Problemas y Soluciones – Parte III

La silenciada voz del pueblo

Las quejas de la población israelí, a medida que crece el descontento por determinadas medidas gubernamentales y leyes impopulares, crece la necesidad de un mecanismo que transforme las quejas en algo válido.

Ya hemos visto que en los países donde los gobiernos no escuchan las necesidades populares, especialmente los gobiernos despóticos, gobernar contra los intereses y necesidades populares se ha vuelto una costumbre. El Estado de Israel no escapa a esta costumbre, por lo que las manifestaciones populares contra determinadas actuaciones gubernamentales lo único que logran es la movilización de la policía en contra de los manifestantes, discusiones en medios de información, dividir a la población, incluso algunas vidas humanas.

Existe en muchos países un sistema para darle valor a los deseos del pueblo, absolutamente democrático y pacífico, que solamente tiene un costo económico similar al de las elecciones nacionales o mucho menos aún.

Me refiero al sistema de Referendum, plebiscito o consulta popular.

En el Estado de Israel este sistema evitaría muchas situaciones desagradables, como por ejemplo las que hemos estado viendo por culpa de la intención del gobierno de disminuir la independencia del Poder Judicial, o la tan discutida exoneración del servicio militar para estudiantes ultraortodoxos, y la grave situación de los rehenes en Gaza.

Una ley fundamental, o parte de una Constitución si finalmente lográramos tener una, sería de muy fácil redacción. Adelantamos un bosquejo:

Referendum, plebiscito o consulta popular

Cuando una parte de la población esté en desacuerdo con determinada medida gubernamental, se podrá pedir la convocatoria a plebiscito. Para esto se precisará una solicitud por escrito dirigida a la Corte Electoral (o quienes cumplen la función de convocar y organizar elecciones nacionales) que deberá estar firmada por un mínimo del 10% de ciudadanos habilitados para votaciones, o un mínimo del 20% de miembros activos de la Knesset (Parlamento), o un mínimo de un tercio de ministros de gobierno en funciones.

Una vez revisada y controlada la petición, se organizará la votación, que deberá ser dentro de los 120 días de presentada la solicitud.

El resultado de estas votaciones por referendum primará sobre la ley o decreto plebiscitado. La confirmación o rechazo comenzará a regir a las 48 horas de conocido el resultado del referéndum, y no dará lugar a que el gobierno intente desconocer este resultado o promover alguna medida que lo anule. Este mecanismo puede ser muy útil en los casos en que haya una diferencia importante entre dos poderes cuya solución no esté legislada, como podría ser diferencias entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial.

La existencia o posibilidad de un conflicto militar, estado de guerra o similar, NO INHABILITARA ESTE MECANISMO. Solamente podrá ser tomado en cuenta como motivo para prolongar los plazos previstos en hasta un 25% por razones de seguridad o de organización.

Para ordenanzas y decretos de los gobiernos locales regirá un sistema similar al mencionado para el gobierno nacional.

No soy profesional en la materia, simplemente tengo muchos años de experiencia en determinados temas, y estoy absolutamente seguro de que si existieran las leyes que he reseñado en los tres artículos, Israel pueblo, gobierno, estado, nos habríamos ahorrado muchas muertes, dinero, discusiones inútiles, odiosas divisiones internas y muchas cosas más. Sabemos que lo que hay no es bueno, precisa muchas modificaciones, y ya es tiempo de empezar a trabajar en ello.