepción equivocada y los resentimientos es por medio de hablar, aclarar y hacer consciente las creencias y las suposiciones personales.

Cuando se Ignora o niega los sentimientos por sentir culpa o vergüenza estas sensaciones tienden a crecer, apoderarse y contaminar la forma de pensar y actuar.

No se trata de cambiar la forma irracional que uno piensa, sólo de entender las razones que impulsan a actuar de esa forma.

La comprensión, sin juicio ayuda a cambiar la percepción equivocada o lastimada de las personas.

La persona que actúa en forma agresiva, violenta, indiferente o pasiva, está indicando que su percepción de la vida está lastimada.

Si se quiere ayudar a mejorar las relaciones con estas personas, es importante no tomar su forma de actuar como un ataque o una acción personal. Para esto es elemental entender y aplicar los 7 principios que acabamos de mencionar.

Estos principios ayudan y previenen a que las personas no se enganchen en conversaciones tóxicas ni recurren a utilizar el control excesivo para que dejen de actuar en forma agresiva, grosera o es pasiva.

Entre más control se imponga, mayor será la reacción de reválida y la agresión de la persona que se siente controlada o acosada, por lo tanto más difícil se convierte el comportamiento que se tiene en la relación.

Reflexion de vida y nota aclaratoria:

A pesar de que uno puede entender el dolor y la desesperación ajena, eso no da licencia ni justifica que puede agredir, lastimar, humillar, maltratar a nadie. Se puede entender el comportamiento. Se puede sentir compasión pero el mal trato: NO SE TOLERA, ni se permite, no hay justificación que se pueda tener para aceptar dicho comportamiento.

La receta



Desenganchandome de la agresión de otros

Ingredientes:

Fortaleza – respirar profundo y reconocer que uno no está mal ni hizo algo equivocado

Claridad – entender que cada uno tiene su percepción y sus sentimientos propios

Firmeza – delimitar hasta donde uno puede resistir los gritos o maltrato y no dejarse

Amor propio – cuidado personal para que otros no dañen el sentir que se tiene de sí mismo

Compasión – reconocer el dolor y el sufrimiento del otro, sin juzgar ni tratar de corregirlo

Afirmación personal.

Tengo la fortaleza para dejar fluir el enojo de los demás sin que me sienta atacado. Vivo en el presente y armonía con todos los que me rodean. Me amo y me respeto, por lo tanto me cuido y no permito que me lastimen ni me hagan sentir de menos. Procuro ser una persona positiva y trato de ser un pilar de inspiración y bienestar para mi gente. No me engancho ni permito que el enojo de los otros llene mi corazón de malestar.

Cómo evitar que la agresión o el enojo de otros te afecte.

Entender los motivos de la forma de actuar de los otros permite no engancharse en una pelea. Poder escuchar sin juzgar y tener la mente abierta ayuda a separar los sentimientos propios de los de la persona que agrede.

Poner límites claros y cuidar la salud mental personal ayuda a que el enojo de otros no penetre en el corazón propio. Los motivos de otros son válidos y respetables, pero eso no da derecho para lastimar a otros.

La persona que no se engancha en la pelea puede ayudar a sanar la relación. Cuando uno deja de ser el blanco del agresor, permite que la persona reconozca sus problemas y los pueda trabajar sin tener que proyectarlos a los demás.

Copyright © 2005-2022

