Elli´s Kosher Kitchen: el primer emprendimiento de catering kasher en el Golfo Pérsico. Te lo presentamos aquí.

Llegamos a Elli Kriel porque nos dirigimos primero a su esposo Ross que encabeza la comunidad judía en los Emiratos Arabes Unidos, para solicitarle una entrevista. Ross pidió que esperemos unos días, pero sugirió contactar ya a su esposa. Nos contó el por qué de su sugerencia y sin duda concordamos de inmediato: vale la pena. Elli lanzó en febrero del año pasado el emprendimiento Elli´s Kosher Kitchen, el primer catering de comida kasher en los Emiratos Arabes Unidos y el Golfo en general.

Elli en el Golfo. De fondo, la famosa torre Burj el- Arab

Elli nació en Sudáfrica en los años 70 en una familia de origen griego. Es la mayor de tres hijos. Se conoció con quien hoy su esposo hace algo menos de 20 años. En el 2007 se casaron y desde entonces tuvieron 3 hijos.

Elli y Ross Kriel. Él es el jefe de la comunidad judía local.

Elli es doctorada en Sociología de la universidad de Ciudad del Cabo. Antes de iniciar su negocio de catering kasher, enseñó Sociología en Sudáfrica y Dubai. El tema con el que obtuvo su doctorado era analizar las experiencias de inclusión y exclusión de comunidades minoritarias en contextos multiculturales. Su tesis fue sobre cómo la identidad afecta experiencias de pertenencia en la sociedad, poniendo énfasis en el caso de la comunidad ortodoxa judía en la Sudáfrica post-apartheid.

Así te puedes contactar con Elli´s Kosher Kitchen

www.elliskosherkitchen.com

[email protected]

FB: @kosherdubai

Instagram: @elliskosherkitchen

Twitter: @ellikosher

P:Elli, me alegra mucho tener la oportunidad de conversar contigo. Primero que nada, sería muy importante pedirte que te presentes. Llegué a ti porque tu esposo es el Presidente de la comunidad judía en los Emiratos Árabes Unidos. Pero además, tú tienes tu propio emprendimiento, muy original por cierto, el primer catering kasher de los Emiratos ¿verdad?

R: Así es. Fui yo quien hizo el primer emprendimiento de catering kosher en los Emiratos y la región del Golfo en general. Se llama Elli´s Kosher Kitchen. Antes de esta iniciativa mía no había ninguna facilidad para comida kosher en Dubai, Abu Dhabi o ninguno de los otros Emiratos y otros países de la región. Lo único que uno sí podía conseguir eran productos kosher en estantes de supermercado, pero no era muy conocido.

P: Antes de entrar en detalles sobre esto, debo contar que sabes español. Me contó tu esposo que de jovencita estudiaste un año en Córdoba, Argentina. Cuéntame algo de eso.

R: Al terminar mis studios en Sudáfrica viajé a Córdoba en el marco de un intercambio estudiantil. Fue uno de los mejores años de mi vida. Fue en 1991m un tiempo interesante. El mundo estaba lleno de cambos. Había caído el Muro de Berlín y en Sudáfrica se había comenzado recién la transición hacia la democracia. El mundo estaba lleno de promesas. Era un momento emocionante para ser joven. Me enamoré con Argentina y viajé por todo el país. Aprendí español en Córdoba y desarrollé vínculos muy cercanos con algunas familias con las que aún estoy en contacto regular también hoy.

P: ¿Y cómo llegaron tú y tu esposo a los Emiratos? ¿Desde cuándo están allí?

R: El trabajo de mi esposo estaba basado en Oriente Medio y durante unos años se desplazaba entre Sudáfrica y Dubai . Eventualmente la compañía con la que trabajaba, nos pidió instalarnos en Dubai. Visité la ciudad, me sentí suficientemente cómoda como para dare se paso y me entusiasmaba iniciar esa aventura. La verdad, el cambio me entusiasmaba a mí más que a mi esposo.

P: ¿Cómo vives el reciente anuncio sobre el acuerdo de paz que se firmará con Israel? Si bien hace mucho que hay vínculos bastante evidentes, esto será otra cosa ¿verdad?

R: Esto es ciertamente un desenlace sin precedentes, un paso muy osado y valiente para los Emiratos Arabes Unidos. Me sorprendí mucho cuando se anunció. No lo esperaba tan pronto. Sí creía que en algún momento en el future iba a ocurrir pero no pensé que sería ya ahora. Creo que esto cambiará significativamente el equilibrio de relaciones en el Medio Oriente y abrirá el camino a nuevas alianzas regionales. Espero y oro para que esto arroje buenos resultados a todas las partes involucradas.

P: Elli, cuéntame de tu emprendimiento.

R: Te diré que mi hogar es kosher y mi cocina es el corazón y el alma de mi hogar. En mi cocina produzco comida kasher para viajeros que la necesitan para que cuando lleguen a Dubai, pueda disfrutar como turistas o hacer lo que necesiten, si son hombres de negocios. Nadie tiene que andar con hambre y gracias a mi servicio pueden experimentar la hospitalidad y calidez de Dubai. Yo entrego alimentos kasher a los hoteles de los visitantes. Me cercioro de que la comida sea sana y la gente me dice que realmente disfruta mis sabores. Con este nuevo tratado, me estoy expandiendo y me mudaré a instalaciones comerciales. Espero lograr abrir un restaurante , el primer restaurante kosher en Dubai, y también ofrecer catering para grupos de turistas. Si alguien planea venir a Dubai, puede contactarme. También tendré propuestas especiales para viajes de Pesaj, como parte de mi sociedad con www.koshertravelers.com , con la intención de armar una experiencia maravillosa para Pesaj.

P: ¿Hace cuánto que estás haciendo esto?

R: Elli´s Kosher Kitchen empezó en febrero del 2019, como resultado de una creciente demanda de comida kasher en los Emiratos Arabes Unidos. El lanzamiento coincidió con un momento auspicioso: la inauguración del Año de la Tolerancia por parte de los Emiratos Arabes. Poco después, cuando la Ministra Noura Al-Kaabi descubrió el emprendimiento, lo describió como un nuevo capítulo en “la historia de la comida en el Golfo”. Y se citó a EKK como uno de los 8 factores que habían contribuido a la normalización de relaciones con Israel, según una nota que apareció en The Times of Israel.

Con el nuevo tratado de paz entre los Emiratos e Israel, los negocios y el turismo con los Emiratos aumentarán significativamente ya que este mercado aún no suficientemente explorado, se estará abriendo a una nueva audiencia. La demanda por comida kasher, eso es indudable, aumentará, y EKK ya está bien ubicada como para responder a esta necesidad. Además, el nuevo tratado infunde confianza en los judíos del mundo todo que ahora podrán viajar a Dubai sea como escala o como destino.

P: ¿A cuántas personas prestas servicio?

R: Tengo más de 400 personas en mi base de datos Se trata de turistas que compraron para sí mismos, sus grupos turísticos o sus familias, durante visitas a los Emiratos. Creo que en Dubai ya debo haber alimentado a 1500 turistas.

P: ¿Hay muchos judíos en los Emiratos, gente que quiere comer kasher?

R: Hay judíos en Dubai pero es una comunidad pequeña, de aproximadamente 1500 personas. Hay más gente en los Emiratos que está interesada en comer comida judía. El hecho que se trata de comida kasher es curioso pero no es el interés principal.

P: ¿El menú kasher en los Emiratos tiene algo especial, algún toque local, o es típica comida judía que puedes comer en cualquier parte?

R: Mi menú es muy ecléctico. Tengo comidas ashkenazíes y sefaradíes y también mis propias creaciones, en parte con elementos de platos emiratíes tradicionales.

¿Por qué Ashkenazí? Porque muchos emiratíes han viajado a Estados Unidos y Euorpa y han comido comida kasher, ya que responde también a los requisitos de Halal que respetan los musulmanes. Tienen buenos recuerdos de las comunidades que conocieron y les entusiasma poder comer nuevamente aquellos alimentos. Lo mismo sucede con los expatriados que vienen de Londres, Nueva York y muchos lugares de Europa, y quieren la comida de sus hogares.

¿Y por qué sefaradí? Muchos viajeros judíos que llegan aquí son sefaradíes. Especialmente judíos marroquíes que vienen de Francia. Quieren comida de estilo sefaradí y mi comida griega les viene bien.

P: ¿Y los sabores locales?

R: Estoy desarrollando recetas que llamo kosheratí, o sea recetas emiratíes para un hogar kosher. Combina y mezcla nuestras receta en lo que son similares y celebra nuestros valores culturales compartidos por ejemplo de la reunión familiar y las tradiciones que giran en torno a la comida y las celebraciones.

Tato de darle a cada grupo que viaja a Dubai algo familiar o algo nuevo. Esto hace que mi menu sea sorprendente y despierte mucho entusiasmo.

P: ¿Precisabas permisos especiales de las autoridades para algo así?

R: Precisaba una licencia regular para la producción de comida, o sea la licencia alimenticia misma y la necesaria para encargos online. Las autoridades no tienen una categoría separada para comida kasher ya que no es algo tan conocido y se trata de un Mercado muy subdesarrollado todavía.

P: ¿Te gusta vivir allí?

R: sí, por supuesto- ¡Me encanta! Extraño a mi familia y muchas cosas de Sudáfrica, pero Dubai ofrece muchas oportunidades y una calidad de vida maravillosa. Realmente disfruto de estar aquí.

Elli con su hija Jaia y un amigo local

P: Elli, te deseo mucha suerte en tu emprendimiento tan original, y que disfrutes desde ahí esta nueva etapa que se abre en la región. Ojalá sea para el bien de todos.

R: Que así sea. Muchas gracias.