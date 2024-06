NYTF acepta su premio Drama Desk por En medio de muros que caen (Tsvishn Ventilación de Falndike) . En la foto está Avram Mlotek (escritor de libros), Motl no lo hizo (Director de escena y Director de programa NYTF), y Salmones Mlotek (Curador, director de orquesta y director artístico de NYTF). También aparece en la foto el ex director ejecutivo de NYTF, Dominick Balletta . Comisariada y organizada por Salmones Mlotek, con un convincente libreto de Avram Mlotek, y dirigido por Motl no lo hizo, el elenco estuvo encabezado por Steven Skybell (Tevye en NYTF El violinista en el tejado En yiddish, Nominado al premio Tony por Cabaret en el Club KitKat en Broadway), y presentó dani manzana (NYTF: la hechicera), Jacob Ben-Shmuel (Gira Nacional: El libro de Mormon), Yael Eden Chanukov (NYTF: El violinista en el tejado En yiddish; TV: “La maravillosa señora Maisel”), Abby Goldfarb (NYTF: El violinista en el tejado en yiddish, armonía), Eli Mayer (Regional: Montar el ciclón, sin pies), Daniella Rabbani (NYTF: Gimpel Tam, Hershele Ostropolyer, La Tierra Dorada), Juan Reed (Regional: ¡Algo podrido!, Chicos y muñecos), Mikhl Yashinski (NYTF: El violinista en el tejado en yiddish, La hechicera en La hechicera), y Raquel Zatcoff (Broadway: El fantasma de la ópera; NYTF: El violinista en el tejado En yiddish). Llevada a cabo por Salmones Mlotek la orquesta presentada Alec Bart (Acordeón), Jordan Hirsh (Trompeta), Dmitri ishenko (Contrabajo), Valeriya Sholokhova (Violonchelo), Pedro Saleh (Batería/Percusión); D. Zisl Slepovitch (Director asociado, Reeds, Bibliotecario), Rick Snell (Guitarra/Mandolina/Banjo), Sabina Torosjan (Violín). El equipo creativo contó con el diseño escénico de Jessica Alexandra Cancino, diseño de vestuario por Campos Izzy, diseño de iluminación por Yael Lubetzky, diseño de sonido por Entonces Moisés Schreiery diseño de proyección por Brad Peterson. La coreografía es de Tamar Rogoff. Las orquestaciones son de franco londres y Michael Winograd. El jefe de etapa de producción es Jason Niebla. El subdirector de escena es Robert Scott. La gestión de la producción es realizada por TENGO Productiones (Duncan Northern, Joshua Bernard, Madilyn Keller). El casting es por Jamibeth Margolis, CSA. El gerente de la empresa es John Alden Hooper. Asistente de Diseñador Escénico es Madeline Goddard. La diseñadora de vestuario asociada es Ridley Párroco. Diseñador de iluminación asociado es Yang Yu. Diseñador de sonido asociado es Él mismo estudiante. El diseñador de proyección asociado es andres garvis. El supervisor de utilería es juliana Suaide. Asistente de casting es Meredith Hoddeson. ¡NYTF se está preparando para lanzar nuestra temporada número 110! Le agradecemos su apoyo y le pedimos que continúe ayudándonos a celebrar la cultura judía y el idioma yiddish a través de las artes escénicas. — educar y entretener a audiencias de todas las edades. ¡¡Su apoyo ha sido vital para mantener fuerte a NYTF desde 1915!! Ayúdanos a seguir llevando al escenario historias judías positivas y poderosas haciendo una donación hoy. Un agradecimiento Hartsikn.