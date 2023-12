¿Por qué la intolerancia se ha apoderado de nuestro mundo?

“Para edificar un mundo mejor, es crucial mejorar acciones y actitudes, comenzando por comprender las razones que lo han debilitado.”

En la actualidad, vivimos en un mundo que parece resquebrajarse, lleno de angustia y decepciones, y donde la tolerancia escasea. La falta de capacidad para escuchar otras perspectivas y el diálogo civilizado se ven socavados por la presencia de convicciones ciegas que silencian las opiniones ajenas.

En un escenario donde el tiempo es un recurso escaso, nos sumergimos en compromisos y citas ineludibles, dejando poco espacio para considerar otras realidades.

Los cambios radicales actuales han obligado a repensar las formas de ser y actuar. La calidad de vida se ha transformado en una búsqueda de comodidad sin esfuerzo, especialmente para las generaciones jóvenes, que muestran poca tolerancia al trabajo detallado y a la atención de detalles.

5 realidades que marcan la modernidad.

Vivimos en un mundo de cambios continuos y avances tecnológicos exponenciales. La necesidad de adaptarse rápidamente a estos cambios puede generar impaciencia y la sensación de perder el control sobre nuestros propios dispositivos. Las redes sociales han convertido en hábito la búsqueda constante de gratificación instantánea. La validación inmediata se ha vuelto crucial; de lo contrario, parece que nuestras palabras, escritos o acciones carecen de valor. La pérdida de concentración se ha vuelto una realidad en medio de la gran diversidad de medios y anuncios que nos rodean. Esta falta de concentración no solo afecta nuestra comprensión, sino que también aumenta la impaciencia. La falta de compromiso moral y la pérdida de integridad personal se evidencian cuando la gente se siente invisible en la multitud. La sensación de no ser parte de un grupo donde las opiniones son valoradas conduce a expresiones sin filtros ni conocimientos reales. Las comparaciones constantes, alimentadas por una sociedad consumista, generan la sensación de que lo que poseemos nunca es suficiente. La pandemia, por otro lado, ha dejado huellas emocionales que aún intentamos comprender, intensificando sentimientos de impotencia, soledad y vulnerabilidad entre las personas.

Al describir este complejo escenario, podemos comprender mejor por qué la impaciencia y la intolerancia han experimentado un marcado aumento, convirtiéndose en síntomas evidentes y auténticos problemas.

En este contexto, cada individuo tiende a considerar que su historia y sus sentimientos son los únicos dignos de atención, renunciando a la necesidad de dar explicaciones o esforzarse por comprender a los demás. Con frecuencia, se emiten opiniones y críticas severas sin siquiera explorar la verdadera profundidad del problema objeto de debate.

Vivir en un mundo poblado por individuos intolerantes, radicales y carentes de un criterio fundamentado en la conciencia y la responsabilidad es, sin duda, un peligro y una triste realidad. La incapacidad para ver la verdad sin recurrir a justificaciones agrava aún más este panorama.

Únicamente a través de la empatía y la apertura podremos contrarrestar los efectos tan devastadores que la intolerancia y la impaciencia han dejado impregnados en la sociedad. Cultivar la paciencia, expresar gratitud y estar dispuestos a entender a aquellos con perspectivas opuestas se revela como la mejor vía para reconstruir el mundo que la modernidad ha fragmentado.

La receta

Paciencia

Ingredientes:

Curiosidad – entender el realidad sin prejuicios o intereses definidos

Empatía – poder visualizar otros puntos de vista desde distintos ángulos.

Flexibilidad – capacidad de esperar y poder de adaptación a nuevas condiciones

Práctica – repetición continua para desarrollar paciencia y generar aún más paciencia.

Visión panorámica – abrir la visión para comprender la complejidad de la realidad

Afirmación personal para desarrollar la paciencia.

Disfruto el proceso y del tiempo que toman las cosas para que se den como se tiene que dar. Puedo esperar con calma, prudencia y optimismo para que las cosas se acomoden de la mejor forma posible. Ser paciente me ayuda a ver con claridad las cosas sin que me tenga que apresurar a tomar decisiones. Nutro mi paciencia diaria con meditación, reflexión y con buenas intenciones. Acepto que hay situaciones que no dependen de mí, cuestiones que no puedo controlar y reconozco que la incertidumbre es parte de la vida.

Ser una persona paciente permite tener una visión más amplia de lo que sucede.

La paciencia requiere tiempo y valor. Se requiere tener fortaleza para domesticar las pasiones y la necesidad de control. Hay que aprender a esperar a que las cosas se den y fluyan orgánicamente. La paciencia no es una meta, es una forma de ser y actuar. El proceso de planear, organizar, actuar es tan importante como el saber esperar y rectificar los resultados que surgen o que no se dan. La paciencia otorga sabiduría y mejora la calidad de vida. Una persona impaciente se desespera fácilmente, se exalta, pierde posibilidades y hasta llega a lastimar relaciones significativas.

Ser paciente no quiere decir ser mediocre o conformista, significa que uno puede controlar sus emociones y sus reacciones ante situaciones difíciles o requieren tiempo de espera.

