Problemas y Soluciones – Parte II

Leer Parte I

En la parte I analicé con la simpleza que pude analizar, uno de los problemas que tenemos todos en Israel, que es el problema de los jaredim y su enrolamiento o exención al ejército.

He dado una solución simple y lógica, que se debe leer sin acaloramientos fuera de lugar, o dicho de otra forma: sin egoísmos ni ideologías políticas o religiosas que dificultan la lectura profunda.

Hoy pretendo encontrar una solución a otro problema que levantó mucha polvareda y que no terminó de definirse.

SEPARACION DE PODERES

Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu (1689-1755), baluarte del movimiento cultural de su época, llamado “la ilustración”, vio los grandes defectos que había en los sistemas de gobierno de su época, que en su mayoría eran dictatoriales, monárquicos. Resumiendo en forma simple su pensamiento diremos que su filosofía se dirigió a lograr “un gobierno de forma tal que ningún hombre tenga miedo de otro”. De esto surge que, de las muchas ideas descritas en sus libros, la que más importancia tuvo y fue copiada por muchas constituciones de diferentes países, es la de separación de poderes, que él definió como “ejecutivo”, “legislativo” y “judicial”. El Poder Legislativo sería quien legisla o sea quien hace las leyes. El Poder Ejecutivo es quien ejecuta las leyes y se encarga de que sean ejecutadas y respetadas. El Poder Judicial sería quien juzga si las leyes son bien ejecutadas.

La base primordial es la independencia de poderes, y es este punto que falla en el sistema vigente en Israel, y será mucho más grave si se lleva a cabo la proyectada ley modificativa porque subordina más el Poder Judicial a los otros, especialmente con el sistema de nombramiento de la Comisión que elegiría a los jueces especialmente los de la Corte Suprema.

Dice Montesquieu sobre Ejecutivo y Legislativo: “Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura, la potestad legislativa y la potestad ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad; porque se puede temer que el mismo monarca o senado pueda hacer leyes tiránicas, para ejecutarlas tiránicamente”.

Y agrega: “De nuevo, no hay libertad, si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unido a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario; debido a que el juez sería el legislador. Si se uniera a la potestad ejecutiva, el juez podría tener la fuerza de un opresor”

“Todo estaría perdido, cuando el mismo hombre, o el mismo cuerpo, ya sea de los nobles o del pueblo, ejerza esos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas, y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre los particulares”.

Vemos que el sistema parlamentario israelí falla en la primera separación: el Poder Ejecutivo es parte del Legislativo, o si se quiere ver de otra forma, el mismo partido político mayoritario o la coalición mayoritaria es quien gobierna ambos poderes.

Esto es a mi criterio un defecto de los muchos heredados del imperio británico que gobernó esta zona hasta nuestra independencia en 1948. Si a esto se le agrega la pretendida modificación del Poder Judicial que acentúa el poder del Ejecutivo para nombrar a los integrantes del Judicial, queda prácticamente definido que los tres poderes serán subordinados al partido o coalición gobernante.

Hay muchos defectos en el Estado de Israel, pero los más urgentes de solucionar son los que tienen relación con la seguridad y defensa. Después de esto queda tiempo para lo que a mi criterio es el camino correcto: elaborar una Constitución y para ello nombrar una Comisión Constitucional, formada por idóneos en la materia y con representantes de todo el espectro político y social, no con el mezquino sistema de cuotas políticas que es el causante de muchos de los problemas actuales. No era discutido en la época de Montesquieu, pero sí ahora, que la separación de la religión o religiones, del Estado, es la condición sine qua non de una democracia y de diferenciarnos de los otros países de la zona.