Esta serie está en HBO Max.

Desde el minuto uno esta serie nos cautiva, comienza con una boda, que a los pocos minutos deviene en una tragedia. ¿Cómo puede ocurrir un asesinato en el momento de cortar el pastel de boda? Esta serie es un ejemplo de la industria audiovisual israelí. Pocos capítulos, con escenas filmadas en ciudades. Esta serie de seis capítulos es implacable dando señales de lo que va a acontecer y te mantendrá adivinando hasta el último minuto.

Filmado tanto en Israel como en Francia, POSSESSIONS es un thriller psicológico (con un poco de historia de amor ) que HBO Max adquirió de una popular productora francesa llamada STUDIOCANAL.

Sigue a Nathalie, perfectamente interpretada por la talentosa Nadia Tereszkiewicz. Se mudó a Israel con su familia y se enamoró de un apuesto hombre israelí Eran (Imri Biton). Después de un romance breve pero apasionado, se casan. Su madre, interpretada por Dominique Valadié, está en contra de la unión matrimonial. Habiendo crecido en la pequeña isla de Djerba, sus costumbres y valores son tradicionales, y está convencida de que es un error. La madre de Nathalie se la muestra como una mujer anclada en la supersticiosa desde la primera escena de la serie. Ya en el primer capítulo hay una escena en una quema de objetos que es llamativa para el espectador occidental. Esto le da un toque misterioso a la serie, y muestra el mix de culturas. Con constantes menciones de Djerba, un lugar del que nunca había oído hablar, que parecía proporcionar contexto y motivación a los personajes, lugar que según Wikipedia, los judíos han vivido durante más de 2.500 años.

Algunos creen que Djerba (en Tunez) es la isla de los comedores de loto en la "Odisea" de Homero, donde los habitantes olvidaron sus hogares y sus seres queridos después de ingerir flores y frutas de loto narcóticas. Se dice que el gran pensador judío Maimónides elogió a Djerba por su fe, pero expresó una baja opinión sobre las supersticiones y la capacidad espiritual de Djerba.

Nathalie mientras intenta demostrar su inocencia a las autoridades locales. No recuerda nada de los dolorosos acontecimientos de esa noche. Después de que se les asigne un representante del consulado francés llamado Karim, interpretado por Reda Kateb, comienzan a ahondar en su mente para contar los eventos de la noche solo para descubrir secretos no solo de ella, sino de toda su familia. Finalmente, enamorándose de la hermosa Nathalie, Karim tiene que decidir si realmente ella es capaz de asesinar o si es la víctima desde el principio.

Cada episodio termina sin problemas para garantizar que el espectador continúe enganchado. Siempre pensando que tienes todas las cosas resueltas hasta que te muestran una y otra vez que estabas equivocado. La serie te mantendrá adivinando y la historia está llena con giros y detalles. Te preguntarás más de una vez "¿Cómo puede ser eso?" "¿Quién más tiene que morir antes de resolver este misterio?" Míralo. Vale la pena cada minuto.

POSSESSIONS también nos da una mirada genuina al judaísmo y las costumbres israelíes como yibbum y halizah.

La recomiendo. Siempre me han gustado las películas extranjeras, ya que te permite conocer y aprender... POSESIONES te llevará en un viaje que no solo tiene que resolver un asesinato, sino que también te pregunta: "¿Qué tan doloroso es encontrar el amor verdadero, de verdad?"

La serie nos habla del matrimonio levirato:

Yibbum: Levirate Marriage

"Si los hermanos viven juntos, y uno de ellos muere sin hijos, la esposa del difunto no se casará con un forastero. El hermano de su esposo debe acudir a ella y tomarla como su esposa en un matrimonio de levirato. El primogénito que ella dé a luz entonces perpetuará el nombre del hermano muerto, para que su nombre no sea borrado de Israel "- Deuteronomio 25: 5-6.

La alternativa de Chalitzah

Pero si el hombre no desea tomar a la esposa de su hermano, la esposa del hermano subirá a la puerta de los ancianos, y dirá: "El hermano de mi esposo se ha negado a perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no desea realizar el obligación del hermano de un marido conmigo ". Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán, y él se levantará y dirá: "No quiero llevarla". Entonces la mujer de su hermano se le acercará ante los ojos de los ancianos y le quitará el zapato del pie. Y escupirá delante de él y declarará: "¡Así se hará con el hombre que no edifique la casa de su hermano! Y esa familia se llamará en Israel 'la casa del que se ha quitado el calzado'". Deuteronomio. 25: 7-10.

Si el hermano del difunto no desea casarse con la viuda, o ella no quiere casarse con él, un divorcio estándar es insuficiente para romper su vínculo. En cambio, realizan un procedimiento conocido como Chalitzah, que significa remoción; en este caso, el retiro del zapato del cuñado. Solo después de que se haya completado la ceremonia de Chalitzah, la viuda podrá casarse con otra persona.

Estos conceptos han sido extraídos de chabad.org.