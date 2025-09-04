Por qué los judíos estadounidenses son más judíos

Miren; ¿qué quiere, en definitiva, una persona promedio —yo, por ejemplo— de su sinagoga? Primero, que esté allí cuando la necesita, que el aire acondicionado sea razonable, que le den algún lugar para sentarse aunque sólo aparezca en intervalos geológicos (la víspera de Yom Kipur, celebraciones y tragedias), y si es posible, que lean del sidur a un ritmo normal para que tenga una idea, aunque sea vaga, de en qué página estamos.
Sería lindo que también haya mujeres. Al menos en la sección de mujeres, aunque también puede ser con ayuda divina o sin ayuda en absoluto.
Creo que en Tel Aviv más o menos logran cumplir con ese estándar, pero por si acaso el municipio aclaró esta semana que las sinagogas de la ciudad son espacios públicos que deben ofrecer servicios (ah, sí, me olvidaba: también baños) a todo aquel que lo solicite, y funcionar “sin distinción de sexo o creencia”, es decir, si eres judío —o judía— que quiere rezar, todas las sinagogas de la ciudad deberían permitirte hacerlo.Lo cual, en esencia, es el principio básico de una sinagoga.
Pero como resultado de esta exigencia —que no tiene nada de extraordinario— las comunidades ortodoxas de la ciudad se escandalizaron hasta lo más profundo de su alma fosilizada, y expresaron un temor real de que si el municipio insiste en esto, no podrán seguir discriminando como es habitual por religión, raza, sexo y origen. Y, como consecuencia, Dios no lo quiera, el judaísmo que prefieren —ese que persigue al diferente y al extranjero, separa a las mujeres cuyo lugar natural está en la cocina y en la sala de partos, y prefiere morir antes que alistarse— no podrá seguir haciendo todas esas cosas tan importantes.
Se desató un escándalo por las directivas del municipio, sobre todo cuando los perros de ataque Shlomo Karhi, Amichai Eliyahu y Tali Gottlieb se lanzaron al frente con espuma en la boca y afirmaron que el municipio es “una banda de malvados” (Karhi), que Ron Huldai es “un tirano, comedor de perros, insensible” (Gottlieb) y que la ciudad entera “no pertenece a Israel” (Eliyahu).
Sin duda: justo lo que Israel necesita ahora para empezar a sanar y unirse.
Quizás no se los pueda culpar, porque realmente estas personas están en la política por comida y refugio, y aun así Ron Huldai se tomó el trabajo de aclararles que el artículo en cuestión pertenece a un contrato municipal estándar de asignación de edificios públicos, y que por favor sigan adelante, no hay nada que ver aquí.
Pero todo este escándalo me recordó algo importante: el judaísmo no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser una religión que odia, divide, castiga, impone, excluye y se queda atrás.
De hecho, en el último año —gracias sobre todo a Netflix— me convenzo cada vez más de que, además de las tres corrientes principales del judaísmo —ortodoxa, conservadora y reformista— hay una cuarta corriente: la corriente adorable. Llámenla, si prefieren, la corriente “adorabista”.
La judaísmo adorabista es la corriente a la que pertenece el rabino encantador —interpretado por Adam Brody— en *No es lo que parece*, una burbuja de jabón de Netflix sobre un rabino joven, atractivo, encantador, que siempre dice lo correcto, es bueno con los niños —en resumen, un golden retriever en forma humana— del que se enamora una presentadora de pódcast atractiva, completamente no judía.
Ya pueden imaginar el resto, se escribe solo y pronto llega la segunda temporada —supongo que en ella Adam Brody seguirá siendo encantador, y la familia de ella, en respuesta, lo odiará con pasión.
Ahora piensen en otro judío adorable: Adam Sandler.
Esa es también la razón por la que el judaísmo estadounidense es mejor, más exitoso, más rico y más feliz que el nuestro; porque permite una vida contemporánea junto con la fe y la conexión con la tradición en los momentos clave. Porque no tienen problema en sentarse junto a su esposa en la sinagoga, porque celebran las fiestas judías a su manera, y porque el judaísmo es parte esencial de su identidad secular y de principios. ¿Cómo lo logran? Fácil.
Pero en Israel la ortodoxia todavía domina. Es fácil en un país que de por sí se vuelve más creyente y menos racional, un país que prefiere renunciar al progreso y la ilustración en favor de tonterías estilo Yinon-Magal sobre “eliminaciones y logros del ejército que ocurren en sábados y fiestas porque el pueblo de Israel reza fuerte en Shabat”, y miles de autos con el calco “¡Gracias, papá!” —no hay por qué, claro, y no está claro que ustedes sean los hijos que él esperaba.
Y al final, ya saben, la Biblia es cien por ciento precisa si se la lanza desde suficiente cerca, y un judaísmo que quiere seguir cerca debe ser capaz de acercarse y acercar sin intentar imponer ni obligar, y saber convivir con la realidad de nuestras vidas en el siglo XXI sin intentar transportarla a siglos anteriores.
Ese es el judaísmo que Tel Aviv, en su mayoría, elige. No está claro si es el judaísmo en nombre del cual el gobierno combate ahora en Gaza, o en el municipio de Tel Aviv.
El judaísmo no tiene por qué ser una religión fosilizada y actualizada a la cuarta centuria antes de nuestra era.
Al contrario, es una religión que siempre supo ofrecer actualizaciones e interpretaciones a través de las mentes más brillantes de su historia, sólo que en cierto momento esas mentes brillantes fueron reemplazadas por mentes mediocres, luego por mentes ausentes, y en la última etapa evolutiva, esto llegó, al parecer, a Shlomo Karhi.
Piensen en su familia (la real, por cierto) en la película tonta *No estás invitada a mi bat mitzvá*; esa película dibuja un ecosistema social completo y encantador de judíos estadounidenses que no hacen un gran asunto de su judaísmo. No son especialmente devotos, pero tampoco lo ignoran con provocación como ciertos círculos telavivíes que sienten la necesidad de hacer un asado en Yom Kipur. No; van a la sinagoga, encienden velas, viajan en sábado, les explican a sus hijos por qué en vez de Navidad les tocó Janucá (el Grinch, como se sabe, ni siquiera intentó robar Janucá) y en resumen, son judíos relajados en su judaísmo.
Y su judaísmo —reformista— no es estricto pero tampoco laxo; se integra. Es parte del tejido de vida y de identidad de un judío moderno en el siglo XXI. Está adaptado a esta vida, y no hay razón para que no lo esté; el judaísmo nunca fue…
Este ya es el punto en que el judaísmo israelí no es más que paganismo y gematría vacía: una fiesta de mesiánicos y políticos cínicos que se montan unos sobre otros, y todos juntos celebran a Dios a sus espaldas, usándolo para presentar el 7 de octubre como un “milagro”, el colapso económico como una prueba divina, la masacre en el festival Nova como castigo por una estatua de Buda, y a Uman como un lugar sagrado al que todos debemos llegar abriendo nuestras billeteras y sacando diez millones de shekels.
No hay ninguna conexión entre esa gente —que cree en una deidad sádica como explicación de eventos aleatorios y políticos, y en la mendicidad como estilo de vida— y el judaísmo en el que yo nací. No hay ningún punto de contacto —salvo el que la ley me impone— entre el judaísmo ortodoxo y mi vida. Porque el judaísmo ortodoxo cumplió su función histórica hace más de cien años, cuando decidió cerrarse al mundo, volverse ultraortodoxo y congelarse en el tiempo. Somos nosotros quienes lo mantenemos vivo y presente en nuestras vidas, cuando nos casamos a través de ellos, nos divorciamos a través de ellos, nos enterramos a través de ellos, recibimos su sello de kashrut.
Solo que el único judaísmo relevante hoy es el reformista; un judaísmo que aún quiere y puede cambiar y adaptarse al tiempo y al lugar. Por eso me alegré de casarme con ellos, de celebrar con ellos el bar mitzvá y la lectura de la Torá de mi hijo, y de agradecer con ellos a Dios por haberme dejado con vida en varias oportunidades en las que podría haber elegido lo contrario.
