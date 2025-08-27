Preguntas esenciales que no se le hacen a las naciones que reconocerán un Estado palestino planificado

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En la actualidad, hay una serie de preguntas esenciales que no se le plantean a las naciones que reconocerán un Estado palestino planificado.

Los periodistas deberían plantear estas preguntas a los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Francia, Noruega, Canadá, Australia y Nueva Zelanda:

El Estado palestino planificado:

¿Abolirá la Carta Palestina, que ordena la destrucción de Israel?

¿Revocará la ley que garantiza salarios a cualquiera que asesine a un judío?

¿Eliminará los textos que glorifican a quienes asesinan a judíos?

¿Eliminará los materiales educativos que glorifican el asesinato de judíos?

En los mapas del futuro Estado palestino, ¿aparecerá junto a él el Estado de Israel?

¿Cancelará el lema del “derecho al retorno mediante la lucha armada”?

¿Realmente respetará la Constitución del Estado Palestino basada en la ley Sharia coránica?

CONTEXTO

En 2003, el embajador del Vaticano en Tierra Santa, el arzobispo Monseñor Pietro Sambi, conocido como el Nuncio Papal, advirtió a una delegación del Congreso de Estados Unidos que la nueva constitución del Estado palestino, financiada por USAID, no preveía estatus jurídico alguno para ninguna religión que no fuera el Islam en la emergente entidad árabe palestina.

Cubrí esa reunión informativa para el periódico israelí Makor Rishon y para FrontPage Magazine .

En esa reunión informativa, el Nuncio Papal expresó a los legisladores estadounidenses de visita su preocupación por el hecho de que la Autoridad Palestina había adoptado la ley islámica Sharia, basada en el modelo de la Sharia de los edictos coránicos tal como se practica en Irán o en Arabia Saudita.

El artículo 5 de la Constitución oficial del Estado palestino establece lo siguiente: El árabe y el islam son la lengua y la religión oficiales palestinas. El cristianismo y todas las demás religiones monoteístas serán igualmente veneradas y respetadas.

En otras palabras, como señaló el arzobispo Sambi, a otras religiones, como el cristianismo, por no mencionar el judaísmo, se les negó todo estatus jurídico bajo la Constitución del Estado palestino.

El estatus del Islam como religión oficial de cualquier futura entidad árabe palestina también se expresa en el artículo 7de la Constitución oficial del Estado palestino, que establece que:

Los principios de la sharia islámica constituyen una fuente fundamental de legislación. Los asuntos civiles y religiosos de los seguidores de religiones monoteístas se organizarán de conformidad con sus enseñanzas y confesiones religiosas, dentro del marco de la ley, preservando al mismo tiempo la unidad e independencia del pueblo palestino.

Se puede acceder a la traducción y el análisis de la constitución palestina en: https://israelbehindthenews.com/?s=Palestinian%20State%20Constitution.

Las naciones islámicas que han adoptado la ley Sharia han establecido la supremacía absoluta de los musulmanes sobre los no musulmanes como cuestión de ley.

Lo que preocupaba al arzobispo era que todas las iglesias y escuelas cristianas quedaran bajo la autoridad arbitraria de la Ley Fundamental Islámica, que, en el mejor de los casos, no permite nada más que la tolerancia hacia otras religiones.

USAID financió la creación de la Constitución del Estado de la AP, lo que significó la imposición de la Ley Islámica en toda la jurisdicción de la Autoridad Palestina.

Un estudio de investigación publicado por el Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén, titulado ” Los cristianos asediados” , señala que en Egipto las escuelas musulmanas, pero no las cristianas, reciben financiación estatal. “Es casi imposible restaurar o construir nuevas iglesias… Los cristianos son frecuentemente marginados o insultados en público, y las leyes prohíben las conversiones musulmanas al cristianismo”.

En otras palabras, USAID fomentó un estado totalitario islámico de Palestina, carente de libertad religiosa y de derechos humanos.