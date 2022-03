Desde el principio, la crisis de Ucrania me ha parecido una historia muy judía. Desde 2014, cuando el presidente ruso Vladimir Putin invocó a los nazis y el antisemitismo como razón de por qué estaba “tan preocupado” por el país.

Hasta la elección del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en 2019, un judío que habló abiertamente de las raíces judías y de supervivencia del Holocausto de su familia.

A la semana pasada, cuando Putin invocó una campaña de “desnazificación” para justificar su invasión.

Hasta hoy, con las comunidades judías acurrucadas en sótanos y refugios antibombas en toda Ucrania tratando de escapar de la carnicería, mientras que otros están optando por quedarse y defender un país que tiene, sin duda, un pasado muy complicado cuando se trata de cómo el tratamiento de las comunidades judías.

Ucrania ha sido y sigue siendo una noticia judía muy complicada.

Desnazificación de un presidente judío

“Para ello nos esforzaremos en la desmilitarización y desnazificación de Ucrania”, dijo Putin en su anuncio de la invasión en la televisión en directo.

El periódico israelí Haaretz puede haber tenido la mejor reacción al farol de Putin en el mundo.

Just to be clear, you're going to "deNazify" a country with a Jewish leader? By invading it? Can someone please call irony and make sure she's okay?https://t.co/RH2W5fUSM0 — Haaretz.com (@haaretzcom) February 24, 2022

Dejando a un lado la ironía, hay algo intrínsecamente perverso en las afirmaciones de Putin: centrar su “esfuerzo de desnazificación” en el único jefe de Estado judío fuera de Israel. Hacer de un presidente judío el objetivo principal de una guerra basada en la lucha contra los nazis está más allá de la lógica.

De hecho, la afirmación de que Rusia está liberando a Ucrania del liderazgo nazi es tan absurda que los presentadores de noticias están denunciando la mentira en tiempo real en la televisión en vivo.

Live on Al Jazeera right now, a Russian ambassador repeats at length that they are fighting "Nazi ideology" in Ukraine. Al Jazeera presenter pushes back strongly "with all due respect nobody believes that sir." pic.twitter.com/tYltuGPQST — Johnny Kunza (@johnkunza) February 24, 2022

Podemos burlarnos de esto, gritar arrogancia y todo lo demás, pero hay posiciones geopolíticas muy reales en juego aquí que se extienden más allá de las fronteras de Ucrania y Rusia. Por ejemplo, este tuit del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en el que se dice que han convocado al embajador israelí por su preocupación de que el único Estado judío del mundo no se tome lo suficientemente en serio la represión de los “nazis” por parte del gobierno ruso.

🇷🇺🇮🇱 25 февраля замглавы @MID_RF М.Л.#Богданов принял Посла Израиля в Москве @AlexanderBenZvi. С российской стороны внимание уделено необходимости продолжения усилий по противодействию попыткам героизации нацизма. 🔗https://t.co/e7r0dvIatU#РоссияИзраиль pic.twitter.com/oyiN5VaX57 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 25, 2022

“Por parte de Rusia, se prestó atención a la necesidad de continuar los esfuerzos para contrarrestar los intentos de glorificar el nazismo”, decía el tuit.

¿Israel, el país que fue hasta el último rincón de la tierra para buscar justicia para los verdaderos nazis, necesita una lección del gobierno ruso sobre cómo no glorificar a los nazis?

“El líder de Ucrania no es un nazi, es un líder elegido democráticamente”, dijo Michael McFaul, ex embajador de Estados Unidos en Rusia, en el programa Morning Joe de MSNBC mientras luchaba contra sus emociones. “Es judío. No es un nazi. Siento estar tan emocionado. Pero tenemos que superar el hecho de que vamos a tratar con este tipo en un análisis de costo-beneficio de realpolitik”.

El propio Zelensky parecía confundido por la lógica que Putin intentaba imponer.

“¿Cómo puedo ser un nazi? Explíqueselo a mi abuelo, que pasó toda la guerra en la infantería del ejército soviético y murió como coronel en una Ucrania independiente”, dijo en una respuesta televisada.

El abuelo de Zelensky fue el único superviviente de cuatro hermanos durante el Holocausto.

“La afirmación de Putin sobre la ‘desnazificación’ no solo es infundada y errónea, sino también cruel y grotesca”, escribió Timothy Synder en el Boston Globe. “Es difícil pensar en algo más oscuro que invadir una democracia con un líder judío en nombre de la lucha contra los nazis”.

Luego están los esfuerzos para hacer la paz, Zelensky ansioso por algún tipo de victoria diplomática está tratando de utilizar a Israel como una forma de impulsar las conversaciones.

“Estamos a una hora de la medianoche; es importante encontrar los puntos óptimos para el diálogo”, dijo al parecer el primer ministro israelí, Naftali Bennett, en una llamada telefónica el domingo en nombre de su homólogo ucraniano.

Al explicar por qué Israel, el gobierno ucraniano dijo en un comunicado que cree que “Israel es el único estado democrático en el mundo que tiene grandes relaciones tanto con Ucrania como con Rusia”.

Este sentimiento tiene eco sobre el terreno en Ucrania. Un equipo de noticias israelí vio interrumpido su reportaje por un combatiente ucraniano, que resumió sus sentimientos hacia Israel diciendo: “¿Israel? Israel nos apoya”.

Man interrupts Israeli newscast in Ukraine, becomes legend pic.twitter.com/KUlHakmdew — Yair Rosenberg (@Yair_Rosenberg) February 27, 2022

Todavía es demasiado pronto para ver cómo se va a desarrollar esta partida de ajedrez diplomático. Como dice el New York Times: “Israel también quiere evitar cualquier acción que pueda avivar el antisemitismo contra los cientos de miles de judíos tanto en Ucrania como en Rusia”.

En el aspecto religioso, Zelensky es el primero en admitir que sus lazos con el judaísmo se debilitaron debido a su educación en la URSS.

“[Crecí en una] familia judía soviética normal y corriente”, declaró al Washington Post en una entrevista. Zelensky explicó que no era un hogar muy religioso porque “la religión no existía en el estado soviético como tal”.

Sin embargo, eso no le impidió dirigirse al Gran Rabino de Ucrania para que rezara por la seguridad de todos los ucranianos.

Comediante convertido en héroe judío

Puede que Zelensky haya saltado a la fama interpretando a un presidente ficticio en una serie de comedia, pero su liderazgo desde la invasión le ha disparado a niveles de héroe mundial.

Es difícil no sentir un orgullo colectivo por el hecho de que él, nieto de un superviviente del Holocausto, se enfrente a una potencia mundial que históricamente ha sido la perdición del pueblo judío.

Los homenajes a su persona se suceden en todo el mundo y en los círculos judíos (de todo el espectro religioso y político). Zalensky se ha convertido en un moderno David contra Goliat para judíos y no judíos.

As a Ukrainian-Jewish man, I’m getting a little concerned that Zelensky is setting some unachievable standards of behavior — Sam Biederman (@Biedersam) February 26, 2022

I know this is a minor point: but a Jewish President of a sovereign Ukraine, leading their defence against a Russian enemy that smeared him as a Nazi, is so profoundly moving for so many reasons. Strength and courage to you and your people @ZelenskyyUa https://t.co/QzV9IDLKzB — Dave Rich (@daverich1) February 25, 2022

As a Jew, it is impossible not to feel proud of the courage, dignity, and defiance shown by Zelensky at this moment. — Molly Crabapple🇵🇷 (@mollycrabapple) February 26, 2022

Here's a Jewish president fighting a "denazification war" brought on by the Russians. Last night Zelensky told EU leaders on a video call: "This may be the last time you will see me alive." Looks like he meant it. #WARINUKRAINE pic.twitter.com/HBgVyHD0UJ — Johnny Kunza (@johnkunza) February 25, 2022

Las comunidades judías vuelven a estar en peligro

Sin embargo, esta historia es más grande que una sola persona. La invasión de Ucrania ha creado una crisis de refugiados como ninguna otra en la historia moderna de Europa, y esto también tiene un ángulo exclusivamente judío.

Una vez más, comunidades judías enteras se encuentran desarraigadas, de nuevo en la carretera huyendo del peligro, quizás para no volver jamás.

Evacuation of a Jewish community in Ukraine halted after they came under fire. https://t.co/LhIq4yDY6F — Johnny Kunza (@johnkunza) February 25, 2022

Esto no es una hipérbole.

La Agencia Judía ha establecido centros al otro lado de las fronteras occidentales de Ucrania para procesar la afluencia de refugiados judíos. Se espera que un gran número de personas hagan Aliyah y abandonen Ucrania para siempre.

Uman, cuna espiritual del movimiento jasídico y hogar de la tumba del rabino Najman de Breslov, tuvo que ser evacuada después de que cayeran proyectiles rusos a menos de un kilómetro de su tumba. Es difícil imaginar que un lugar dedicado a tanta alegría vea víctimas civiles debido a un bombardeo.

My driver Kola was overwhelmed as he saw us making Kiddush for the community during a stop. This is the video. pic.twitter.com/zHaIihdd1S — Refael Kruskal (@Refaelkruskal) February 26, 2022

“Acabamos de evacuar a toda la comunidad y a todos los niños, y hemos tenido que violar el Shabat”, dijo el director de la principal sinagoga de Odessa en un vídeo publicado en Facebook. “Pedimos a todos que recen para que consigamos ayudar a todos los judíos de los que somos responsables y que tengamos, si Dios quiere, un buen Shabat y una gran protección de Hashem”.

Uman, the home of the grave of Rebbe Nachman of Breslov, has been evacuated. Four people were reportedly killed in Russian bombardments. Video: Hatzalah of Ukraine pic.twitter.com/ns9JKUen4V — Johnny Kunza (@johnkunza) February 25, 2022

Otras comunidades no tienen tanta suerte y se mantienen en su sitio. En Kiev, que está rodeada por las fuerzas rusas, la comunidad judía está acurrucada en sótanos y otros refugios, esperando a que pase el conflicto.

Hay algo poderoso en esto. El hecho de que en 2022 las comunidades judías tengan que huir en medio de la noche del peligro y de un futuro desconocido a manos de un invasor brutal parece surrealista. Pero debemos recordar que esto es una ráfaga de nuestro pasado no tan lejano. Estamos a menos de 100 años de los juicios soviéticos en Europa del Este que vieron a muchos judíos (y no judíos) ejecutados por sus creencias políticas.

Y aquí estamos hoy viendo una nación en movimiento cuyo único delito es vivir en una democracia que está en desacuerdo con una dictadura.

“Ahora necesitamos urgentemente una compañía de seguridad armada seria. Tememos los saqueos y los disturbios que puedan surgir en el lado ucraniano. Ya lo vimos en 2014”, dijo el rabino de Kiev Jonathan Markovitch a The Times of Israel, en referencia a la revolución de ese año que derrocó al presidente prorruso, Víktor Yanukóvich.

Este temor está bien fundamentado. En 2014, las milicias pro-Putin que controlaban las regiones escindidas de Ucrania exigieron a los ciudadanos judíos que se registraran en el gobierno. Al parecer, el gobierno local repartió folletos en los que se ordenaba a la comunidad judía que proporcionara una lista de las propiedades que poseía y que pagara una tasa de registro “o de lo contrario se les revocaría la ciudadanía, se enfrentarían a la deportación y verían confiscados sus bienes”.

Una respuesta muy judía

En tiempos de crisis, la comunidad judía se une, y esto salió a relucir tras la invasión rusa.

Mi prometida trabajó al teléfono después del Shabat, recurriendo a sus contactos para ayudar a alguien atrapado en Ucrania que necesitaba salir. Su trabajo se multiplicó por las decenas de miles de personas de todo el mundo que intentaban no solo ayudar a la comunidad judía, sino a todos los ucranianos atrapados en el punto de mira de Putin. Desde la invasión, mis grupos de WhatsApp se han llenado de oraciones y elementos de acción sobre cómo ayudar al pueblo de Ucrania.

Mientras tanto, varias organizaciones judías, junto con el gobierno israelí, están sobre el terreno coordinando esfuerzos. Estoy seguro de que agradecerán tu ayuda y apoyo: