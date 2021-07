En el 2018, la Dra. Sandra Farrera escribe:” se dice que todos hemos mentido alguna vez…pero, aunque nos excusemos diciendo que son mentiras piadosas, la pregunta es: ¿Por qué lo hacemos?

Se miente porque se pretende ofrecer una imagen diferente a la que se cree que realmente se tiene y se busca a la mentira, al engaño para lograrlo.

En el día a día, se calcula que escuchamos o leemos más de 200 mentiras al utilizar sonrisas falsas, maquillajes que ocultan o disfrazan parte del cuerpo y más…

Las personas mienten para quedar bien, para evadir, para obtener lo que quiere, para no perder ciertos privilegios, para dar una mejor imagen, para no ofender o hacer sufrir a otros con la verdad, porque no saben o no pueden decir un no, para postergar decisiones o por temor al rechazo o al castigo. O sea, se miente para el logro de algo…

¿Más que hay detrás de una mentira?

Las personas mienten para ocultar una baja autoestima, por inseguridad, falta de confianza en sí mismo/a, temor al rechazo, a la vergüenza o por temor al castigo y a la

crítica., pero el mentir es un medio para manipular al otro.

El mentir, es algo que inicia en la infancia y aparece cuando las personas sienten que su autoestima se ve amenazada.

Tanto hombres como mujeres mienten por igual, pero en estudios realizados en USA, han encontrado que los hombres mienten para sentirse mejor consigo mismos y las mujeres mienten para que otros se puedan sentir mejor. Se ha encontrado que las personas extrovertidas tienden a mentir más que los introvertidos.

El filósofo David Livingstone, de la Universidad de Nueva Inglaterra (EEUU), en su libro “¿Por qué mentimos?” plantea que “mentimos de forma espontánea igual que respiramos o sudamos”, y señala que “el ser humano es el único animal capaz de engañarse a sí mismo.”

El vivir enredado en mentiras puede llegar a generar ansiedad y más, ya que se vive con una personalidad falsa, la cual en cualquier momento pueden ser descubierto.

Perdonar al mentiroso y volver a confiar en él o ella es difícil dado que la confianza cuesta mucho de obtener dado que la mentira destruye.

En la medida que se viva una situación en donde las mentiras son constantes ¡Llámanos!, te podemos ayudar.