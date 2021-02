La Dra. Lemus-Martin es Doctora en Biología Molecular y Celular por la Universidad de Oxford , además posee una Maestría en Oncologia Molecular por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid.

¿Por qué de repente salieron todas?

¿Cuál es la diferencia de las vacunas? (no a nivel científico)

¿Qué vacunas tiene México?

Si pudieras ir al súper y comprar una, ¿cuál comprarías?

¿En ese caso que sabes de la Sputnik V?

-¿Hay voces que han reclamado falta de información, porque no se habían dado a conocer el informe técnico con datos preliminares de dicha fase 3, aunque no descartan que Sputnik V sí pueda dar buenos resultados.?

- ¿Y la vacuna china?

- ¿Quién realmente autoriza las vacunas? y ¿Cuáles son las voces autorizadas?

-¿Por qué la Unión europea no ha autorizado la vacuna Sputnik V?

- ¿Van a haber vacunas mexicanas?

-¿Hay diferencias entre seguridad entre las vacunas?

- ¿Para el proceso de vacunación que es lo más eficiente?, ¿Se podrá, por ejemplo, que se lleven vacunas a un lugar central y de ahí alguien recoja, monte su centro de vacunación, podría ser en una escuela, Farmacias, deportivo, Centro Comercial etc. y vacune a cientos de personas en otro lado?

Por ahí también hay rumores de que se podrían presentar vacunas piratas o adulteradas, ¿Cómo cuidarse de esto?

- ¿Qué vacuna se puede poner en mayores de 65?

- ¿Qué pasa con quien se aplicó una sola dosis?

-Ya vacunado ¿Te puedes contagiar?

-¿Quién no se puede vacunar y debemos seguir cuidándonos una vez vacunados?

- ¿Si soy alérgico/ estoy embarazada/ tengo enfermedades/ soy inmunocomprometido me puedo vacunar?

¿Los niños y adolescentes se van a poder vacunar?

Hay quien dicen que mejor esperar antes de vacunarse, ¿Es correcto?

-¿Hay probabilidad de que se tengan secuelas con la vacuna?

- ¿Se tiene idea de cada cuanto habrá que vacunarse o se sabrá hasta que se infecten los primeros que ya estaban vacunados?