Diario Judío México - Platicando con algunas personas, se percibe una preocupación generalizada acerca de los acontecimientos que suceden en la actualidad: confusión, pesimismo y un miedo paralizante. No se sabe cuál es la verdad, pero las noticias espantan. Parece que una fuerza incomprensible ha entrado en acción y el mundo a mí alrededor se ha transformado.

El paisaje ha cambiado, me tengo que adaptar rápidamente a la forma de ser de este mundo. Igual que un animal liberado en un nuevo bosque. Para protegerme y sobrevivir, tengo que comprender las nuevas reglas y amoldarme a ellas. Nadie me ha preguntado, parece que mi opinión no cuenta. Nos puede invadir un miedo al futuro, se siente una desolación, un desamparo, ¿A quién acudir para buscar protección? ¿Existe? ¿Hay quien me cuide? Una respuesta generalizad es: “que solo y espantada me siento para enfrentar el futuro”, ¿De dónde puedo agarrarme? Es personal la respuesta.

Las conversaciones han perdido en calidad, son pocas las personas capaces de platicar a corazón abierto. En ocasiones, platicar con otras personas nos puede abrir un camino en el cual no habíamos pensado. Hay grupos de reflexión, manejados por algún especialista que funcionan. Varias cabezas piensan más que una. En el mundo sobra gente dispuesta a hablar y falta gente capaz de escuchar, todos tenemos que buscar a alguien dispuesto a escucharnos y nosotros a ellos. Hay mucha gente alrededor pero no todos tienen la capacidad de prestar atención; siempre hay una oreja que nos presta atención, hay que buscarla.

Para quienes nacimos en la década de los cuarentas y cincuentas o antes. él mundo se ha transformado. Nuestro trabajo no es pelear contra lo que existe, sino ver la manera de seguir perteneciendo, con nuestros valores personales aunque parezcan anticuados. Me hice mayor, mis amigos lo hicieron igual, somos la generación de los viejos. Descubrí que en cualquier momento y sin causa aparente, todo aquello que creemos estable puede desajustarse, desviarse, torcer su rumbo y empezar a cambiar. Se produce cierta confusión en los sentimientos. Cambia el paisaje y cambian las reglas.

Cambios tecnológicos y costumbristas. Los juegos que aquellos niños jugaban, ahora producen risas burlonas en algunos niños “modernos”. Hay abuelos que comentan que los regalos que llevan a sus nietos producen desinterés. Hay pequeños que se atreven a decir, Abuelo, abuela, estos es anticuado, no me gusta. Otros toman el regalo con atención y lo meten en el baúl de las antigüedades que no se volverán a tocar.

Se observan situaciones sorprendentes, las reuniones de amigos, la relación interpersonal, cálida y cercana, se ha cambiado por conversaciones a través de aparatos modernos. Nos advierten que las llamadas pueden ser grabadas o espiadas. ¡Qué miedo, que inseguridad! Me siento desnuda ante un mundo persecutorio, no puedo hacer nada por cambiarlo. La tensión me agota, me produce desasosiego sentir esa confusión. No son los acontecimientos de la vida lo que nos causa tensión sino nuestra resistencia a aceptarlos. Hay que respirar varias veces y reconocer la fuerza que tenemos para seguir adelante.

Soy el resultado de políticas que me convierten en un ser temeroso y angustiado. Asumo que hay cosas sobre las que no tengo control, pero tengo que aprender a dirigir en forma positiva mi respuesta ante los cambios. La esencia de la vida, es enfrentar los retos y sobreponerse a ellos. Cada vez que se logra hay un sentimiento de crecimiento profundo y duradero. El entusiasmo por alcanzar ciertas metas, es la gasolina que empodera tus acciones y te ayuda a ordenar el mundo de acuerdo a la situación que se vive. Cada éxito que has tenido es un recurso para toda tu vida, promueve buenos sentimientos recordar tus éxitos de forma modesta; El entusiasmo es el antídoto de posponer las cosas y dar valor a lo que sí se tiene. Cada persona trae algo en su canastita.

Hay personas que son entusiastas por naturaleza, tienen la capacidad para buscar. El aprender a tener entusiasmo para planear y alimentarse con emociones positivas es un trabajo personal. Los que tienen esta naturaleza necesitan menos esfuerzo personal que quienes tienden a ser menos entusiastas para llevar a cabo sus proyectos. Sin embargo, todos lo podemos hacer. Cuando Luisa se siente demasiado preocupada, respira y se repite “todo va a estar bien” y le llega un sentimiento alegre que reconforta. . Estar vivo es el mayor bien que uno puede tener. Nos cuesta trabajo valorar que respiramos y es gratis. Si sonríes cuando lo haces es un punto a tu favor. Esto no siempre puede ser apreciado por las personas por que lo damos por hecho, sin apreciar ese gran regalo otorgado.

Todos hablamos con nosotros mismos nos demos cuenta de ello o no, esto se llama pensamiento. Hay que trabajar para lograr tener unos pensamientos positivos, subir el tono de esa voz que promueve una mejor calidad de vida. Casi todos tenemos un repertorio de cosas importantes que hemos llevado a cabo. El entusiasmo debe ser natural. Los seres humanos buscamos orden y estabilidad tratando de que el desorden sea menor; sin embargo cuando este surge, se pueden romper barreras internas con rapidez y surgen sentimientos de miedo y desamparo. Las tinieblas del interior aprovechan cualquier excusa para emerger y en ocasiones tienen al pánico por compañero.

Hay sucesos que nos afectan y es obligación personal ejercer la fuerza de voluntad contra la influencia del mismo, evitar que atraviese nuestros corazones y mentes. Esa fuerza de voluntad puede ejercer tensión y producir cansancio, podemos descansar pero no claudicar. . La vida no tiene una respuesta sencilla, sobre todo cuando mis referencias van cambiando.

