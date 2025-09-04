Por qué los judíos estadounidenses son más judíos

Esa es también la razón por la que el judaísmo estadounidense es mejor, más exitoso, más rico y más feliz que el nuestro; porque permite una vida contemporánea junto con la fe y la conexión con la tradición en los momentos clave. Porque no tienen problema en sentarse junto a su esposa en la sinagoga, porque celebran las fiestas judías a su manera, y porque el judaísmo es parte esencial de su identidad secular y de principios. ¿Cómo lo logran? Fácil.

Pero en Israel la ortodoxia todavía domina. Es fácil en un país que de por sí se vuelve más creyente y menos racional, un país que prefiere renunciar al progreso y la ilustración en favor de tonterías estilo Yinon-Magal sobre “eliminaciones y logros del ejército que ocurren en sábados y fiestas porque el pueblo de Israel reza fuerte en Shabat”, y miles de autos con el calco “¡Gracias, papá!” —no hay por qué, claro, y no está claro que ustedes sean los hijos que él esperaba.

Y al final, ya saben, la Biblia es cien por ciento precisa si se la lanza desde suficiente cerca, y un judaísmo que quiere seguir cerca debe ser capaz de acercarse y acercar sin intentar imponer ni obligar, y saber convivir con la realidad de nuestras vidas en el siglo XXI sin intentar transportarla a siglos anteriores.

Ese es el judaísmo que Tel Aviv, en su mayoría, elige. No está claro si es el judaísmo en nombre del cual el gobierno combate ahora en Gaza, o en el municipio de Tel Aviv.

El judaísmo no tiene por qué ser una religión fosilizada y actualizada a la cuarta centuria antes de nuestra era.

Al contrario, es una religión que siempre supo ofrecer actualizaciones e interpretaciones a través de las mentes más brillantes de su historia, sólo que en cierto momento esas mentes brillantes fueron reemplazadas por mentes mediocres, luego por mentes ausentes, y en la última etapa evolutiva, esto llegó, al parecer, a Shlomo Karhi.

Piensen en su familia (la real, por cierto) en la película tonta *No estás invitada a mi bat mitzvá*; esa película dibuja un ecosistema social completo y encantador de judíos estadounidenses que no hacen un gran asunto de su judaísmo. No son especialmente devotos, pero tampoco lo ignoran con provocación como ciertos círculos telavivíes que sienten la necesidad de hacer un asado en Yom Kipur. No; van a la sinagoga, encienden velas, viajan en sábado, les explican a sus hijos por qué en vez de Navidad les tocó Janucá (el Grinch, como se sabe, ni siquiera intentó robar Janucá) y en resumen, son judíos relajados en su judaísmo.