Propaganda y los cuatro tipos de judíos

Líbelo de sangre Fundamento orquestado Realidad Consecuencia

Apartheid Se realizan acusaciones sobre la segregación de la población de Gaza argumentando las políticas racistas y criticando el muro de seguridad y haciendo aparentar que la población de Gaza está en “estado de sitio” Existen 2 millones de árabes (casi un número igual al que vive en Gaza) que tienen ciudadanía israelí. Se demuestra que hay partidos políticos árabes, y que hay ministros de la corte árabes. Se recuerda que Gaza también tiene frontera con Egipto, misma que está cerrada completamente, pero que sí tiene más de 150 túneles terroristas donde se infiltraron todas las armas La comunidad internacional inicia con un discurso de “opresores” vs “oprimidos”, y muestra a Israel como Colonizador, negando el hecho de que hace 20 años de hecho se desmantelaron viviendas de 9,000 judíos en Gaza como paso unilateral para darles independencia. Esta narrativa de victimización permea organismos internacionales y toda la prensa occidental como un elemento central hasta hoy

Genocidio Se realiza en Sudáfrica un juicio de genocidio con jueces a modo, orquestado por posturas islamistas antisemitas, y por la corte penal internacional y la corte internacional de justicia El resultado del veredicto es que Israel no está cometiendo genocidio, y que de hecho tiene derecho a defenderse. Un resultado inesperado para la propia corte. El concepto resulta incompatible con cifras que revelan que las muertes civiles y terroristas en un radio de 1:1, la proporción más baja en la historia a diferencia de Irak y Afganistán (1:5 y 1:3), demostrando que es Hamás quien dispara cohetes y esconde armas desde escuelas y hospitales, que Israel protege a la propia población civil Palestina con ayuda humanitaria, luz, y agua. Lo que sí sale a la luz, es que el propio juez promotor del arresto de Israelíes en la Corte Penal Internacional tiene acusaciones de violación de su propio staff, por lo que pierde prestigio y se desestiman sus acusaciones sin pruebas. La acusación jurídica de genocidio pierde en la corte, pero triunfa en la prensa. El antisemitismo global se desata a niveles históricos generando asesinatos a judíos civiles alrededor del mundo, y una aceptación tácita de que Israel es un país genocida, detonando ataques y boicots económicos de la academia, ONG´s y gobiernos nacionales. Sale a la luz posteriormente que la propia academia está infiltrada por donaciones de países yihadistas, y que la ONU deliberadamente altera las cifras junto con Hamas (disfrazado como el Ministerio de Salud de Gaza). Las instalaciones centrales de Hamas se localizan nada menos que debajo de instalaciones de la UNWRA (ONU).