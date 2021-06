¿Por qué nadie defiende a los árabes palestinos?

NOTA ORIGINAL Vocesmexico.com con autorización del Autor para diariojudio.com

¿La ONU ama a los palestinos?

Me exhibirán, para muestra, un botón. Si eres refugiado, la ONU te asiste vía UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)—excepto que seas palestino—. Para los palestinos—y solo para ellos—está UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), “la única agencia de la ONU dedicada a asistir refugiados de una región o conflicto específico.”[1] De hecho, es “la única agencia de la ONU”—de refugiados u otra cosa—“cuya área de operación no es global sino regional, y que se encarga de un solo grupo de personas.”[2]

Y no omitirán mis adversarios hacerme la comparación: UNRWA emplea a más de 30,000 personas[3]; UNHCR, a 17,324.[4]

¿Por qué? me preguntarán, retadores. ¿Por qué tiene UNRWA casi el doble de empleados que UNHCR? ¿Acaso los refugiados palestinos son el doble del resto? ¡Para nada! Según la ONU, hay 5.6 millones de refugiados palestinos y 20.4 millones de no palestinos. Y los hay también ‘desplazados,’ que igualmente reciben atención vía UNHCR. Juntando desplazados y refugiados no palestinos, la cifra total asciende a 74 millones.[5]

Tomando a UNHCR de estándar, UNRWA debiera encogerse al 4% de su tamaño actual, con 1,311 empleados. La desproporción vigente equivale a un empleado ONU por cada 187 refugiados palestinos, contra un empleado ONU por cada 4,272 refugiados y desplazados no palestinos. O contemos dólares: en 2020, los presupuestos de UNHCR y UNRWA, respectivamente, equivalieron a gastar $116 por cada refugiado o desplazado no palestino, y $250—más del doble—por cada refugiado palestino.[6]

¿Qué no ves—me insistirán—que lo más conveniente, para recibir atención de la ONU, es ser palestino?

Y si lo anterior fuera poco, añadirán, la ONU infla al máximo imaginable la población de refugiados ‘palestinos,’ pues incluye en dicha categoría a cualquier árabe o musulmán presuntamente perjudicado por la Guerra de 1948 que hubiese llegado al Mandato de Palestina (de donde fuera) tan solo dos años antes de dicha guerra.[7]

Me verán tomar aire y—sin conocer mi argumento—correrán a objetar que no han terminado, pues los más de 30,000 empleados de UNRWA, es justo agregar, son casi todos palestinos. O sea que, al margen del apoyo distribuido, UNRWA es en sí misma un gran proyecto de asistencia a la población palestina.

Entonces, ¿de qué me quejo?, preguntarán indignados. ¿No estoy leyendo las noticias? ¿No estoy viendo cómo Hamas—desde la Franja de Gaza que Israel hace mucho dejó—lanza cohetes contra la población civil israelí? ¿Y no estoy viendo cómo todos los grandes medios, ONGs, y gobiernos del mundo salen a condenar a Israel al instante que responde? ¿No estoy viendo las marchas gigantes en las calles de Occidente a favor de los palestinos?[8] ¿Cómo puedo afirmar que nadie los defiende?

Pues sí lo digo: Nadie defiende a los palestinos. Porque a nadie parece importar que sus ‘líderes’—esos terroristas que simulan ser su gobierno—a diario se abocan a destruir las vidas de los palestinos.

Los gobernantes de los palestinos los destruyen

¿Cómo los destruyen? Por dar un ejemplo, aquí un resumen del Jerusalem Post, basado en una documentación minuciosa de Palestinian Media Watch:

“Hamas emplea menores de edad para ataques suicida y otras formas de actividad terrorista, a veces dándoles dinero o prometiendo pagar a sus familias. Hamas usa las escuelas de Gaza y los jardines de niños como bodegas de misiles y plataformas de lanzamiento; guarderías, así como hospitales y mezquitas, son usadas para proteger a los soldados de Hamas del fuego israelí. Un video muestra a los terroristas, para protegerse de los francotiradores israelíes, forzando a niños pequeños a participar como escudos. Inclusive algunas fuentes árabes revelan que los islamistas usan ‘escudos humanos y se esconden detrás, sin piedad por los niños … para decirle a la opinión pública que los judíos intentaron matarlos.’ ”

Sin la asimetría moral donde los soldados israelíes—aun bajo fuego—protegen al civil palestino, que para el terrorista de Hamas es carne de cañón y bueno nada más para matar judíos, no habría escudos humanos palestinos. De nada servirían.

Pero un escudo efectivo no resiste su misión, por lo cual, en las escuelas de Hamas, se adoctrina a los niños a que participen gustosos en su propia destrucción. Y se ha logrado: “las encuestas muestran,” dice el mismo artículo, “que del 72% al 80% de los niños palestinos anhelan morir como mártires; investigaciones psicológicas independientes confirman estas cifras.”[9] Es un crimen imperdonable que hayan destruido las mentes de estos niños para luego destruir sus cuerpos.

¿Quién se indigna? ¿La ONU? No—la ONU para nada—.

La ONU publica una “lista de ejércitos y guerrillas que matan y mutilan a niños en conflictos de todo el mundo,” pero los “militantes palestinos”—como gentilmente los llama el New York Times—“nunca han sido incluidos” en dicha lista en su “reporte anual sobre violaciones a los derechos humanos.”[10]

Pero ¿qué hay del ‘Reporte Global de Niños Soldados – Territorios Palestinos Ocupados,’ también de la ONU? ¿Se quejan ahí, por lo menos, del reclutamiento masivo de niños a las filas de los terroristas de Hamas? ¿De los niños empleados en ataques terroristas—inclusive ataques suicidas—? ¿De los niños que son escudos humanos para los terroristas? En absoluto. Nada de eso figura ahí.

Empero, sí pude encontrar, en el reporte de 2004, una mención—una sola—de la frase human shield (‘escudo humano’). Dice así: “Se ha reportado que el ejército israelí ha empleado a niños [palestinos] como escudos humanos” (énfasis mío).[11] Usan el plural, pero se trata de un niño—uno—. Y la acusación desde luego es falsa. Pero eso no parece incomodar a la ONU, que la da por buena sin documentación que valga.[12]

El mismo reporte acusa que “los servicios de inteligencia israelíes (Shabak) rutinariamente reclutan a niños [palestinos] como informadores,” para lo cual, afirman, los israelíes torturan a esos niños cuando son detenidos por alguna violencia antiisraelí. Pero al indagar un poco encuentro que esa ‘información’ viene de los terroristas palestinos, quienes, por conducto de una ONG (y nada más esto faltaba) están formalmente vinculados con la ONU. Son los terroristas del Frente Popular para la Liberación de Palestina, o FPLP.[13]

El FPLP “es la segunda organización más grande de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), después de Fatah.”[14] Y la OLP, controlada por Fatah, recordemos, es aquella agrupación de terroristas orgullosos que—a la postre de los Acuerdos de Oslo (1993-94)—se hizo llamar ‘Autoridad Palestina,’ ostentándose de ahí en adelante cual ‘gobierno’ de los árabes palestinos en los territorios disputados de Judea & Samaria (‘Cisjordania’).

Hablemos, pues, de OLP/Fatah, considerado por las instancias internacionales el representante único y legítimo de los árabes palestinos.

Muchos se han tomado en serio la promesa que hiciera este grupo de abandonar el terrorismo a cambio de gobernar a los árabes palestinos en los territorios disputados. Lo consideran ‘moderado’ por contraste con Hamas y digno de negociar un acuerdo de paz con Israel. ¿Por qué lo consideran así? Pues porque eso han leído en los diarios y escuchado en los noticieros. No es su culpa: están mal informados. En realidad, OLP/Fatah comparte con Hamas—en pos de la misma meta genocida antijudía—la vocación fanática de aplastar a los palestinos comunes.

Dicha vocación es una tradición larga que remonta a la primera mitad del siglo 20, cuando Hajj Amín al Husseini, quien después crearía a Fatah, fundó el ‘movimiento palestino.’

El muftí y el infortunio palestino



Este Husseini, ‘gran muftí’ de Jerusalén por gracia del gobierno británico, lanzó en 1936-39 su cuarta oleada de ataques terroristas, que iban, se suponía, contra los judíos civiles del Mandato. Pero el registro arroja, según señala un historiador, que las fuerzas del muftí mataron “a más de cuatrocientos judíos y a varios miles de árabes” (énfasis mío).[15]

¿Cómo es posible que el padre fundador del movimiento árabe palestino matara tantísimos más árabes palestinos que judíos? Para entenderlo, recomiendo Sionismo: Falso Mesías (1979) del historiador Nathan Weinstock.

Weinstock denuncia el ‘imperialismo colonialista,’ mismo que identifica con el sionismo—el esfuerzo por establecer un Estado independiente en la patria ancestral judía—y defiende al movimiento palestino, presuntamente ‘anticolonialista.’ Su consigna es convencer al lector de que los árabes palestinos han sido victimados por el sionismo. Pero sus dificultades ilustran.

Empecemos por la estructura política e ideológica. Weinstock documenta que “la aristocracia terrateniente [árabe],” llamada efendi, “tenía un control total sobre la vida política”; entonces, el ‘nacionalismo árabe’—como lo llama él—“estaba en manos de los grandes terratenientes del estrato a’yan (los nobles urbanos),” cuya primera familia eran los Husseini. La vocación de estos grandes terratenientes era oprimir a los campesinos árabes o felahin.[16] Del otro lado estaban los pioneros sionistas, muchos famosamente marxistas—empezando por los líderes de la Agencia Judía en el Mandato—y organizados en colectivos agrícolas comunistas (kibutz). Y ahí tenemos a Weinstock, que se anuncia marxista, y que suma fuerzas con los señores feudales, los efendi, en contra de sus camaradas marxistas. Para soportar semejante paradoja, la motivación antisionista de Weinstock debe ser intensa.

Quizá lo más interesante—e instructivo—sean aquí las dificultades que interpone la investigación de este historiador contra su propia tesis. Pues él se siente obligado, en calidad de marxista, de enumerar las condiciones penosas de los felahin. Su listado deja bien claro que—como los peones de las haciendas latinoamericanas—los felahin sufrían, en palabras del propio Weinstock, una “explotación feroz por parte de los terratenientes y usureros [árabes]” que los esclavizaban con deuda.[17] Y documenta que los efendi abandonaban a los felahin—como no hacían los hacendados latinoamericanos—enteramente a su suerte. Por contraste, los sionistas representaban oportunidad y progreso.

No sabría decir cuál de los siguientes detalles—todos documentados por el propio Weinstock—es el más problemático para su tesis. ¿Que los sionistas, como no solían hacer los colonialistas, en lugar de arrebatar tierra la compraban (y bien cara)?[18] ¿Que luego de concretadas las ventas, los felahin quedaban en libertad y eran contratados—con buenos tratos—en la agricultura o la industria sionista, pues los sionistas (marxistas) se solidarizaban con los ex felahin?[19] ¿Que se beneficiaron también muchísimos árabes migrantes que llegaban al Mandato en busca de una mejor vida, pues los sionistas habían transformado pantanos maláricos en campos agrícolas?[20]

No sabría tampoco decir cuál de los siguientes detalles—todos igualmente documentados por el propio Weinstock—es todavía peor para su tesis. ¿Que la ideología anunciada del “movimiento anticolonialista palestino”—como insiste en llamarlo Weinstock—“se veía deformado por el racismo” (sus palabras) y recurría a “eslóganes antijudíos (‘Palestina es nuestra tierra y los judíos son nuestros perros’)”?[21] ¿Que Husseini, supuestamente ‘anticolonialista,’ había recibido de los británicos todo su poder, mucho de su presupuesto, y además apoyo moral y logístico para su violencia racista antijudía?[22]

Pero sin duda lo más incómodo—otra vez documentado por Weinstock—es lo siguiente: Husseini y su gente financiaban su ‘nacionalismo árabe’ con ventas de tierra a los sionistas.

Alegando ‘traición,’ los hampones de Husseini mataban a cualquier pequeño terrateniente (y a su familia) que osare vender tierra a los compradores sionistas. A los demás, ya bien asustados, un primo de Husseini, con mucho gusto y cortando cartucho, les cobraba ‘derecho de piso.’ A cambio de no matarlos, compraba sus pequeños predios a precios de bancarrota, consolidaba, y luego revendía a los sionistas a precios de extorsión.

El ‘nacionalismo árabe’ de Husseini—padre fundador del ‘movimiento palestino’—era, según confiesa el propio Weinstock, “un protection racket al estilo estadounidense.”[23] Estilo Chicago. Estilo México.

Pero a los árabes de a pie no los reclutaban tan fácil a la violencia antijudía, pues ellos podían ver cómo los sionistas mejoraban sus condiciones de vida. Para cambiar los incentivos, Husseini mataba árabes renuentes—los suficientes para que otros, rehenes del espanto, se unieran al programa terrorista—. Así se explica que, durante la ‘Revuelta Árabe,’ Husseini matara tantísimos más árabes que judíos.

El muftí y el führer

Pero nadie suponga que Husseini odiaba menos a los judíos. Luego de la ‘Revuelta Árabe,’ misma que organizó con apoyo de Adolfo Hitler, pudo unirse—ahora sí—al esfuerzo de matarlos a todos. Viajó en el otoño de 1941 a Berlín, donde Hitler lo recibió como jefe de Estado y lo convirtió en un alto funcionario del Tercer Reich con su propia burocracia (Buró des Grossmufti).

Desde ahí, Husseini organizó divisiones enteras de la SS conformadas por musulmanes bosnios y albaneses que participaron en las masacres del capítulo yugoslavo de Shoá (‘Holocausto’). Y según el testimonio en Núremberg de Dieter Wisliceny—brazo derecho del director del sistema de campos de muerte, Adolfo Eichmann—Husseini fue, junto con Eichmann, socio creador y administrador de aquel funesto sistema.[24]

Debo señalar algo que—con una documentación desbordante—han dejado muy claro los historiadores Barry Rubin y Wolfgang Schwanitz en su libro Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle East,[25] cuya portada muestra a Husseini, sonriente y satisfecho, pasando revista de sus tropas genocidas de la SS. Y es esto: la afinidad y colaboración entusiasta entre yihadistas y nazis durante la Segunda Guerra Mundial fue la cosa más normal. Lo notable del caso Husseini no fue su colaboración, sino los alcances escalofriantes de sus aventuras con los nazis y su responsabilidad suprema en la gran matanza antijudía.

Dicha responsabilidad no la entienden quienes, en Londres, Nueva York, o México, hacen porras en las calles ‘a favor’ de una ‘Palestina libre,’ creyendo que apoyan a los árabes palestinos y que se redimen como buenos ‘progresistas.’ No entienden porque los grandes medios, las ONGs, y los gobiernos del mundo han suprimido esta historia.

¿Por qué? ¿Por qué no explican nuestras autoridades que Hajj Amín al Husseini, padre fundador del ‘movimiento palestino,’ fue un gran exterminador nazi de judíos? ¿Sería porque el movimiento palestino ahora es distinto? ¿Sería porque Husseini ya no es relevante?

Es totalmente relevante.

Le han dicho a la gente que el conflicto en Oriente Medio es por territorio. Fake news: no es verdad. Esto lo dejó muy claro el propio Husseini, cuando la ONU, luego de que Husseini exterimara a los judíos europeos, votó en 1947 partir el Mandato de Palestina en dos Estados, uno para los judíos y un segundo Estado para los árabes palestinos (el primero, Jordania, ya se había llevado 3/4 partes del Mandato original). A nombre de todos los palestinos, Husseini dijo que no—no quería un Estado—. Quería negárselo a los judíos. Su seguidor, Azzam Pasha, secretario general de la Liga Árabe, anunció en público—orgulloso—que de establecerse un Estado judío, por pequeño que fuera, seguiría “una guerra de exterminio” antijudía.[26] Otra.



Pero los Estados árabes combinados perdieron la Guerra de 1948 contra un puñado de israelíes peleando sin artillería pesada. Entonces Husseini, en los 1950, creó Al Fatah para conseguir la meta que, según las minutas de los nazis, Husseini y Hitler pactaron en Berlín aquel día que se conocieron: “la destrucción del elemento judío que reside en la esfera árabe bajo protección del poder británico,” es decir, el exterminio de todos los judíos que viven en lo que ahora es Israel.

Alcanzar dicha meta requiere envenenar las mentes de los árabes palestinos—desde chiquillos, para que no resistan—y esclavizarlos a una cultura de muerte. A eso se ha dedicado Fatah, hija pródiga de Husseini, que se tragó a la OLP y ahora se hace llamar ‘Autoridad Palestina’[27]. Y desde hace mucho lo logró, como dejó claro un reporte de Newsweek fechado 1977.

Israel tenía entonces diez años gobernando Judea & Samaria y Gaza, luego de que Gamal Abdel Nasser de Egipto, aliado con otros Estados árabes, lanzara en 1967 una guerra genocida anunciada—otra—y perdiera. Bajo gobierno israelí, las condiciones objetivas de los árabes palestinos en los territorios disputados—en empleo, ingreso, comercio, derechos civiles, y libertades democráticas—habían “pegado un brinco” hacia arriba, reportaba Newsweek. Esto repetía el patrón de principios de siglo, cuando el arribo de sionistas había bendecido a los campesinos árabes, o felahin. “Sin embargo,” relataba Newsweek, “los árabes dicen nunca haber sido más infelices.”[28] Habían sido inoculados, ahora sí, con décadas de adoctrinamiento a manos de los seguidores del recién fallecido Husseini, y eran ideológicamente inmunes, ya, a los hechos objetivos.

El adoctrinamiento

La expresión dramática de aquel adoctrinamiento puede verse hoy en las escuelas de la ‘Autoridad Palestina’ en Judea & Samaria, donde chiquillos árabes aprenden a decir—bajo la mirada orgullosa de sus tutores—que su mayor anhelo para cuando ‘sean grandes’ es convertirse en shahid, es decir, en ‘mártires’ que destruyen sus propias vidas con tal de llevarse algunos judíos.[29] La ‘Autoridad Palestina,’ en su canal de televisión, presume orgullosa las entrevistas con chiquillos que apenas balbucean pero ya entienden lo glorioso que será destruir sus vidas asesinando judíos, sus ‘enemigos.’[30] Hay que verlo para creerlo.

Lo que más me dolió fue un programa para niños donde la ‘tutora,’ una jovencita, habla con dos pequeñuelas, muy tiernas (5 años a lo sumo).

TUTORA: ¿Qué hace un policía?

MUÑECO [con voz de pito]: Atrapa ladrones y gente que se porta mal.

TUTORA: Y mata judíos, ¿verdad?

NIÑAS [sonriendo]: Sí.

TUTORA: ¿Quieren ser como él?

NIÑAS [Asienten con la cabeza].

TUTORA: ¡Cuando crezcan, Alá lo quiera!

NIÑA: Para que pueda yo disparar a los judíos.

[El muñeco exclama contento.]

TUTORA: ¿A todos? ¿A todos?

NIÑA [sonriendo]: Sí.

TUTORA [complacida]: Muy bien.[31]

A todos. Desde chicos aprenden cuál es la meta final: genocidio.

Los mismos niños son utilizados como bombarderos suicidas. Sus padres, sus tíos, sus maestros—todos adoctrinados por el mismo sistema—los ofrecen orgullosos al sacrificio humano.[32] Para dicho fin, y otros también, son primero entrenados como soldados desde muy pequeños.

La ONU lo niega. En su documento de 2001 sobre este tema afirma: “no hay entrenamiento militar de niños en las escuelas normales [de la Autoridad Palestina].” Dichas escuelas son todo menos normales, pero en todo caso la ONU enseguida concede:

“Empero, en el verano de 2000 se estimó que casi 50,000 niños [palestinos] habían sido enrolados en campos militares que incluían disciplina militar y entrenamiento con armas ligeras. Estos fueron organizados principalmente por una institución gubernamental [de la ‘Autoridad Palestina’] llamada Unidad de Tutoría Política y Entrenamiento.”[33]

Son campamentos de verano:

“El New York Times reportó que más de 25,000 niños palestinos en tan sólo un verano asistieron a [tan sólo] un campamento que enseñaba cómo secuestrar y emboscar, así como el uso de armas y otras competencias necesarias para la guerrilla.”[34]

Nuevamente hay que verlo para creerlo. Un video muy útil muestra a Yasser Arafat (líder de OLP/Fatah) retando, “¡Deme pruebas!”, a una mujer que le pregunta sobre el entrenamiento militar que impone a los niños palestinos. El resto del video presenta las pruebas.[35]

Para motivar la participación masiva—ya sea activa, de apoyo secundario, o de apoyo moral—en los ataques terroristas, la Autoridad Palestina vierte muchísimo dinero, como prioridad principal, en convertir al terrorismo en un camino seguro—casi el único—para el enriquecimiento y prestigio de las familias palestinas, como documenta el periodista e historiador Edwin Black.[36]

Bien dijo Golda Meir, primer ministro israelí: “La paz llegará cuando los árabes amen a sus propios hijos más de lo que nos odian a nosotros.”

¿A nadie le preocupa esto?

Ahora bien, todo el material aquí aludido está fácilmente accesible, desde hace muchísimos años, para periodistas, militantes de ONGs, y funcionarios de gobierno de todo el mundo, incluidos sus representantes en la ONU. ¿Dónde están entonces—me pregunto—los abogados sollozantes de los árabes palestinos para denunciar este atraco contra generaciones enteras de niños?

Qué ruido se escuchó—¡y bien hecho!—contra los sacerdotes católicos pederastas. Obviamente hay quien se preocupa por los niños católicos. Pero ¿por qué nadie defiende a los niños palestinos? ¿Será que nadie se ofende de ver que les enseñen (¡en la tele! ¡en la escuela!) a desear y amar su muerte? ¿Será que nadie se ofende de ver que, siendo todavía niños, los agreguen a las filas de terroristas asalariados por la propia ‘Autoridad Palestina,’ y que sacrifiquen sus mentes, cuerpos, y vidas en el altar del odio? ¿Nadie?

No—no sería correcto decir ‘nadie’—. Sí he visto mucha preocupación por parte de organizaciones israelíes como Palestinian Media Watchy MEMRI. Quienes ahí laboran, dedicados a monitorear los medios y las escuelas de la Autoridad Palestina, son casi los únicos en lamentar—con dolor genuino—la destrucción de la cultura y futuro palestinos.

Y también hay algunos árabes palestinos—totalmente desamparados por los occidentales que se auto proclaman ‘pro palestinos’—que se preocupan por sus niños y resisten el programa de adoctrinamiento. Sus ‘líderes’ les propinan muerte para que otros entiendan que ahí nadie se sale de la raya. Cualquiera que resista a la Autoridad Palestina es llamado ‘colaborador’ (con los israelíes) para ser luego visitado por sus hampones.[37]

Pero la ONU, nada. No se ve a la ONU, supuesto guardián de los derechos humanos, emitir la denuncia que toca. ¿Por qué será?

¿Será que los árabes palestinos no son realmente interesantes—en sí—para casi nadie? ¿Será que estamos realmente interesados, y nada más, en los judíos?

¿Será que ONGs, gobiernos musulmanes, grandes medios, terroristas yihadistas, gobiernos occidentales, izquierdas comunistas, izquierdas progresistas, izquierdas moderadas, neonazis, la Iglesia Católica, la ONU, etcétera, están todos ‘a favor’ de los palestinos porque eso los coloca en contra de los judíos?

¿Acaso seguimos siendo la misma civilización antisemita que durante siglos ha organizado enormes matanzas de judíos? ¿Será por eso que el presunto ‘apoyo a los palestinos’ se expresa ahora, en las calles de Nueva York (¡válgame!), con ataques violentos a civiles judíos?

¿Será que preferimos convencernos de la supuesta perfidia de los judíos para que nosotros, hijos de una ‘civilización’ que los extermina, podamos—mojigatos y santurrones—propinarles sermones (y macanazos)?

¿Será que no soportamos la culpa y la vergüenza que arrastra nuestra cultura y por eso queremos decir que hemos tenido razón, que los judíos habrán de merecer la siguiente gran matanza, y así disculpar las anteriores? ¿Será….?

¿Acaso no existe, en nuestro fuero interno, la menor intención de cobrar sentido y trascender nuestra historia?

Prefiero pensar, para beneficio de nuestras almas, que los antisemitas violentos son pocos y que el problema del resto es que no tenemos acceso fácil a los hechos. Prefiero pensar que hemos sido víctimas—como los niños palestinos—de un gran programa de guerra psicológica que administra nuestra realidad, preparando así la siguiente gran matanza antijudía, de nuevo organizada—como la anterior—por las élites de poder occidentales y musulmanas.

Dichas élites occidentales y musulmanas son ‘la ONU.’ Y sus intenciones quedan expuestas en esta imagen que nos vale mil palabras: en 2015 la ONU se vio forzada a admitir que Hamas y/o Yihad Islámica en Gaza usan, como almacenes y plataformas de lanzamiento de misiles, las escuelas infantiles de UNRWA.[38]

¿Cuál es la lección profunda?

La lección profunda es ésta: los antisemitas siempre lastiman a su propia gente y la adoctrinan para que ella misma se haga daño. Los ‘líderes’ palestinos esclavizan, adoctrinan, y asesinan a su gente tal y como Adolfo Hitler esclavizó, adoctrinó, y asesinó a los alemanes. Primero a los alemanes y luego a otros occidentales. Con la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató entre 5 y 6 millones de judíos, cierto. Y ¿qué creen? También mató a más de 54 millones de no judíos . Y a cientos de millones más—de no judíos, ojo—les arrebató todas sus libertades: los convirtió en esclavos.

El antisemitismo es veneno para el judío—¿y para el no judío? ¡también!—.

Luego de otra gran matanza antijudía, y de otro gran colapso de Occidente, ¿qué será de nosotros, los occidentales? Seremos esclavos, como ya son los palestinos. Es un asunto estructural, estratégico, y táctico: nos seducen al antisemitismo para con ello destruirnos. Si lo hubiésemos ententido la vez anterior, y hubiésemos enfrentado con entereza a los antisemitas, nos hubiésemos ahorrado una guerra mundial.

Urge integrar esta lección; a punto estamos de repetir la historia. Pues los ayatolás iraníes—cuyo régimen fue creado por OLP/Fatah (otro detalle que nunca te explican)—ya están en la puerta de Israel, buscando armas nucleares, y prometiendo repetir el genocidio. Pero los occidentales de a pie, sin entender, salen a las calles a exigir más poder para OLP/Fatah, cuyos vástagos iraníes preparan la destrucción de Israel y después la nuestra (no es un secreto—lo anuncian en voz alta—).

La defensa de un Occidente libre, luego entonces, empieza con la defensa de los árabes palestinos—es decir, con la denuncia de los antisemitas que los gobiernan—. Estamos a tiempo todavía.

Francisco Gil-White es el investigador más citado del ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México) y autor de Hajj Amín al Husseini: Palestina y los Nazis, primer volumen de su serie, El Colapso de Occidente: el Siguiente Holocausto y sus Consecuencias.

