Presidente de la OSM: «Necesitamos fortalecer nuestra identidad judía y nuestra voluntad de unirnos como un solo pueblo porque solo así lograremos superar este difícil período»

A 19 meses de la Masacre del 7 de Octubre y sus consecuencias, tanto en Israel como en la Diáspora, Itongadol entrevistó al presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaakov ​Hagoel, para conocer su mirada al respecto y sobre otras problemáticas que aquejan al mundo judío.

– ¿Por qué el Jidón HaTanaj es tan importante?Hay dos puntos: las raíces, el principio, y las futuras generaciones…

– No hay dudas de que nuestro pueblo, ante todo, está aquí. Nuestro vínculo es la Torá y creemos que cuantos más adolescentes, y también jóvenes, se involucren con la Torá y conozcan las cosas, su vínculo con el Pueblo de Israel y el Estado de Israel será mucho mejor. Y no tengo dudas de, y lo vimos en el último Iom Haatzmaut, qué lindo es que jóvenes judíos de todo el mundo vinieran, supieran Torá y se identificaron con el tema. Eso sencillamente reconforta el corazón.

– ¿Sucede lo mismo con el idioma hebreo?

– Para nuestro pesar, en la última década, especialmente en Sudamérica, la situación del hebreo es menos favorable. Es menos favorable porque hoy, el deseo de la gente es formar parte de una aldea global, es saber inglés… Y para nuestro pesar, el primer idioma en las escuelas judías es, por supuesto, el castellano, el segundo idioma es el inglés y, en el mejor de los casos, el tercer idioma es el hebreo. Eso significa que el nivel del hebreo, para nuestro pesar, es inferior. Desde la Organización Sionista Mundial invertimos mucho esfuerzo en fortalecer el hebreo, tanto en ulpanim (cursos) como en eventos culturales y para ayudar en general en todo este asunto. Considero que el hebreo es un desafío muy importante para el Pueblo de Israel y es parte de nuestros valores como pueblo.

– Dijo que son como una «startup» (empresa emergente). Eso es realmente muy fuerte. ¿Podría explicarlo?

– (Theodor) Herzl es el emprendedor al que más admiro. Ese hombre, a pesar de que todo el pueblo deseaba permanecer en el exilio, los abuelos de todos nosotros, fue y les dijo: «Amigos: Tenemos el objetivo de regresar al Estado de Israel». Y también fundó una «empresa emergente» llamada «Organización Sionista Mundial», cuyo objetivo era establecer el Estado en 50 años, y así fue… Hasta el día de hoy, la Organización Sionista Mundial hace cosas por el Pueblo de Israel y por el Estado de Israel con el mismo espíritu que Herzl.

– Tras lo ocurrido en Israel, ¿qué opina sobre el antisemitismo en el mundo? ¿Cuál es su mensaje para los líderes mundiales?

– Para nuestro pesar, desde el 7 de Octubre el antisemitismo ha aumentado mucho en el mundo. No hay duda, y también lo vemos en contexto, de que después de la Guerra de Iom Kipur hubo un período de muchísimo antisemitismo. En cuanto los antisemitas identifican una debilidad o una crisis en Israel, alzan la cabeza y van contra nuestros hermanos en el mundo. Todos necesitamos ver cómo nos fortalecernos, tanto nuestra identidad judía como, sin duda, nuestra voluntad de unirnos como un solo pueblo porque solo así lograremos superar este período nada sencillo.

Junto al ex rehen Eli Sharabi.

– ¿Le importa a a la Organización Sionista el antisemitismo en la Diáspora?

– Estamos en vísperas del 39º Congreso Sionista. Desde el primer Congreso Sionista pasaron 38 y somos una organización verdaderamente democrática para conectar a todo el Pueblo de Israel. La semana pasada finalizaron las elecciones en los Estados Unidos, donde votaron 250.000 judíos. Es una cifra sin precedentes… Significa que el pueblo judío quiere sionismo, quiere conectarse con Israel… No tengo duda de que eso está muy relacionado con el efecto del 7 de Octubre… También estamos prontos a las elecciones en la Argentina y allí también espero que muchísima gente quiera formar parte del Movimiento Sionista y conectarse. Este es el momento de que todos participemos y nos conectemos… Soy el representante de Likud Mundial y fui elegido por este para encabezar la Organización Sionista Mundial. Por supuesto, me alegraría que en la Argentina, en primer lugar, muchísimos judíos formen parte de este proceso, y también, si quieren fortalecer mi actividad aquí y que continúe otro mandato, que la gente vote por el Likud en la Argentina. Es muy importante…

– ¿Por qué Yaakov Hagoel es sinónimo de la palabra «Diáspora»? El trabajo que hace es muy importante para la Diáspora y no todos lo entienden… ¿Por qué eso es importante?

– Voy a corregir: yo no veo una «Diáspora», veo un «Pueblo de Israel»… En mi opinión, el niño que vive en Buenos Aires, o en Montevideo, o en Melbourne, o en Tel Aviv, en Netanya, en Jerusalem o en Ariel, son todos judíos y son mi responsabilidad porque como quien está al frente del Movimiento Sionista hoy, debo tratar a todos por igual. Eso es lo que hago y eso es lo que intento lograr: que el Movimiento Sionista Mundial siga tratando a cada judío como tal.

– ¿Eso es algo que impuso usted o la Organización Sionista era para todo el pueblo judío desde el principio?

– La Organización Sionista era para todo el pueblo judío, pero, para mi pesar, había muchísimos públicos con los que la Organización Sionista se conectaba menos. Por ejemplo, las comunidades de sefardíes. Por ejemplo, las comunidades de ortodoxos… Y hoy queremos ampliar la carpa sionista. Cuanto más grande es la carpa sionista, eso le hace bien al Pueblo de Israel. Creo que las elecciones en los Estados Unidos, el hecho que cinco veces más gente fuera a votar que hace 10 años, es algo sin precedentes y es el proceso que estoy liderando para conectar a todo el Pueblo de Israel con el Pueblo de Israel.

– ¿Cree que ser judío hoy es más o igual de difícil que antes?

– Creo que debemos alzar la cabeza con orgullo judío… Nuestros abuelos enfrentaron la Shoá. Enfrentaron que no hubiera un Estado, que no tuviéramos un hogar… Hoy, gracias a D’s, tenemos al Estado de Israel… No es simple. No es fácil. No digo que las cosas sean fáciles, pero seguramente son más fáciles de lo que fueron para nuestros abuelos… El Estado de Israel es el hogar de todos los judíos: de quienes viven allí, de quienes -si D’s quiere- ya vivirán allí y también de quienes nunca vivirán allí. Es el hogar de todos…

Premio del Concurso Mundial de Torah.

– ¿Qué está haciendo la Organización Sionista después del 7 de Octubre?

– Estamos haciendo muchísimas cosas… Primero: hemos asumido la responsabilidad, junto con el gobierno de Israel, de ocuparnos de las familias de los rehenes. Hoy nos estamos ocupando de todas las familias de los rehenes, junto con la Oficina del Primer Ministro. Segundo: en septiembre fundamos siete barrios para (la gente de) los kibutzim que no puede regresar a casa: Beeri, Kfar Aza y otros… Se trata de 900 familias que ahora tienen dónde vivir y formar parte de una comunidad. Es lo mínimo que podíamos hacer… Y seguimos luchando contra el antisemitismo, fortaleciendo la identidad judía, los poblados, el hebreo, y fomentando más emigración a Israel. Nos alegraría queemigren a Israel tantos judíos como sea posible en este tiempo…

– La palabra «aliá» se escucha con mucha fuerza. ¿Por qué es importante ahora?

– Siempre es importante hacer aliá, pero sin duda hoy, cuando el Estado de Israel se encuentra en una de sus mayores crisis, cada judío que emigra a Israel fortalece al Pueblo de Israel, fortalece al Estado de Israel… Son mis hijos, que viven aquí y ven que llegan más olim… Eso nos fortalece y nos da un viento de cola para continuar desarrollando el hogar de todos nosotros.

– ¿Tiene un mensaje para Sudamérica?

– El mensaje, ante todo, es: aunque no hayan emigrado a Israel ni tengan derecho a votar aquí, ustedes tienen un derecho cada cinco años. Un derecho que, a mis ojos, es una obligación. Una obligación moral: influir sobre quiénes serán los líderes, cuál será la agenda del Pueblo de Israel en los próximos cinco años… Insto a todos a venir a votar e influir en el próximo Congreso Sionista. Hoy hay elecciones en casi todo el mundo, especialmente en Sudamérica, y los invito a ser parte de esta importante iniciativa por el Pueblo de Israel. Alcemos todos la cabeza con orgullo judío y fortalezcamos al Pueblo de Israel y al Estado de Israel.