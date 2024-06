Portavoz del Partido Comunista Chino (PCC): Los ejercicios del Ejército Popular de Liberación (EPL) alrededor de Taiwán continuarán hasta que cesen las provocaciones

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Taiwán informó que el PCCh renovó su actividad militar cerca de la isla. Zhu Fenglian, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, dijo que «mientras continúen las provocaciones por la ‘independencia de Taiwán’, las acciones del Ejército Popular de Liberación (EPL) para defender la soberanía nacional y la integridad territorial no se detendrán».

Tras el discurso inaugural del presidente taiwanés Lai Ching-te, en el que se destacó la soberanía de Taiwán, el EPL lanzó en la mañana del 23 de mayo de 2024 un ejercicio militar de dos días de duración, denominado Joint Sword-2024ª. El ejercicio rodeó la isla de Taiwán (al norte, sur y este de Taiwán, así como áreas alrededor de las islas de Kinmen, Matsu, Wuqiu y Dongyin, que están ubicadas en el Estrecho de Taiwán) en una medida destinada a «castigar» a las fuerzas secesionistas de la «independencia de Taiwán». [1] Sin embargo, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán ha detectado actividades del EPL en todo Taiwán incluso después del final de los ejercicios.

Vale la pena señalar que, el 24 de mayo, el mismo día de los ejercicios Sword-2024A, Filipinas dijo que el «barco guardacostas más grande del mundo» perteneciente a China entró en el Mar de Filipinas Occidental cerca de Scarborough (Panatag) Shoal en un movimiento destinado a «afirmar su dominio» y «ampliar su ocupación de facto» allí.[2]

Taiwán detecta actividades del EPL después de simulacros conjuntos Sword-2024A

El 29 de mayo de 2024, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán escribió en su cuenta de Twitter: «En total, se detectaron 28 aviones del EPL (incluidos SU-30, Y-8, UAV, etc.) desde las 15.20 horas de hoy. De ellos, 18 cruzaron la línea media del Estrecho de Taiwán y entraron en las partes norte, centro y suroeste de la ADIZ de Taiwán realizando patrullas de combate conjuntas junto con buques del PLAN.» [3]

Pocas horas antes, el 29 de mayo, escribió: «13 aviones #PLA, 5 buques PLAN y 4 buques CCG que operaban alrededor de #Taiwán fueron detectados hasta las 6 a.m. de hoy. Tres de los aviones cruzaron la línea media del Estrecho de #Taiwán y entraron a SW y SE ADIZ de Taiwán. #ROCArmedForces han monitoreado la situación y respondido en consecuencia». [4]

El 28 de mayo de 2024, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán escribió en su cuenta de Twitter: «3 aviones PLA, 7 buques PLAN y 4 buques CCG operando alrededor de Taiwán fueron detectados hasta las 6 a.m. (UTC+8) de hoy. Tres de los aviones cruzaron la línea mediana y entraron en nuestra ADIZ suroeste. Las Fuerzas Armadas de la ROCA monitorearon la situación y resondieron en consecuencia».[5]

El 27 de mayo de 2024, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán escribió en su cuenta de Twitter: «21 aviones PLA, 11 buques PLAN y 4 buques CCG operando alrededor de Taiwán fueron detectados hasta las 6 a.m. (UTC+8) de hoy. 10 de los aviones entraron en la ADIZ del suroeste y sureste de Taiwán, las #ROCArmedForces han monitorearon la situación y respondieron en consecuencia».[6]

El 26 de mayo de 2024, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán escribió en su cuenta de Twitter: «7 aviones PLA, 14 buques PLAN y 4 buques CCG operando alrededor de #Taiwán fueron detectados hasta las 6 a.m. (UTC+8) de hoy. #ROCArmedForces tiene supervisó la situación y respondió en consecuencia.»[7]

El 25 de mayo de 2024, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán escribió en su cuenta de Twitter: «62 aviones PLA y 27 buques PLAN que operaban alrededor de #Taiwán fueron detectados hasta las 6 a.m. de hoy. 47 de los aviones cruzaron la línea media del Estrecho de #Taiwán y entraron en el suroeste, sureste y ADIZ oriental de Taiwán, las #ROCArmedForces monitorearon la situación y respondieron en consecuencia».

Portavoz del ministro de Relaciones Exteriores de China: «Cualquiera que intente desafiar el principio de Una sola China fracasará invariablemente»

Durante la conferencia de prensa diaria del 28 de mayo de 2024, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, destacó una vez más que los ejercicios del PCC alrededor de la isla de Taiwán son una «respuesta punitiva decidida a la provocación por la ‘independencia de Taiwán’ realizada por el líder de la región de Taiwán. en su discurso del 20 de mayo»[8] y «una seria advertencia a las fuerzas externas que conspiran y apoyan la ‘independencia de Taiwán’ e interfieren en los asuntos internos de China».[9]

Phoenix TV: «Se ha informado que el portavoz del Departamento de Estado norteamericano emitió una declaración el fin de semana pasado y expresó ‘preocupación por los ejercicios militares conjuntos del Ejército Popular de Liberación alrededor de Taiwán’. ¿Cuál es su comentario al respecto?»

Mao Ning: «La cuestión de Taiwán es un asunto puramente interno de China que no admite interferencia externa. Estados Unidos no tiene derecho a hacer comentarios irresponsables al respecto. Nuestros ejercicios conjuntos alrededor de la isla de Taiwán son una resuelta respuesta punitiva a la provocación por la ‘independencia de Taiwán’ hecha por el líder de la región de Taiwán en su discurso del 20 de mayo y una seria advertencia a las fuerzas externas que conspiran y apoyan la «independencia de Taiwán» e interfieren en los asuntos internos de China. Es una medida justa para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial, necesaria, legítima y plenamente coherente con el derecho internacional y las prácticas comunes”.

«Después de asumir el cargo, el líder de la región de Taiwán ni siquiera esperó antes de dejar al descubierto su verdadera identidad como separatista por la ‘independencia de Taiwán’. Su discurso del 20 de mayo es una declaración de su agenda para la «independencia de Taiwán», que revela plenamente su naturaleza como «trabajador por la independencia de Taiwán». Lo que ha sucedido muestra una vez más que el cambio más peligroso en el estatus quo a través del Estrecho y la mayor fuente de daño a la paz a través del Estrecho son las medidas separatistas para la «independencia de Taiwán» y la connivencia y el apoyo de las fuerzas externas encabezadas por Estados Unidos”.

«Haciendo caso omiso de la firme oposición de China, Estados Unidos es el que actuó equivocadamente primero al enviar una delegación y emitir una declaración de felicitación del secretario de Estado por la llamada ‘ceremonia de inauguración’, que envió una señal seriamente equivocada a ‘Taiwán’. La acusación infundada que Estados Unidos hizo entonces contra las medidas legales y legítimas de China para defender la soberanía nacional y la integridad territorial no hizo más que agravar su error. Instamos a Estados Unidos a reconocer plenamente la naturaleza fundamental y la peligrosa ambición de las fuerzas separatistas de la ‘independencia de Taiwán’ y los graves daños y enormes riesgos que el separatismo de la ‘independencia de Taiwán’ supone para la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y para las relaciones entre China y Estados Unidos. También exigimos respetar seriamente el principio de Una sola China y los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos, honrar el compromiso asumido por los líderes estadounidenses sobre la cuestión de Taiwán y dejar de envalentonar y apoyar a las fuerzas separatistas a favor de la ‘independencia de Taiwán’ en cualquier forma”.

«Nuestra determinación de defender nuestra soberanía e integridad territorial no flaqueará. Nuestra determinación de oponernos a la interferencia externa en los asuntos internos de China no cambiará. La ‘independencia de Taiwán’ no conducirá a ninguna parte y cualquiera que juegue con fuego apoyando la ‘independencia de Taiwán’ terminará quemado». Cualquiera que intente desafiar el principio de Una sola China fracasará invariablemente».

