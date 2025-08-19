Propaganda y los cuatro tipos de judíos

Introducción
Este documento analiza las estrategias propagandísticas utilizadas en el conflicto palestino–israelí, desglosando su estructura, ejemplos concretos y consecuencias. También aborda las distintas posturas existentes dentro del propio pueblo judío frente a este conflicto.
Las Tres Olas Propagandísticas para la Destrucción del Estado de Israel
La maquinaria propagandística del conflicto palestino–israelí se basa en acusaciones orquestadas con carácter ‘orwelliano’, donde se invierte la verdad: los agresores acusan a Israel de los mismos crímenes que ellos cometen. El proceso sigue una secuencia clara:
Líbelo de sangre → Aval institucional multilateral (con cifras falsas) → Propagación en prensa internacional → Antisemitismo estructural
Ola 1: Apartheid
- Fundamento orquestado: Se acusa a Israel de aplicar un régimen de apartheid contra Gaza, resaltando el muro de seguridad y presentando a su población como en ‘estado de sitio’.
- Realidad: Más de dos millones de árabes poseen ciudadanía israelí, con representación política y judicial. Gaza también limita con Egipto, frontera cerrada por este país, pero con más de 150 túneles usados para contrabando de armas.
- Consecuencia: La comunidad internacional adopta el discurso ‘opresores vs oprimidos’, negando la retirada israelí de Gaza en 2005 y posicionando a Israel como colonizador en la narrativa global.
Ola 2: Genocidio
- Fundamento orquestado: Juicio en Sudáfrica con jueces afines a posturas islamistas. Se acusa a Israel de genocidio.
- Realidad: La corte concluye que Israel no comete genocidio y tiene derecho a defenderse. Los ratios de bajas civiles son los más bajos en conflictos urbanos similares, y se demuestra la complicidad ONU-Hamás para alterar cifras y resguardar actividad terrorista.
- Consecuencia: Aunque Israel gana en la corte, pierde en la narrativa mediática, lo que dispara el antisemitismo global, boicots y ataques contra judíos.
Ola 3: Hambruna
- Fundamento orquestado: Se acusa a Israel de provocar hambruna como arma de guerra.
- Realidad: La ONG “IPC” baja el estándar de desnutrición del 30% al 15% para fabricar la acusación a Israel. Incluso con ese ajuste, Gaza no alcanza ese umbral salvo en Gaza City, controlado por Hamas. La ONU boicotea la distribución de alimentos provocando acumulación de comida no entregada. Se falsifica evidencia de desnutrición con niños con enfermedades congénitas, que luego son expuestas como fraudulentas.
- Consecuencia: Gobiernos y organizaciones adoptan la acusación, reconociendo unilateralmente al Estado Palestino sin exigir condiciones previas como el desarme de Hamás. Empieza el antisemitismo institucional en foros a niveles estatales y de inversión.
Posturas Políticas e Ideológicas dentro del Pueblo Judío
- Izquierda radical: Rechazo del sionismo como parte del judaísmo, aceptación de la narrativa propagandística de Hamás, y participación en actividades y discurso antisemita.
- Izquierda-centro: Crítica a la estrategia militar israelí, apuesta por concesiones a los gobiernos palestinos terroristas para lograr la paz y liberar a los rehenes. Dispuestos a aceptar un Estado Palestino, aunque no reconozca la existencia del Estado de Israel.
- Derecha-centro: Rechazo a la propaganda terrorista internacional, confianza en la ética militar de Israel, rechazo a negociar con gobiernos terroristas y búsqueda de mediadores internacionales y gobiernos civiles como única posibilidad de lograr dos Estados.
- Derecha radical: Desconfianza total en la comunidad internacional, apuesta por victoria militar total y control territorial. Creencia en que la población palestina no quiere realmente una determinación nacional, sino la destrucción genocida del pueblo judío.
Evidentemente, lo más importante del modelo no es diferenciar las posturas ideológicas, sino encontrar los elementos comunes que todas deberían tener, y de ahí partir para un acuerdo único:
- Civiles palestinos: La voluntad de los gobiernos palestinos de destruir al Estado de Israel, es más grande que su voluntad de reafirmación nacional. Es decir, anteponen el no reconocimiento a Israel a su propia independencia, y por eso nunca han tenido un gobierno civil. Este es un aspecto fundamental que tiene que salir de ellos mismos, y después en todo caso tener un aval internacional.
- El antisemitismo no distingue diferencias ideológicas: El día que el Estado de Israel sea destruido todos los judíos del mundo serán perseguidos con el mismo rigor y brutalidad. No hay que olvidar que los judíos de todas las ideologías fueron enviados a las cámaras de gas sin distinción.
Modelo de pensamiento ampliado en las tablas anexas
Las Tres Olas Propagandísticas para la Destrucción del Estado de Israel
|Líbelo de sangre
|Fundamento orquestado
|Realidad
|Consecuencia
|Apartheid
|Se realizan acusaciones sobre la segregación de la población de Gaza argumentando las políticas racistas y criticando el muro de seguridad y haciendo aparentar que la población de Gaza está en “estado de sitio”
|Existen 2 millones de árabes (casi un número igual al que vive en Gaza) que tienen ciudadanía israelí. Se demuestra que hay partidos políticos árabes, y que hay ministros de la corte árabes. Se recuerda que Gaza también tiene frontera con Egipto, misma que está cerrada completamente, pero que sí tiene más de 150 túneles terroristas donde se infiltraron todas las armas
|La comunidad internacional inicia con un discurso de “opresores” vs “oprimidos”, y muestra a Israel como Colonizador, negando el hecho de que hace 20 años de hecho se desmantelaron viviendas de 9,000 judíos en Gaza como paso unilateral para darles independencia. Esta narrativa de victimización permea organismos internacionales y toda la prensa occidental como un elemento central hasta hoy
|Genocidio
|Se realiza en Sudáfrica un juicio de genocidio con jueces a modo, orquestado por posturas islamistas antisemitas, y por la corte penal internacional y la corte internacional de justicia
|El resultado del veredicto es que Israel no está cometiendo genocidio, y que de hecho tiene derecho a defenderse. Un resultado inesperado para la propia corte. El concepto resulta incompatible con cifras que revelan que las muertes civiles y terroristas en un radio de 1:1, la proporción más baja en la historia a diferencia de Irak y Afganistán (1:5 y 1:3), demostrando que es Hamás quien dispara cohetes y esconde armas desde escuelas y hospitales, que Israel protege a la propia población civil Palestina con ayuda humanitaria, luz, y agua. Lo que sí sale a la luz, es que el propio juez promotor del arresto de Israelíes en la Corte Penal Internacional tiene acusaciones de violación de su propio staff, por lo que pierde prestigio y se desestiman sus acusaciones sin pruebas.
|La acusación jurídica de genocidio pierde en la corte, pero triunfa en la prensa. El antisemitismo global se desata a niveles históricos generando asesinatos a judíos civiles alrededor del mundo, y una aceptación tácita de que Israel es un país genocida, detonando ataques y boicots económicos de la academia, ONG´s y gobiernos nacionales. Sale a la luz posteriormente que la propia academia está infiltrada por donaciones de países yihadistas, y que la ONU deliberadamente altera las cifras junto con Hamas (disfrazado como el Ministerio de Salud de Gaza). Las instalaciones centrales de Hamas se localizan nada menos que debajo de instalaciones de la UNWRA (ONU).
|Hambruna
|Se realiza una acusación de hambruna como arma de guerra. Se acusa a Israel de deliberadamente cortar el subministro de comida a la franja e infringir el derecho internacional.
|El fundamento se basa en información de la ONG respaldada por la ONU “IPC”, que orquestó una estrategia para bajar el estándar tradicional de 30% de desnutrición civil para declarar un “estado de emergencia” a un 15%. Aún con este ajuste, resulta que las cifras de Gaza son de 8%, pero justo en “Gaza City” (único bastión de Gaza todavía en manos de Hamas), estaban en 11.8% según sus cifras. En ese momento, la ONU boicoteó a la agencia de EEUU e Israel para distribuir alimentos, y se negó a distribuir la comida (que se pudrió en la frontera). Con esa alteración, las cifras de dicha semana subieron a un 16.5% en un ejercicio matemático deliberado. Dado que no hay realmente hambruna, se recurrió a fotografiar a 6 niños con enfermedades congénitas musculares y neurológicas que hicieron primeras planas en periódicos como el NY Times, que luego fueron expuestas y obligadas a disculparse
|El resultado fue devastador. Ha llevado a las críticas más fervientes de países, organizaciones multilaterales, artistas, y poblaciones civiles enteras. Incluso gobiernos occidentales como Francia, Australia y Canadá anunciaron su reconocimiento unilateral al Estado Palestino sin necesidad de que Hamas libere a los rehenes, se desarme o reconozca al Estado de Israel. Esta tercera ola detonará en complicidad con la ONU la conferencia para reconocer al Estado Palestino en septiembre.
De igual manera, se han visto medidas radicales en contra de Israel, como el festival de cine de Toronto (TIFF) censurando documentales del 7 de octubre, Noruega retirando inversión gubernamental soberana al Estado de Israel, y el acto del sindicato más grande de maestros de EEUU (NEA) de borrar la referencia a los judíos en el Holocausto en libros de texto. Así, el antisemitismo se hace estructural y se incrusta en la narrativa para las siguientes generaciones.
Posturas Políticas e Ideológicas dentro del Pueblo Judío
|Nomenclatura
|Postura política
|Perspectiva de la comunidad internacional
|Izquierda radical
|Desprendimiento y rechazo de identidad sionista como parte integral del judaísmo. Inmersos y absorbidos por la propaganda antisemita. Creen en las retóricas del apartheid, genocidio y hambruna promovidas por Hamas, y confrontan al Estado de Israel promoviendo a quienes actúan buscando su destrucción y desaparición. Fungen como propagadores del antisemitismo internacional bajo el estándar falso de que el sionismo (el derecho del pueblo a judío a reconocer en Israel su propio Estado) es distinto al judaísmo.
|Creen en la honestidad de los organismos multilaterales como la ONU, se basan en reportes de ONG’s y prensa antijudía para protestar, y creen que diplomáticamente se puede disuadir a enemigos como Irán de atacar a Israel. Aplauden y acompañan boicots antisemitas.
|Izquierda-Centro
|Crítica al gobierno israelí por dudar de la dureza militar del ejército y por considerar que la guerra continúa por un interés político de Netanyahu. Creen en la necesidad de hacer cualquier concesión a las contrapartes terroristas para terminar el conflicto armado a la brevedad y traer a los rehenes de vuelta, incluyendo la supervivencia de Hamas en el poder o empezar pláticas de establecer 2 Estados con las partes actuales involucradas con las concesiones que sean necesarias.
|Confían en que la la comunidad internacional debe establecer una solución de 2 Estados aún en el status quo actual de las partes. Son críticos del antisemitismo internacional, y creen que la comunidad internacional puede fungur como gestora para convencer a los gobiernos yihadistas como Irán, o gobiernos terroristas como Hamas, de que reconozcan la existencia del Estado de Israel y dejen las armas. Creen en la diplomacia y en iniciar unilateralmente procesos de paz independientemente de la negativa del enemigo.
|Derecha-Centro
|Crítica al gobierno israelí por su dependencia a influencias externas y corrupción en el proceso ineficiente de alargar la guerra, pero tiene confianza en la ética militar del ejército de Israel en su manera de operar en Gaza. Tienen conciencia de que la mayoría de las críticas de genocidio y hambruna vienen de propaganda antisemita prefabricada, y la convicción de que no se puede permitir que los gobiernos terroristas de la Autoridad Palestina o Hamás sigan teniendo concesiones y premios. Quieren la vuelta de los rehenes, pero entienden que el obstáculo verdadero es que Hamás los utiliza como mecanismo de su propia supervivencia, por lo que son ellos en realidad el obstáculo y no así el gobierno Israelí.
|Crítica contundente a la comunidad internacional y organismos multilaterales por servir de propagadores del terrorismo, propagandistas y avales de los gobiernos totalitarios. Existe conciencia sobre la identidad sionista y la importancia de preservar el Estado de Israel. Cree que no es posible negociar con Hamas ni la Autoridad Palestina, por sus afiliaciones al Yihadismo (Hamás) y al Nazismo (AP) de manera histórica. Mientras no exista una alternativa civil para los palestinos, no debe existir ninguna negociación con bandos terroristas. Los dos Estados pudieran ser posibles sólo en un escenario de un primer gobierno civil histórico de la población palestina que expresamente reconozca al Estado de Israel, renuncie a las armas, y actúe alineada con Estados mediadores internacionales.
|Derecha radical
|Intercambio de judaísmo de supervivencia por propósito, en donde se comprenda que lo único que puede verdaderamente defender a Israel, es el Estado de Israel mismo y su ejército, entendiendo que el enemigo es el verdadero genocida, y entendiendo que cualquier concesión será utilizada para volver a atacar al pueblo judío en el futuro y será interpretada como signo de debilidad. Victoria total, para posteriormente ejercer un Estado Judío no sólo seguro, sino pleno y libre de amenazas de raíz. Se busca integrar a la población árabe al Estado de Israel, pero se ve remota la posibilidad de dos Estados, pues después de 5 ofrecimientos realizados por distintos gobiernos Israelíes a los Palestinos, hoy entienden que la intención verdadera del enclave palestino terrorista es acabar con Israel antes de su propia determinación internacional.
|No hay confianza en la comunidad internacional. Ni en los aliados, ni en los enemigos. Se critica la falta de contundencia del gobierno de Netanyahu para conquistar contundentemente la franja y controlarla militarmente. Se busca reclamar la soberanía territorial inclusive del tercer templo, y que se comprenda que los enemigos del Estado de Israel no tienen otra intención que destruir al pueblo judío. En este sentido, se ha agotado la “paciencia” para conciliar, y se entiende que derrocar al enemigo terrorista es la única manera de lograr una verdadera paz duradera en medio oriente. El futuro del pueblo judío, se toma en manos propias, y no debe depender de la opinión pública manipulada como en otros momentos de la historia.
Artículos Relacionados: